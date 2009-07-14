Альтернативная энергетика: нефти и газу пора отдохнуть

Мир заинтересован в развитии возобновляемой энергетики, - рассказал Андрей Конеченков. Свидетельством тому является значительный рост инвестиций в этот вид энергетики за последние несколько лет. Рост является настолько интенсивным, что уже в 2010 году возобновляемая энергетика займет второе место после угольной по производству энергии.Как сообщил Андрей Конеченков, интересное событие произошло буквально несколько недель назад. В июне в Шарм эль Шейхе (Египет) было создано Международное агентство по возобновляемой энергетике - IRENA (The International Renewable Energy Agency), в состав которого вошли 129 стран на уровне правительств. В качестве базы вновь созданной организации был избран город Маздар (эмират Абу-Даби, ОАЭ). Примечательно, что, в соответствии с планами организаторов, энергообеспечение города должно осуществляться исключительно за счет возобновляемой энергетики – солнечной и геотермальной. Из нее будет производиться тепловая и электроэнергия, на ней будет работать весь городской транспорт. Строительство потребует инвестиций на общую сумму 22 миллиарда долларов, 4 из которых заплатит глава эмирата.Эмират Абу-Даби был выбран не случайно. Согласно статистике, именно он является первым в мире по выбросам парниковых газов на душу населения. Вместе с тем, этот же эмират обладает 5% мировых запасов природного газа и 10% мировых запасов нефти. Таким образом, на примере Маздара мир получит доказательство того, что нефть и газ не являются необходимыми атрибутами современного города.Как рассказал Андрей Конеченков, Украина не вошла в список тех 129 стран, которые подписали договор в Шарм эль Шейхе. Почему? Скорее всего, потому что оглядывалась на Россию, - предполагает эксперт. «Украина, к сожалению, пока еще смотрит на Россию, забывая о том, что в России есть достаточно большое количество газа», - говорит он.Вместе с тем, в плане возобновляемой энергетики в Украине происходят большие перемены. В частности, 1 апреля Верховной Радой были внесены изменения в Закон «Об альтернативных источниках энергии» и введен так называемый «зеленый тариф» («зеленый тариф» - специальный тариф, по которому закупается электроэнергия, выработанная на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии – Т.Г.).Согласно нововведениям, коэффициент от продажи электроэнергии, выработанной с помощью ветростанции мощностью более 2МВт, составит 11,31 евроцентов за кВт/час. «Это довольно высокий коэффициент», - говорит Андрей Конеченков и добавляет, что в Германии аналогичный показатель составляет 9-9,5 евроцентов за кВт/час.Поэтому «Украина сегодня выглядит на уровне и европейских стран, и на мировом уровне достаточно пристойно», - делает вывод эксперт. По его словам, сегодня главная проблема для внедрения и использования возобновляемой энергетики в Украине – «множество вопросов, связанных и с выделением земли, и с политикой на местном уровне – насколько люди хотят, верят и готовы помочь».Что касается отечественных научных разработок в сфере возобновляемой энергетики, то они, по словам Андрея Конеченкова, находятся пока на стадии теоретических. По большей части такое положение вещей связано с недостаточным финансированием таких разработок и с «двойной системой авторского права», существовавшей вплоть до развала Советского Союза. Так, в свое время в СССР практически не функционировал институт авторского права - изобретения советских ученых не считались таковыми за пределами Союза. Поэтому теоретически любой человек мог приехать в те же США с советским изобретением и зарегистрировать его как свое. С этим связан и процесс «оттока мозгов» - лучшие ученые в свое время были вынуждены покинуть Украину.На сегодняшнем этапе развития страны Андрей Конеченков предлагает использовать лицензионные технологии, используемые в странах восточной Европы. А уже со временем, расставив приоритеты в финансировании соответствующих направлений науки, заняться собственными научными разработками.Биомасса составляет 65-70% всех ресурсов возобновляемой энергетики, - рассказал Валерий Дубровин. Из биомассы вырабатывают три вида топлива: твердое, жидкое и газообразное.Самый популярный вид твердого топлива изготавливается из соломы. «Наши посевные площади сельскохозяйственных культур составляют 28-30 миллионов гектаров. Если взять даже 30% этих площадей и снять с них солому на энергетические нужды, мы получим около 10-12 миллионов тонн соломы», - сказал Валерий Дубровин. По его словам, тонна соломы по энергетическому эквиваленту равна 330 кг дизельного топлива, 660 кг каменного угля или 500 кубометрам природного газа.По подсчетам эксперта, стоимость соломы, переработанной в брикеты, и зерна, выращенного на той же площади, практически сопоставима. «Если вы получили 3 тонны зерна с гектара, то примерно столько же вы получаете из соломы. Зерно в 2008 году стоило 800-900 гривен за тонну. Значит, 2400-2700 гривен крестьянин мог получить за зерно с трех гектаров. Что касается соломы, то сегодня тонна гранулированной соломы стоит не меньше 600 гривен, иногда 700 гривен. Т.е. получается цифра, вполне сопоставимая с урожаем зерна, или с кормовым урожаем, который можно получить на этом поле», - делится подсчетами Валерий Дубровин.Сегодня в Украине существует технология и оборудование по переработке биомассы в топливные гранулы или брикеты. Единственное «логистическое» ограничение – биомасса должна быть переработана не далее, чем в 50 километрах от места ее использования. Иначе переработка становится экономически невыгодной.Для использования биомассы нужны специальные котлы, но и с этим проблем не будет. На сегодняшний день в Украине такое оборудование производят три предприятия: Могилев-Подольский машиностроительный завод выпускает котлы для бытового употребления; Ивано-Франковский завод «Кригер» производит котлы для промышленного использования; Первомайский завод «Бриг» делает котлы-теплогенераторы.В 2008 году сельское хозяйство Украины потеряло порядка 1,6 миллиарда гривен за счет удорожания дизельного топлива, - заявил Валерий Дубровин. Вместе с тем, по его словам, Украина имеет все возможности для производства дизельного биотоплива собственными силами. «Если бы сельское хозяйство Украины выделило 5% своих площадей под энергетические культуры, в частности, под рапс, мы бы полностью покрыли потребность сельского хозяйства в дизельном топливе», - говорит он.Валерий Дубровин заверил присутствующих в том, что рапс «такая же культура, как подсолнечник, как сахарная свекла, как пшеница». И точно так же, как перечисленные культуры, он нуждается в правильном агрономическом уходе. Чтобы не истощать почву, рапс должен появляться в севообороте не чаще одного раза в 4 года. В награду за труды мы получаем биотопливо, период полураспада которого в два раза меньше, чем у обычного нефтяного, с меньшей дымностью и выбросами СО2.Отечественное оборудование по производству биодизеля также можно купить в Украине, причем, в 3-5 раз дешевле зарубежного.Еще один вид биотоплива – биогаз – можно добывать из сельскохозяйственных отходов, отходов коммунальной сферы и даже… из канализации! Причем, свинофермы и другие предприятия по производству продукции животноводства должны быть заинтересованы в новых технологиях прежде всего. Как рассказал Валерий Дубровин, одним из условий членства в ВТО является «цивилизованная утилизация навоза». Если через три года, когда «ВТО вступит в свои права», эта технология не будет внедрена, украинские животноводы рискуют лишиться огромнейшего рынка сбыта. «В такой ситуации уже были чехи, поляки. Мне кажется, лучше все-таки учиться на чужих ошибках», - заявил эксперт.«Сегодня наступает новая эра для биоэнергетики – эра реализации проектов. Мне кажется, что всем нам нужно пропагандировать хороший опыт – опыт высоких технологий в сфере биоэнергетики», - сказал он.«Возобновляемая энергетика не может быть панацеей», - сказал Андрей Конеченков. Сегодня она не может полностью обеспечить потребности в энергии. Однако уже сегодня «порядка 20 миллиардов кубометров газа можно заменить, используя все эти технологии – начиная от свалочного газа и заканчивая отходами соломы и древесины. А это четвертая часть необходимого Украине газа», - сказал он. Кроме того, Солнце освещает Украину не в последнюю очередь, по ветропотенциалу мы находимся на втором месте в Европе, и ежегодно на наших полях вырастает порядка 40-60 миллионов тонн биомассы. Грех не использовать такие ресурсы. Не так ли?