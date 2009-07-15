Вандалы изувечили памятник ОУНовцам

Вандалы разбили и отодвинули в сторону мраморную доску и повалили деревянный крест, установленный в 1992 году. Самое интересное - до 10:30 15 июля правоохранительные органы о произошедшем осведомлены не были. Вопрос корреспондента «Главреда» - почему милиция никак не реагирует на акт вандализма, очевидно, сеющий ксенофобские настроения и межнациональную вражду? - дежурный на станции метро «Дорогожичи» встретил недоумением. После этого он набрал номер Шевченковского райуправления милиции. Диспетчер сообщил, что к месту происшествия выехал УАЗик. Удивила и реакция обычных киевлян, которые, проходя мимо, почти не обращали внимания на разгром. Напомним, что 30 июня сознательно настроенные украинцы попытались напомнить руководству страны о его обещании снести памятники коммунистическому террору и отбили нос и руку каменному Ленину на Бессарабке в Киеве. Не исключено, что нынешний акт – попытка отомстить за осквернение образа «вождя мирового пролетариата». В Украине начинается «война памятников»?