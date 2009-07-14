Альтернативная энергетика: нефти и газу пора отдохнуть

Не так страшен рапс, как его малюют. Что выгоднее: солома или зерно? Наступает новая эра биоэнергетики.
Согласитесь, сегодня многие из нас склонны в большей мере задумываться о цене российского газа для Украины, опасаться скачка цен на нефтепродукты, нежели подумать о том, что газ и нефть – не единственные источники энергии. «Главред» предлагает вам информацию об альтернативных видах топлива, рассказанную теоретиками и практиками данного вопроса: директором НИИ экобиотехнологий Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валерием Дубровиным и главой правления Украинской ветроэнергетической ассоциации, вице-президентом Агентства по возобновляемой энергетике Андреем Конеченковым.
Город-сказка в ОАЭ: нефть и газ отдыхают
Мир заинтересован в развитии возобновляемой энергетики, - рассказал Андрей Конеченков. Свидетельством тому является значительный рост инвестиций в этот вид энергетики за последние несколько лет. Рост является настолько интенсивным, что уже в 2010 году возобновляемая энергетика займет второе место после угольной по производству энергии.
Как сообщил Андрей Конеченков, интересное событие произошло буквально несколько недель назад. В июне в Шарм эль Шейхе (Египет) было создано Международное агентство по возобновляемой энергетике - IRENA (The International Renewable Energy Agency), в состав которого вошли 129 стран на уровне правительств. В качестве базы вновь созданной организации был избран город Маздар (эмират Абу-Даби, ОАЭ). Примечательно, что, в соответствии с планами организаторов, энергообеспечение города должно осуществляться исключительно за счет возобновляемой энергетики – солнечной и геотермальной. Из нее будет производиться тепловая и электроэнергия, на ней будет работать весь городской транспорт. Строительство потребует инвестиций на общую сумму 22 миллиарда долларов, 4 из которых заплатит глава эмирата.
Эмират Абу-Даби был выбран не случайно. Согласно статистике, именно он является первым в мире по выбросам парниковых газов на душу населения. Вместе с тем, этот же эмират обладает 5% мировых запасов природного газа и 10% мировых запасов нефти. Таким образом, на примере Маздара мир получит доказательство того, что нефть и газ не являются необходимыми атрибутами современного города.
Украина смотрит на Россию, но выглядит неплохо
Как рассказал Андрей Конеченков, Украина не вошла в список тех 129 стран, которые подписали договор в Шарм эль Шейхе. Почему? Скорее всего, потому что оглядывалась на Россию, - предполагает эксперт. «Украина, к сожалению, пока еще смотрит на Россию, забывая о том, что в России есть достаточно большое количество газа», - говорит он.
Вместе с тем, в плане возобновляемой энергетики в Украине происходят большие перемены. В частности, 1 апреля Верховной Радой были внесены изменения в Закон «Об альтернативных источниках энергии» и введен так называемый «зеленый тариф» («зеленый тариф» - специальный тариф, по которому закупается электроэнергия, выработанная на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии – Т.Г.).
Согласно нововведениям, коэффициент от продажи электроэнергии, выработанной с помощью ветростанции мощностью более 2МВт, составит 11,31 евроцентов за кВт/час. «Это довольно высокий коэффициент», - говорит Андрей Конеченков и добавляет, что в Германии аналогичный показатель составляет 9-9,5 евроцентов за кВт/час.
Поэтому «Украина сегодня выглядит на уровне и европейских стран, и на мировом уровне достаточно пристойно», - делает вывод эксперт. По его словам, сегодня главная проблема для внедрения и использования возобновляемой энергетики в Украине – «множество вопросов, связанных и с выделением земли, и с политикой на местном уровне – насколько люди хотят, верят и готовы помочь».
Что касается отечественных научных разработок в сфере возобновляемой энергетики, то они, по словам Андрея Конеченкова, находятся пока на стадии теоретических. По большей части такое положение вещей связано с недостаточным финансированием таких разработок и с «двойной системой авторского права», существовавшей вплоть до развала Советского Союза. Так, в свое время в СССР практически не функционировал институт авторского права - изобретения советских ученых не считались таковыми за пределами Союза. Поэтому теоретически любой человек мог приехать в те же США с советским изобретением и зарегистрировать его как свое. С этим связан и процесс «оттока мозгов» - лучшие ученые в свое время были вынуждены покинуть Украину.
На сегодняшнем этапе развития страны Андрей Конеченков предлагает использовать лицензионные технологии, используемые в странах восточной Европы. А уже со временем, расставив приоритеты в финансировании соответствующих направлений науки, заняться собственными научными разработками.
Что выгоднее: солома или зерно?
Биомасса составляет 65-70% всех ресурсов возобновляемой энергетики, - рассказал Валерий Дубровин. Из биомассы вырабатывают три вида топлива: твердое, жидкое и газообразное.
Самый популярный вид твердого топлива изготавливается из соломы. «Наши посевные площади сельскохозяйственных культур составляют 28-30 миллионов гектаров. Если взять даже 30% этих площадей и снять с них солому на энергетические нужды, мы получим около 10-12 миллионов тонн соломы», - сказал Валерий Дубровин. По его словам, тонна соломы по энергетическому эквиваленту равна 330 кг дизельного топлива, 660 кг каменного угля или 500 кубометрам природного газа.
По подсчетам эксперта, стоимость соломы, переработанной в брикеты, и зерна, выращенного на той же площади, практически сопоставима. «Если вы получили 3 тонны зерна с гектара, то примерно столько же вы получаете из соломы. Зерно в 2008 году стоило 800-900 гривен за тонну. Значит, 2400-2700 гривен крестьянин мог получить за зерно с трех гектаров. Что касается соломы, то сегодня тонна гранулированной соломы стоит не меньше 600 гривен, иногда 700 гривен. Т.е. получается цифра, вполне сопоставимая с урожаем зерна, или с кормовым урожаем, который можно получить на этом поле», - делится подсчетами Валерий Дубровин.
Сегодня в Украине существует технология и оборудование по переработке биомассы в топливные гранулы или брикеты. Единственное «логистическое» ограничение – биомасса должна быть переработана не далее, чем в 50 километрах от места ее использования. Иначе переработка становится экономически невыгодной.
Для использования биомассы нужны специальные котлы, но и с этим проблем не будет. На сегодняшний день в Украине такое оборудование производят три предприятия: Могилев-Подольский машиностроительный завод выпускает котлы для бытового употребления; Ивано-Франковский завод «Кригер» производит котлы для промышленного использования; Первомайский завод «Бриг» делает котлы-теплогенераторы.
Не так страшен рапс, как его малюют
В 2008 году сельское хозяйство Украины потеряло порядка 1,6 миллиарда гривен за счет удорожания дизельного топлива, - заявил Валерий Дубровин. Вместе с тем, по его словам, Украина имеет все возможности для производства дизельного биотоплива собственными силами. «Если бы сельское хозяйство Украины выделило 5% своих площадей под энергетические культуры, в частности, под рапс, мы бы полностью покрыли потребность сельского хозяйства в дизельном топливе», - говорит он.
Валерий Дубровин заверил присутствующих в том, что рапс «такая же культура, как подсолнечник, как сахарная свекла, как пшеница». И точно так же, как перечисленные культуры, он нуждается в правильном агрономическом уходе. Чтобы не истощать почву, рапс должен появляться в севообороте не чаще одного раза в 4 года. В награду за труды мы получаем биотопливо, период полураспада которого в два раза меньше, чем у обычного нефтяного, с меньшей дымностью и выбросами СО2.
Отечественное оборудование по производству биодизеля также можно купить в Украине, причем, в 3-5 раз дешевле зарубежного.
Еще один вид биотоплива – биогаз – можно добывать из сельскохозяйственных отходов, отходов коммунальной сферы и даже… из канализации! Причем, свинофермы и другие предприятия по производству продукции животноводства должны быть заинтересованы в новых технологиях прежде всего. Как рассказал Валерий Дубровин, одним из условий членства в ВТО является «цивилизованная утилизация навоза». Если через три года, когда «ВТО вступит в свои права», эта технология не будет внедрена, украинские животноводы рискуют лишиться огромнейшего рынка сбыта. «В такой ситуации уже были чехи, поляки. Мне кажется, лучше все-таки учиться на чужих ошибках», - заявил эксперт.
«Сегодня наступает новая эра для биоэнергетики – эра реализации проектов. Мне кажется, что всем нам нужно пропагандировать хороший опыт – опыт высоких технологий в сфере биоэнергетики», - сказал он.
«Возобновляемая энергетика не может быть панацеей», - сказал Андрей Конеченков. Сегодня она не может полностью обеспечить потребности в энергии. Однако уже сегодня «порядка 20 миллиардов кубометров газа можно заменить, используя все эти технологии – начиная от свалочного газа и заканчивая отходами соломы и древесины. А это четвертая часть необходимого Украине газа», - сказал он. Кроме того, Солнце освещает Украину не в последнюю очередь, по ветропотенциалу мы находимся на втором месте в Европе, и ежегодно на наших полях вырастает порядка 40-60 миллионов тонн биомассы. Грех не использовать такие ресурсы. Не так ли?
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь
Город-сказка в ОАЭ: нефть и газ отдыхают
Мир заинтересован в развитии возобновляемой энергетики, - рассказал Андрей Конеченков. Свидетельством тому является значительный рост инвестиций в этот вид энергетики за последние несколько лет. Рост является настолько интенсивным, что уже в 2010 году возобновляемая энергетика займет второе место после угольной по производству энергии.
Как сообщил Андрей Конеченков, интересное событие произошло буквально несколько недель назад. В июне в Шарм эль Шейхе (Египет) было создано Международное агентство по возобновляемой энергетике - IRENA (The International Renewable Energy Agency), в состав которого вошли 129 стран на уровне правительств. В качестве базы вновь созданной организации был избран город Маздар (эмират Абу-Даби, ОАЭ). Примечательно, что, в соответствии с планами организаторов, энергообеспечение города должно осуществляться исключительно за счет возобновляемой энергетики – солнечной и геотермальной. Из нее будет производиться тепловая и электроэнергия, на ней будет работать весь городской транспорт. Строительство потребует инвестиций на общую сумму 22 миллиарда долларов, 4 из которых заплатит глава эмирата.
Эмират Абу-Даби был выбран не случайно. Согласно статистике, именно он является первым в мире по выбросам парниковых газов на душу населения. Вместе с тем, этот же эмират обладает 5% мировых запасов природного газа и 10% мировых запасов нефти. Таким образом, на примере Маздара мир получит доказательство того, что нефть и газ не являются необходимыми атрибутами современного города.
Украина смотрит на Россию, но выглядит неплохо
Как рассказал Андрей Конеченков, Украина не вошла в список тех 129 стран, которые подписали договор в Шарм эль Шейхе. Почему? Скорее всего, потому что оглядывалась на Россию, - предполагает эксперт. «Украина, к сожалению, пока еще смотрит на Россию, забывая о том, что в России есть достаточно большое количество газа», - говорит он.
Вместе с тем, в плане возобновляемой энергетики в Украине происходят большие перемены. В частности, 1 апреля Верховной Радой были внесены изменения в Закон «Об альтернативных источниках энергии» и введен так называемый «зеленый тариф» («зеленый тариф» - специальный тариф, по которому закупается электроэнергия, выработанная на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии – Т.Г.).
Согласно нововведениям, коэффициент от продажи электроэнергии, выработанной с помощью ветростанции мощностью более 2МВт, составит 11,31 евроцентов за кВт/час. «Это довольно высокий коэффициент», - говорит Андрей Конеченков и добавляет, что в Германии аналогичный показатель составляет 9-9,5 евроцентов за кВт/час.
Поэтому «Украина сегодня выглядит на уровне и европейских стран, и на мировом уровне достаточно пристойно», - делает вывод эксперт. По его словам, сегодня главная проблема для внедрения и использования возобновляемой энергетики в Украине – «множество вопросов, связанных и с выделением земли, и с политикой на местном уровне – насколько люди хотят, верят и готовы помочь».
Что касается отечественных научных разработок в сфере возобновляемой энергетики, то они, по словам Андрея Конеченкова, находятся пока на стадии теоретических. По большей части такое положение вещей связано с недостаточным финансированием таких разработок и с «двойной системой авторского права», существовавшей вплоть до развала Советского Союза. Так, в свое время в СССР практически не функционировал институт авторского права - изобретения советских ученых не считались таковыми за пределами Союза. Поэтому теоретически любой человек мог приехать в те же США с советским изобретением и зарегистрировать его как свое. С этим связан и процесс «оттока мозгов» - лучшие ученые в свое время были вынуждены покинуть Украину.
На сегодняшнем этапе развития страны Андрей Конеченков предлагает использовать лицензионные технологии, используемые в странах восточной Европы. А уже со временем, расставив приоритеты в финансировании соответствующих направлений науки, заняться собственными научными разработками.
Что выгоднее: солома или зерно?
Биомасса составляет 65-70% всех ресурсов возобновляемой энергетики, - рассказал Валерий Дубровин. Из биомассы вырабатывают три вида топлива: твердое, жидкое и газообразное.
Самый популярный вид твердого топлива изготавливается из соломы. «Наши посевные площади сельскохозяйственных культур составляют 28-30 миллионов гектаров. Если взять даже 30% этих площадей и снять с них солому на энергетические нужды, мы получим около 10-12 миллионов тонн соломы», - сказал Валерий Дубровин. По его словам, тонна соломы по энергетическому эквиваленту равна 330 кг дизельного топлива, 660 кг каменного угля или 500 кубометрам природного газа.
По подсчетам эксперта, стоимость соломы, переработанной в брикеты, и зерна, выращенного на той же площади, практически сопоставима. «Если вы получили 3 тонны зерна с гектара, то примерно столько же вы получаете из соломы. Зерно в 2008 году стоило 800-900 гривен за тонну. Значит, 2400-2700 гривен крестьянин мог получить за зерно с трех гектаров. Что касается соломы, то сегодня тонна гранулированной соломы стоит не меньше 600 гривен, иногда 700 гривен. Т.е. получается цифра, вполне сопоставимая с урожаем зерна, или с кормовым урожаем, который можно получить на этом поле», - делится подсчетами Валерий Дубровин.
Сегодня в Украине существует технология и оборудование по переработке биомассы в топливные гранулы или брикеты. Единственное «логистическое» ограничение – биомасса должна быть переработана не далее, чем в 50 километрах от места ее использования. Иначе переработка становится экономически невыгодной.
Для использования биомассы нужны специальные котлы, но и с этим проблем не будет. На сегодняшний день в Украине такое оборудование производят три предприятия: Могилев-Подольский машиностроительный завод выпускает котлы для бытового употребления; Ивано-Франковский завод «Кригер» производит котлы для промышленного использования; Первомайский завод «Бриг» делает котлы-теплогенераторы.
Не так страшен рапс, как его малюют
В 2008 году сельское хозяйство Украины потеряло порядка 1,6 миллиарда гривен за счет удорожания дизельного топлива, - заявил Валерий Дубровин. Вместе с тем, по его словам, Украина имеет все возможности для производства дизельного биотоплива собственными силами. «Если бы сельское хозяйство Украины выделило 5% своих площадей под энергетические культуры, в частности, под рапс, мы бы полностью покрыли потребность сельского хозяйства в дизельном топливе», - говорит он.
Валерий Дубровин заверил присутствующих в том, что рапс «такая же культура, как подсолнечник, как сахарная свекла, как пшеница». И точно так же, как перечисленные культуры, он нуждается в правильном агрономическом уходе. Чтобы не истощать почву, рапс должен появляться в севообороте не чаще одного раза в 4 года. В награду за труды мы получаем биотопливо, период полураспада которого в два раза меньше, чем у обычного нефтяного, с меньшей дымностью и выбросами СО2.
Отечественное оборудование по производству биодизеля также можно купить в Украине, причем, в 3-5 раз дешевле зарубежного.
Еще один вид биотоплива – биогаз – можно добывать из сельскохозяйственных отходов, отходов коммунальной сферы и даже… из канализации! Причем, свинофермы и другие предприятия по производству продукции животноводства должны быть заинтересованы в новых технологиях прежде всего. Как рассказал Валерий Дубровин, одним из условий членства в ВТО является «цивилизованная утилизация навоза». Если через три года, когда «ВТО вступит в свои права», эта технология не будет внедрена, украинские животноводы рискуют лишиться огромнейшего рынка сбыта. «В такой ситуации уже были чехи, поляки. Мне кажется, лучше все-таки учиться на чужих ошибках», - заявил эксперт.
«Сегодня наступает новая эра для биоэнергетики – эра реализации проектов. Мне кажется, что всем нам нужно пропагандировать хороший опыт – опыт высоких технологий в сфере биоэнергетики», - сказал он.
«Возобновляемая энергетика не может быть панацеей», - сказал Андрей Конеченков. Сегодня она не может полностью обеспечить потребности в энергии. Однако уже сегодня «порядка 20 миллиардов кубометров газа можно заменить, используя все эти технологии – начиная от свалочного газа и заканчивая отходами соломы и древесины. А это четвертая часть необходимого Украине газа», - сказал он. Кроме того, Солнце освещает Украину не в последнюю очередь, по ветропотенциалу мы находимся на втором месте в Европе, и ежегодно на наших полях вырастает порядка 40-60 миллионов тонн биомассы. Грех не использовать такие ресурсы. Не так ли?
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь