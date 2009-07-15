Андрей Ермолаев. Пресс-конференция в «Главреде». Стенограмма.

16 июля в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Президентская избирательная кампания: фавориты, их тактика и стратегия» с участием руководителя Центра социальных исследований «София» Андрея Ермолаева.



Стенограмма.



Андрей Ермолаев: Эксперты принимают предложения журналистов, редакций участвовать в обсуждении таких тем, но, на мой взгляд, в этом есть проявление некоего неврастенического синдрома в этом обсуждении. Мы часто обвиняем политиков в том, что они рано стартуют, но мне кажется, что сейчас рано стартовали и медиа, и СМИ. Дело не в том, что не интересно обсуждать президентские выборы – дело в том, что сейчас мы создаем некие фантасмагорические реалии по поводу будущих кампаний, не учитывая, что на самом деле многие проблемы, сюжетные линии еще только формируются. Поэтому, чтобы не городить город и не создавать иллюзию в отношении процесса, который в содержательном плане еще не начался, будем говорить аккуратно, будем говорить осторожно и будем говорить только о том, что имеет материальное, жизненное подтверждение.

Я предлагаю не говорить о вещах, которые будут выглядеть как спекуляция. Мы не имеем права спекулировать, тем более сейчас, когда общество взведено, а политики готовы если не к войне, то уж точно к драке на кулаках.



ТРК «Вінниччина»: Зараз багато говорять про висунення єдиного кандидата. Чи проводив Центр «Софія» дослідження з цього приводу?



Андрій Єрмолаєв: Останнє дослідження ми проводили у травні, тому, щоб мої висновки були коректними, я не буду посилатися на наші дані. Краще ці питання ставити тим центрам, які мали останні літні дослідження.

Це не вигадки штабів лівих партій. Це дійсно віддзеркалення певних настроїв тієї частини виборців, які орієнтовані на лівих. В першу чергу, комуністів і кількох соціалістичних партії. Є дуже серйозний запит на поєднання.

Питання полягає в іншому – наскільки це об’єднання буде стабільним і наскільки вони будуть здатні до злагодженої роботи, оскільки, на жаль, в лівому спектрі є вже така давня негативна традиція використовувати ліву ідею як технологію. Дуже багато спекулятивних проектів, які вводили в оману і виборців, і політиків лівого ґатунку. Якщо вдасться створити ліве об’єднання, я думаю, що об’єднаний лівий кандидат, як мінімум, позитивно вплине на виборчий процес, тому що це дозволить ідеологізувати вибори. Якщо нам вдасться на цих виборах максимально ідеологізувати конкуренцію кандидатів, це буде позитивно для всіх.

Особливість цієї виборчої кампанії полягатиме в тому, що виборець буде вимушено раціональним. За ці кілька років українська політика стала настільки технологізованою і шоу-медійною, що більшість кандидатів стали дуже схожі з точки зору риторики, пропозиції. І мимоволі кожен виборець починає виходити з так званих порівняльно-політологічних підходів. Щоб щось вибрати, ти мусиш не лише вірити, але ще й порівнювати. Це означає, що, з одного боку, буде запит на всі види інтерактивного спілкування – мало біде біллбордів, мало агіток і слоганів – потрібно буде постійно демонструвати можливість спілкування. Це різноманітні телевізійні ефіри і особисте спілкування. Кандидат, який виділить максимально багато часу для спілкування у великих аудиторіях, матиме «плюс», тому що в нього буде можливість не лише в себе закохати, але й переконати в аргументах.

За цих обставин будуть цікаві кандидати, які зможуть ідеологізувати свою позицію.

Інша справа, що шанси пройти об’єднаного лівого кандидата у другий тур, як на мене, дуже невисокі. Це я говорю м’яко.



Телеканал «Эра»: Можете ли вы прокомментировать то, что сейчас происходит в Верховной Раде? Каковы сценарии? Как будет действовать Литвин, ведь ему нужно уволиться для того, чтобы принять участие в президентской кампании.



Андрей Ермолаев: В преддверии любой избирательной кампании парламент – это тот хорошо оборудованный шоу-зал, в котором идет подготовка к выборам. Сейчас под софиты идет подготовка к избирательной кампании: оппозиция блокирует, власть обвиняет оппозицию – все роли распределены.

Что касается Литвина – это особый случай. Он серьезно сменил свою позицию и вдруг начал серьезно говорить о досрочных парламентских выборах. Я бы объяснил это таким образом. Владимир Литвин понимает, что, несмотря на свое желание участвовать в президентских выборах, он очень рискует. Шансов победить очень мало. Серьезной политической поддержки он не получит, его блок так и не превратился в новую партию, а Народная партия – немного подзабыта и размонтирована. Эти выборы, несмотря на политический лоск – большой риск. Потерпев поражение, он может не вернуться в большую игру. Учитывая, что в этой схватке власти, оппозиции, президента, правительства действительно можно разыграть карту досрочных выборов, он ухватился за эту соломинку – досрочные парламентские выборы, но до президентских выборов.

Я хочу обратить внимание, что сейчас три силы играют формально в одно и то же. «Регионалы», президент и его команда и Литвин с соратниками. Они говорят о возможных досрочных парламентских выборах и якобы о том, что они договорились. Я утверждаю: не только нет никакой договоренности, но они и конкуренты в этом вопросе, очень серьезные конкуренты. Потому что вопрос не в том, быть ли досрочным выборам. Судя по всему, быть. Вопрос только, когда и в каком контексте.

Для Литвина и команды Ющенко было бы большим счастьем, если бы удалось организовать досрочные парламентские выборы, потому что оба они решили бы свои личные проблемы. Ющенко с помощью мандата просто закрепил бы свою позицию в политике перед президентскими выборами, а Литвин перед президентскими выборами, а Литвин перед президентскими выборами получил бы шанс вновь получить приглашение на пост спикера.

Для «регионалов» досрочные выборы сейчас, перед президентскими, не выгодны, потому что они уводят внимание и создают дополнительные риски свалок избирательных кампаний. Поэтому – досрочные выборы, но после президентских.

Что касается сегодняшнего дня, я думаю, что этим летом техника внеочередных сессий будет применяться, но, скорее всего, это сугубо электоральный прием, который не будет иметь никакого практического значения для парламента. Я думаю, что сессию закроют и осенью нас ждет глубокий коалиционный кризис, возможно, с попыткой выяснить, существует ли коалиция, с попыткой оформить распад. нас ждут большие бои вокруг правительства, потому что правительство будет обязано представлять бюджет на 2010 год, а значит, мы с вами узнаем реальные цифры 2009 года, потому что в основе проекта бюджета – прогноз, а прогноз строится на данных. Поэтому, наконец-то мы узнаем все, что нас интересует сейчас.

Если говорить о досрочных парламентских выборах, они наиболее вероятны весной 2010 года. этой весной они не состоялись, о чем я сожалею, а осенью выборы нереальны.