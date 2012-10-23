За фото гражданской жены Олланда оштрафованы три журнала

{1-}Три французских журнала оштрафованы за публикацию фотографий подруги президента Франции Франсуа Олланда Валери Триервейлер в бикини. О б этом ссылаясь на решение французского суда сообщают зарубежные СМИ.



Суд обязал журналы Voici и Closer выплатить по 1,5 тыс. евро, а журнал Public - тысячу евро.



По данным СМИ, Валери Триервейлер требовала выплаты значительно более серьезных штрафов, сообщает ТСН.



Напомним, снимки были сделаны во время летнего отдыха президента Франции Франсуа Олланда со своей спутницей на одном из островов в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что первую леди Франции – мать троих детей и журналистку газеты Paris Match – обвинили в порочащих любовных связях. В частности, журналисты обвинили Триервейлер в том, что она начала встречаться с нынешним президентом Франции, когда он еще состоял в браке с матерью его четверых детей и бывшей кандидаткой на пост главы государства Сеголен Руаяль.

Фото: vesti.ru

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