Тимошенко идет в Президенты

Еще полтора месяца назад Юлия Тимошенко наверняка не предполагала, какие думы будут занимать ее мысли сегодня. Еще в конце мая СМИ пестрели заголовками типа «Сегодня вечером Партия регионов и БЮТ наконец подпишут коалиционное соглашение», а весь политикум был готов принять как должное отмену президентских выборов-2010 – за ненадобностью.Однако, как мы помним, на Троицу Виктор Янукович сходил в Киево-Печерскую Лавру, и планы сторонников «суперширки» развалились. И если на рейтинговых показателях лидера Партии регионов эпопея с созданием этого большинства не особо сказалась, – его электорат довольно равнодушно относится к выбору Виктором Федоровичем союзников, – то Тимошенко оказалась в положении потруднее. Мало того, что перед ней предстала необходимость срочно мобилизировать ресурсы для участия в президентских выборах (о своем участии и победе в этой кампании она впервые однозначно заявила тогда же, на Троицу) – Тимошенко нужно было вернуть доверие базового, западноукраинского электората, который ее игры с «Регионами» понять и принять не мог.Кроме того, на фронте кандидатов в Президенты более-менее определился расклад сил: все более-менее значимые претенденты на кресло главы государства заявили о себе, и Тимошенко получила возможность позиционировать себя на относительно будущих конкурентов. Отношения Юлии Владимировны к Виктору Януковичу и Арсению Яценюку, в принципе, читалось и читается довольно легко, но вот с Виктором Ющенко – отдельная история.Тимошенко вполне четко осознает, что Ющенко-кандидат в Президенты не представляет для нее ощутимой угрозы – сейчас действующие премьер и Президент попросту пребывают в разных весовых категориях. Но вот если Виктор Андреевич откажется выдвигаться в Президенты, и будет критиковать Тимошенко с высоты кресла на Банковой, с позиции вроде как независимого наблюдателя, то тем самым сможет сильно насолить Юлии Владимировне. Поэтому ввязываться в заочную перепалку с Президентом Тимошенко сейчас вовсе не с руки…Впрочем, мы уклоняемся от главного – уже на протяжении месяца Тимошенко испытывала потребность организовать грандиозный информповод, который стал бы не то чтобы стартом ее кампании – скорее, пробным камнем на этом пути, попыткой обозначить свои стартовые позиции, в первую очередь, перед преданными сторонниками, зафиксировать их реакцию и получить достаточно информации для разработки новых планов захвата электоральных плацдармов. Сегодня для этого представился просто идеальный случай – очень кстати пришелся десятилетний юбилей премьерской партии «Батькивщина».«Батькивщина», созданная в 1999 году на обломках партии «Громада» уже тогда опального Павла Лазаренко, по сути, с самого начала своего существования была партией одного человека – Юлии Тимошенко. Эту политсилу никогда нельзя было упрекнуть в том, что она обладает четкой и понятной идеологией (недавняя если ее так можно назвать дискуссия о том, в Социнтерн «Батькивщине» вступать или в Европейскую народную партию, – лишь самое показательное тому подтверждение). Сине-желто-малиновые цвета флага «Батькивщины» безнадежно уступают по раскрученности знаменитому «сердечному» логотипу БЮТ… Однако ради такого случая о партии вспомнили и, более того, ради празднования ее десятилетия устроили помпезное празднование с приглашением шести тысяч делегатов чуть не из каждой первички, 400 журналистов центральных и местных СМИ, а также (во второй раз в истории украинского телевидения – после прошлогоднего первого съезда «Единого центра») организовали прямую трансляцию сего действа на общенациональных телеканалах.Обращение Юлии Тимошенко к тысячам своих будущих штабистов нижнего звена и миллионам потенциальных избирателей предваряло исполнение духовного гимна Украины Ниной Матвиенко и просто фееричное по форме приветствие Юлии Владимировны партийной молодежкой. Под музыку в стиле рок на сцену поднялся ее лидер, нардеп Евгений Суслов со знаменем в руках. В духе лучших традиций комсомола он отрапортовал: «Молодежь партии сплочена, мобилизирована и готова к активным действиям! Ждем вашего решения!» В подтверждение приверженности младших «батькивщинцев» лидеру около двух сотен стоящих в проходах молодых людей пустили под потолок зала столько же воздушных шариков в форме сердец. Свое сердце стоящий на сцене Суслов отдал Тимошенко лично в руки.После этого на большом экране, установленном на сцене показали коротенький сюжет о партийной молодежке: нарезку кадров с изображениями молодых «батькивщинцев» в разных ракурсах сопровождал бодрый голос, вещающий о том, что «Молодежь начала группироваться вокруг партии с самого ее рождения». Подписание договора о сотрудничестве между «Молодой Батькивщиной» и просто «Батькивщиной» голос за кадром прокомментировал так: «Для молодежи такое доверие со стороны старших товарищей обозначало новую реальность».Пребывающие в зале партийцы постарше, казалось, были в восторге от того, что им растет такая смена. Радовалась и Тимошенко. «Я хотела бы дать первое поручение, – объявила она. – Создать школу молодых лидеров, чтобы мы их приглашали на знаковые должности и давали путевку в жизнь». Зал зааплодировал, а Евгений Суслов занял место в президиуме собрания.Далее были зачитаны поздравления «Батькивщине», полученные от европейских партий-соратниц из ЕНП. «Нас приняли, признали, с нами считаются», – подвела итог этой части мероприятия Тимошенко. Зал снова зааплодировал – на часть делегатов произвело неизгладимое впечатление то, что свои поздравления им направил сам лидер французского «Союза за народное движение», Президент Николя Саркози.После этого состоялось главное событие сегодняшнего собрания – программную речь произнесла сама Юлия Тимошенко. Ее спич длился час и сорок пять минут – непривычно долго как для премьера, однако в нем премьер затронула едва ли не все темы, которые она могла проговорить со своими соратниками по партии или, что более важно, по грядущей кампании.Ключевая тема премьерского спича – это ответственность. Тезисы о том, что именно «на нас сейчас лежит ответственность за судьбу Украины», «Украина сейчас у нас за спиной» и «путь Украины лежит на нас» Тимошенко повторила неоднократно и, более того, попросила донести до «каждого уголка Украины, до каждой семьи».В чем, по мнению Тимошенко, конкретно выражается эта ответственность и чем Юлия Владимировна может гордиться перед «каждой украинской семьей»? Прежде всего, это борьба действующего премьера и ее правительства с кризисом. Премьер вспомнила о сверхпессимистических прогнозах развития экономической ситуации в стране, которые давали Виктор Янукович и Виктор Ющенко и констатировала: «Всего того, что они пророчили, просто не случилось, потому что наша команда была мощной, креативной, интеллектуальной и действенной…».Сравнение народу понравилась, поэтому Тимошенко продолжила: «Они думали, что они подбрасывают спички в пожар кризиса и пытаются препятствовать... Но они не поняли одного, - что мы такая команда Саламандр, которая закаляется в этом очаге и пожаре. Мы сегодня сильнее все Спецназов, "Альфы", "Беркута" и "Морских котиков" вместе взятых. Потому что мы с вами - команда, которая может глаза в глаза, тет-а-тет противостоять кризису».Об экономической политике своего правительства Тимошенко говорила долго: она и рассказала внимательно слушающим ее партийцам о сути и целях внешних заимствований, раскрыла перед ними азы рефинансирования коммерческих банков, пообещала, что пока она при власти, зарплаты и пенсии будут выплачиваться до копейки и в срок (чем сорвала бурные аплодисменты).«Из телевизоров, в частности, из канала «Интер», захваченного мафией, вы не услышите о том, что мы, как ребенка, поднимаем авиационную промышленность», – продолжала Тимошенко. А еще оказалось, что ее правительство строит долгострои, застывшие чуть ли не с союзных времен. В качестве последних Юлия Тимошенко назвала Днестровскую атомную (!) электростанцию, чем немало обескуражила весь зал, однако премьер, не останавливаясь на ошибке, уже пересказывала следующий пункт достижения своего Кабмина.«Почему наша команда стоит на лидерских позициях?» – в какой-то момент задала сама себе вопрос Тимошенко, и тут же на него ответила: «Я думаю, это не случайно, Господь приводит для страны в такие моменты те команды, которые могут держать удар, которые могут идти вперед».Мессианские нотки в спиче Тимошенко явно импонировали аудитории – ее речь в очередной раз потонула в аплодисментах.Однако оказалось, что сама премьер отнюдь не считает свою команду идеальной: «Мы выросли стремительно, мы даже не побывали подростками, мы с детства сразу попали в жестокую взрослую политическую жизнь. Мы столкнулись сразу со всеми проблемами, поэтому нашу команду не обошли те недостатки, которые присущи молодости и неопытности. Когда мы стремительно росли, в наши ряды приходили со всей Украины достойные люди, сильные. Но надо признать, что в то же время в составе нашей партии есть и люди, которые попали, к сожалению, случайно, которые своим бездействием или деятельностью, которая является недостойной, пытаются унизить авторитет нашей партии».Очистить БЮТ от таких людей в преддверии начала кампании – вот еще одна задача, поставленная Юлией Владимировной своим партийцам. «Готовясь к новым мощным выборам – выбирайте лучших из лучших» – призвала народ она. Народ отнесся к предложению с вполне прогнозируемым энтузиазмом. «Сегодня мы другие, мы способны очиститься. Все, что нам нужно постирать и отдать в химчистку и обновить наш чистый, белый, яркий цвет наших флагов, я думаю, мы сделаем», – подытожила Тимошенко. «Вы поддерживаете это?», – уже предчувствуя дружный положительный ответ от зала, спросила премьер.Логично, что еще одной ключевой темой премьерского спича было грядущее участие ее политсилы в президентской кампании. Отметим, что ни разу за свой спич Тимошенко не говорила о своей победе на выборах главы государства – каждый раз речь шла о грядущей победе ее команды. Впрочем, и без того было понятно, что Тимошенко настроена на победу решительно, и стремится передать эту свою решительность коллегам по «Батькивщине». «Пришло время крепко брать власть в свои руки!» – бросила в массы клич она. Ответом на этот призыв были продолжительные овации.Еще один эвфемизм победы Тимошенко на выборах, изобретенный ею же – это «победа Украины» на этих выборах. «Ведь мы боремся не за президентскую должность, мы боремся за право сделать Украину сильной», – объяснила она.Так вот, чего ожидать от развития политической ситуации в случае, «если Украина победит на президентских выборах»? По словам Тимошенко, и вопреки прогнозам множества политиков и политологов, ждать стоит сохранения действующего парламента («Наш путь – это единство», – пояснила премьер, многозначительно заметив, что после президентских выборов нынешняя коалиция обязательно будет усилена). Еще одна первоочередная задача – радикальное изменение Конституции Украины, для чего Тимошенко таки реализует свою давнишнюю концепцию проведения референдума по поводу определения желаемой формы государственного устройства Украины. Правда, Юлия Владимировна не уточнила, что она будет делать, если во время ее президентства народ вдруг поддержит переход Украины к форме устройства, которую она лично поддерживает – к парламентской республике, предусматривающей обладание Президента лишь символическими функциями. Впрочем, это никого особо и не интересовало – к тому времени спич Тимошенко длился уже больше часа, так что зал не анализировал сказанное лидером, просто принимая сказанное ею к сведению…Лишь примерно на 70-й минуте Тимошенко обратилась к теме, обращение к которой ее партийцы, особенно с Западной Украины, ждали больше всего, – о недавних попытках создать коалицию с Партией регионов.Следует признать, отработала эту тему премьер очень технично: сначала она заявила, что некие недоброжелатели стремятся «заместить нашу команду и вернуть порядки 2004 года и распоряжаться страной как закрытым акционерным обществом. Под недовольный гул зала Тимошенко завела речь о не оправдавшем надежды Майдана Викторе Ющенко, великодушно заметив, что «трогать» Президента она не будет: «Не мы, не наша команда сеяли неверие в результаты Оранжевой революции». Расчет оказался верным – к «мочилову» Ющенко зал явно не был готов.Упомянув между делом о своем нынешнем конкуренте за второе место на президентских выборах Арсении Яценюке (не назвав при этом его фамилию!): «Не на третью силу нужно рассчитывать, не на определенных жеребят (в оригинале «лошат» – Ред.), не делать над страной эксперименты», Тимошенко наконец-то выложила свою версию эпопеи с созданием «суперширки».Оказалось, что когда «нужно было спасать страну», Тимошенко, опять же, «думая о стране», «обратилась к народу» с предложением «объединять усилия». «Да, разные есть люди в парламенте, но всех их избрали. Да, возможно, они несимпатично выглядят, но они влияют на политические процессы», – недвузначно рассказала о том, к какому народу обратилась с предложением объединять усилия премьер.Не давая залу опомниться, Тимошенко объявила, что все договоренности, которые она вела, зиждились на уважении к «нашим ценностям и нашим идеалам», к которым, в частности, относятся соборность Украины и единый государственный язык. Зал, до того слегка напряженный, на этих словах взорвался аплодисментами.Тимошенко тем временем развивала успех: «Нашей задачей было объединять и давать путь под наши цели, наши идеалы, под европейский выбор, а не под кулуарные договоренности и раздел должностей. Ведь мы можем растворить в себе кого угодно просто любовью». После этих слов вопрос о коалиции с «Регионами», наверно, можно было бы выносить даже на утверждение собрания…Закрыв эту скользкую для нее тему, Тимошенко не без видимого удовольствия «отработала» традиционный конек Виктора Ющенко – внешнюю политику. Оказалось, что это именно «мы», то есть, команда премьера, сейчас работает над разработкой соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ведет переговоры о безвизовом режиме и создании зоны свободной торговли с ЕС. И напротив, как будто отвечая на постоянные заочные упреки Банковой во «в неуставных отношениях» с Кремлем, Тимошенко рассказала о своем видении украинско-российских отношений: «Впервые за всю историю независимой Украины мы строим эти отношения с позиции силы, с позиции соблюдения национальных приоритетов и национальной идеи, с позиции равного среди равных».«Меня спрашивают: «Когда вы встречаетесь с премьер-министром России, как вы общаетесь, как смотрите в глаза?». Я смотрю, как равный равному в глаза. Потому что я считаю Украину равным и сильным партнером, и демонстрирую это на каждом шаге своей политической жизни», - еще раз сорвала аплодисменты национально сознательного большинства зала Тимошенко…По окончанию спича Тимошенко собрание продолжалось еще почти два часа: с юбилеем партию и премьера поздравляли многочисленные гости съезда – от Александра Турчинова, пересказавшего притчу о Моисее, который водил по небольшой, в общем-то Синайской пустыне еврейский народ, аж пока не убил в каждом его представителе раба до ивано-франковского спортстмена-активиста «Батькивщины», которого мягко выгнать с трибуны пришлось самой Юлии Владимировне.Впрочем, не суть важно. Юлии Тимошенко сегодня удалось заложить краеугольный камень своего имиджа, рассчитанного на использование в предвыборный период. Премьер отважно борется с кризисом, не обращает внимания на козни недоброжелателей, всеми силами пытается объединить страну, будучи при этом готовой растворить политических оппонентов во всепоглощающей любви, защищает европейские идеалы демократии, поднимает духовность – одним словом, перед нами та самая Юлия Тимошенко, которая триумфировала на парламентских выборах-2007, разве что за ее плечами более или менее успешная борьба с мировым экономическим кризисом… И как будто не было заигрываний с «Регионами», готовности отобрать у народа право выбирать себе Президента и лишить украинцев возможности выбирать себе парламент еще на пять лет…Тимошенко все простят – не только потому, что память у людей плохая. Просто национал-демократический фланг политикума не смог «родить» ей достойную альтернативу, а значит, западно- и центральноукраинский избиратель снова будет вынужден делать выбор по принципу меньшего зла…Именно поэтому расходящиеся из Международного выставочного центра делегаты съезда говорили о том, как прекрасно на сцене собрания пела Нина Матвиенко и какие красивые вышиванки были на делегатах из других областей, а не о том, что сегодня сказала, а что недосказала Тимошенко. В конце концов, дорогие декорации до завтра разберут, а о том, что сегодня Юлия Владимировна заложила все предпосылки для старта избирательной кампании будут напоминать только воздушные шарики – сердца членов «молодежки» партии «Батькивщина», которые так и будут болтаться под потолком выставочного павильона…