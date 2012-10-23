Тюремщики: Тимошенко проголосует независимо от места нахождения

{1-} Госпенитенциарная служба решила разъяснить, где будет голосовать экс-премьер Юлия Тимошенко. Сообщается, что осужденные к лишению свободы лица голосуют на специальных избирательных участках, которые создаются в учреждениях исполнения наказаний, на основании карточки осужденного (справки), которая является документом, удостоверяющим личность избирателя.

Адресом избирателя является адрес учреждения исполнения наказаний, сообщает пресс-служба ведомства.

Списки избирателей, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы, составляются членами участковой избирательной комиссии на основании информации, предоставленной учреждением исполнения наказаний.

Осужденная Тимошенко включена в список избирателей по избирательному участку под № 631375.

Руководство Качановской исправительной колонии №54 будет обращаться с официальным письмом к членам участковой избирательной комиссии с просьбой обеспечить право на голосование Тимошенко по месту ее пребывания, независимо от того, находится последняя в ЦКБ № 5 «Укрзалізниці» или в учреждении исполнения наказаний.

Госпенитенциарная служба подчеркнула, что обеспечивает право на голосование каждого заключенного.

фото: president.lt

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