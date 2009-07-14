После дождичка в четверг

Вторничное внеочередное пленарное заседание Верховной Рады по праву можно назвать самым бестолковым и бессмысленным заседанием парламента за последнее время. Но прежде чем говорить о нем, нужно вспомнить начало недели, а именно события понедельника. Напомним, что в понедельник в обед Партия регионов распространила заявление, в котором фактически признала, что не будет блокировать парламентскую трибуну в случае проведения внеочередного заседания. Более того, в заявлении, подписанном Виктором Януковичем, было обещание проголосовать за три законопроекта – о выборах президента, о финансировании Евро-2012 и о рекапитализации банков. Казалось бы, после такого о блокировании уже не может быть и речи… Да что говорить о дневном заявлении Януковича, если даже еще в понедельник поздно вечером Александр Ефремов, замглавы фракции ПР в интервью «Главреду» с полной уверенностью заявлял, что блокада парламента по причине непринятия закона о повышении социальных стандартов переносится на осень. Но не сложилось... Что произошло во вторник, понять тяжело – то ли Виктор Федорович встал не с той ноги, то ли с ним пообщался кто-то очень влиятельный – но уже с утра лидер ПР заявил, что парламентская трибуна будет заблокирована, если депутаты не проголосуют социальный закон Партии регионов. Как говорится, наша песня хороша – начинай сначала. Вторничное парламентское заседание не обещало быть долгим. По плану его должны были открыть в 16:00 и закрыть в 18:00. Но не тут-то было. Вообще, Виктор Федорович в этот день с самого утра отправился проведать Днепропетровскую область и уже оттуда заявлял и о блокаде парламента, и о требованиях ПР. Как и обещал Виктор Янукович, придя в сессионный зал, депутаты увидели уже знакомую картинку – трибуна заблокирована. Правда, плакат на ней сменили. Теперь там красуется риторический вопрос к Луценко: «Где Лозинский?» Понятно, депутатов этим не удивишь, и они все дисциплинированно стали ждать, что решит руководство. В этот момент в кулуарах уже был бютовец Андрей Кожемякин, который, размахивая вчерашним заявлением Януковича о согласии голосовать за анонсированную повестку дня, рассказывал о коварном плане Партии регионов и Президента разогнать парламент. По версии Кожемякина, ПР хочет блокировать трибуну до истечения 30-дневного срока невозможности начать пленарное заседание. Таким образом, ко 2 августа Президент получил бы право разогнать парламент. Но Кожемякин сразу предупредил всех: не будет заседания во вторник – значит, оно будет в четверг. Поддержал тезис Кожемякина представитель Президента в парламенте Игорь Попов. Он рассказал журналистам, что Президент, как пионер, всегда готов к роспуску и хоть завтра ждет у себя на консультации по этому поводу лидеров фракций. Мол, ко 2 августа, если парламент так и не заработает, у Президента еще останется полное право распустить Верховную Раду. В этом плане нежелание «регионалов» закрывать сессию вполне ложилось на канву роспуска парламента. Ведь в случае закрытия сессии 30-дневный отсчет прекращался бы... Но слова словами, а согласительный совет лидеров фракций у Литвина продолжался, и надежда на компромисс и хоть какую-то парламентскую работу еще теплилась. Правда, парламентские «знатоки» уже к половине пятого начали расходиться. «Ничего уже не будет, можно и водку идти пить. И вам советую, тут попросту нечего торчать», – шутил один депутат, спокойно направляясь восвояси из Рады. Как выяснилось позже, его слова таки оказались пророческими. Но тем временем парламентская «веселуха» продолжалась. В кулуарах депутаты все пытались смекнуть, почему Янукович столь резко надумал заблокировать трибуну. «На самом деле не успели задерибанить деньги под Евро-2102. Там целых 10 миллиардов, их не так-то просто поделить между нужными людьми», – говорили о реальных причинах некоторые бютовцы. «Да нет, действительно готовится сценарий роспуска», – все повторяли официальную версию Кожемякина другие. Сами «регионалы» с трудом могли сформировать свою позицию: «Роспуск Рады – это бред, а вот повышение социальных стандартов – это наша стратегическая цель» – удавалось выудить у депутатов от ПР. За всем этим прошел час, а результата все не было. Переговорщики не приносили хороших вестей. «Да они без Януковича ничего не могут решить, у «регионалов» нет команды, как дальше поступать», – рассказывали посвященные в ход переговоров. Хоть Янукович и заявил о блокировании работы парламента до принятия социального закона, его партийцы имели немало веских причин таки покончить со всем во вторник, начать работу и закрыть сессию. Во-первых, от пирога в 10 миллиардов под Евро им таки удалось отщипнуть. А во-вторых, у всех уже давно взяты билеты в теплые края, у многих они датированы уже вторником-средой, а потому собираться не внеочередную сессию на этой неделе повторно желания не было практически ни у кого. Надежду на конструктив принес в кулуары все тот же Кожемякин. Он, как вестник с фронта боевых действий, поведал, что «регионалы» попросили сделать паузу в переговорах до 17:30, дабы все обдумать, а после снова собраться и начать работу ровно в 18:00. Доброжелатели сразу рассказали и о деталях переговорного процесса. На самом деле, говорили они, «регионалы» сами немного запутаны, постоянно пытаются скоординировать свои действия с Виктором Януковичем. Но тот в Днепропетровске якобы уже «начал фуршет» с местным активом, и связь с ним нестабильна. Так что узнать у него, что делать дальше, было тяжеловато, а без команды лидера начинать работу «регионалы» не могли. Часы пробили шесть вечера, полседьмого, а обещанной развязки все не наступало. Прошел слушок, что все уже было решили ждать, пока Виктор Федорович прилетит в Киев и отсюда закомандует старт… Но, как оказалось, лидер задержался на «фуршете» и вылетит из Днепропетровска никак не раньше половины седьмого. Ситуация все больше походила на фарс. Депутаты хоть еще и не расходились, но уже понемногу начали засыпать в сессионном зале. Рядовые «регионалы» сами уже рассказывали, что с нетерпением ждут открытия заседания, голосования нужных вопросов и начала отпуска. Потому так и давили на Виктора Федоровича, не оставляя его в покое ни в Днепропетровске, ни уже в самолете. Так продолжалось до 19:00. Решения все не было. И тут в парламентский дискурс вбросили новый аргумент – закон о выборах президента. Мол, деньги на Евро уже поделили и это можно проголосовать хоть за пять минут, а вот избирательный закон надо немного «помурыжить». Напомним, что принятый в первом чтении закон об изменениях к закону о выборах президента натолкнулся на острую критику со стороны Президента и целого ряда других политиков. Уже вчера утром в процессе рассмотрения документа профильным комитетом в нем были исправлены все спорные моменты, а главное – изменена процедура формирования избирательных комиссий. Депутаты согласились с поправкой Руслана Князевича, предполагающей формирование комиссий только кандидатами в президенты, по одному члену от каждого. В общем, проект стал компромиссным и вроде как не давал повода для ветирования его Президентом. Но вся загвоздка в том, что к закону зарегистрировали аж 416 поправок, а это, в случае начала работы в 8 или 9 вечера, сулило депутатам долгую и бессонную ночь... Закончить все быстро и тихо ну никак не получалось. А время все шло. Вестники из согласительного совета сообщали, что в телефонном режиме удалось получить принципиальное согласие Януковича на все дискуссионные вопросы, а кроме того, депутаты приняли требование лидера Партии регионов прописать в избирательном законе норму о денежном залоге для кандидатов в президенты размером в 10 млн гривен. Но все равно без Януковича в Киеве дело не шло. И хоть он уже к половине восьмого приземлился в столице, депутаты, хорошо подумав, таки решили не мучить себя законотворчеством всю ночь – ближе к восьми вечера участники согласительного совета объявили отбой. Высокопоставленные «регионалы» выбежали из кабинета спикера, где происходил согласительный совет, и быстро удалились – видимо, встречать Януковича и обсуждать план действий на ближайшее будущее. Рядовые же партийцы остались пояснять прессе, что все снова не срослось из-за нежелания коалиции помогать социально незащищенным слоям населения и голосовать за повышение прожиточного минимума. Бютовцы не растерялись и понесли в секретариат Верховной Рады представление на проведение еще одного внеочередного заседания уже в четверг. В таком настроении неопределенности все и разошлись. До следующего раза?