Юрий Костенко: «Нестабильность в Украине будет вредить России»

Нельзя ли было все противоречия с Москвой решить в Международном суде ООН? Не заинтересованы ли россияне ли в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму? Ответы на эти вопросы «Главред» выяснял у временного исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Юрия Костенко.





Месяц назад Украина и Россия провели заседание подкомиссии по ЧФ. Казалось, наконец-то диалог между двумя странами наладился. Однако, похоже, дипломатическое затишье вокруг российского флота опять в прошлом…



Мы настроены на поиск с россиянами взаимопонимания по всем вопросам. Не только по Черноморскому флоту. К сожалению, такого понимания зачастую нет. Соглашения л пребывании ЧФ были подписаны 28 мая 1997 года - прошло уже 12 лет. Мы должны признать, что проблем на сегодняшний день очень много. Так, седьмое заседание подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота и его пребывания на нашей территории украинско-российской межгосударственной комиссии, состоявшееся 10 июня этого года в Киеве, было проявлением конструктивного подхода. Хотя бы потому, что предыдущее мы проводили аж в январе прошлого года.



Кто блокировал такие переговоры?



Был ряд причин. Например, российская сторона обвиняла нас в том, что мы испортили атмосферу ведения переговоров по ЧФ после того, как министр Владимир Огрызко передал российскому коллеге Сергею Лаврову меморандум. В нем речь шла об этапах выведения формирований российского флота из Украины до 2017 года. Хотя ничего сенсационного или обидного в этом меморандуме не было. Потом препятствием для переговоров стал российско-грузинский вооруженный конфликт. Хотя мы всегда были готовы провести заседание подкомиссии. Хорошо, что наконец наша встреча состоялась - лучше сидеть и разговаривать, чем ссориться и обмениваться нотами, обвинять друг друга во всех грехах.



А если конкретнее? Чем вы довольны, а чем нет?



Нам действительно удались продвинуться по многим вопросам. Например, у нас эффективные переговоры по вопросам защиты окружающей среды. Я думаю, что в ЧФ наконец поняли, насколько важно поддерживать чистоту, не загрязнять ни воздух, ни акваторию.



Мы немало сделали и в вопросе инвентаризации. Сегодня российская сторона арендует более 18 тыс. гектаров украинской территории. Но это наши подсчеты. Россияне долгое время отказывались от проведения инвентаризации. Три года назад мы передали российской стороне нашу базу данных. Они согласны с 204 описаниями объектов, пока что не соглашаются с 171 планом. Относительно половины объектов мы теперь знаем, что российская военная часть такая-то находится на такой-то территории и по какому периметру должно стоять ограждение - чего, к сожалению, нет по всему комплексу объектов, используемых ЧФ.



Еще один положительный момент. ЧФ передает в пользование местной общины инфраструктуру, которой больше не пользуется. В настоящий момент отрабатывается механизм, как все это должно передаваться. У нас пока разное виденье. Мы хотим, чтобы такой процесс происходил транспарентно, и главное, чтобы местная община поменьше денег вкладывала в восстановление инфраструктуры.



Это все плюсы. Но, к сожалению, остаются нерешенными другие очень важные вопросы. У нас есть принципиальные разногласия, существующие уже много лет, относительно того, что такое аренда. Российская сторона настаивает, что соглашения 1997 года – это как раз и есть соглашения об аренде. Украина же утверждает, что нет. Мы не первый год объясняем на всех уровнях: так не бывает, особенно в государствах, декларирующих, что они исповедуют рыночные отношения. В соглашениях упоминаются только некоторые объекты, которые находятся во временном пользовании ЧФ РФ. А ведь речь идет о значительно большем количестве объектов. Подписание документов об аренде сделало бы наши отношения прозрачными. Хотелось бы верить, что Россия в такой прозрачности заинтересована.



Для нас важно, чтобы пребывание ЧФ на территории Украины было цивилизованным. Это же не экстраординарное желание. Я работал в Германии, я работал в Японии. И прекрасно знаю, на каких принципах в этих странах размещались иностранные военные базы. Было все урегулировано, все прописано. К сожалению, в случае с ЧФ нет не только решений, но и зачастую понимания.



В том же самом россияне часто обвиняют украинскую сторону…



Но в чем обвинять Украину? Мы говорим о вопросах, требующих быстрого решения. Вот, например, соглашение о статусе и условиях пребывания ЧФ на территории Украины. В этом документе есть статья 15, пункт 5. Я уже устал его зачитывать нашим российским друзьям. Там написано: «Передвижение, связанное с деятельностью военных формирований вне мест их дислокации, осуществляется после согласования с компетентными органами Украины». Это соглашение подписано еще в 1997 году. Его подписали главы наших государств. Что имеем в действительности? Только один из последних случаев, когда вечером 8 июня в Севастополе наши контролирующие органы задержали три грузовика ЧФ РФ. Выяснились, что они перевозили боеприпасы за пределами дислокации без информирования украинской стороны, без согласования и без соответствующего сопровождения. А не дай Бог что-нибудь бы случилось! Ведь речь идет об оружии!



И буквально все время мы сталкиваемся с подобными случаями. То пришел транспортный корабль «Саратов», мы обменивались нотами; то возле Феодосии украинские стражи правопорядка задержали автобус с российскими военными, которые куда-то ехали без разрешения.



В случае с грузовиком все понятно. А что происходит с маяками? В 2005 году Киев и Москва уже выясняли отношения во время так называемой маячной войны. Сейчас - ее повторение?



Это ни в коем случае не повторение. Это наша принципиальная позиция. Мы считали и считаем, что все объекты должны быть юридически оформленными. В соглашении 1997 года отмечено, что порядок использования сторонами системы навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) безопасности плавания в Черном и Азовском морях определяется отдельным соглашением. 12 лет прошло, а соглашения все нет. Речь идет о нежелании российской стороны оформить все соответствующим образом.



Российская сторона считает, что здесь нет никаких проблем, поскольку идет процесс инвентаризации. Но при чем тут инвентаризация? Инвентаризация - это одно, а использование объектов НГО - другое.



В отношении радионавигационной станции «Марс-75» судебные органы приняли решение. Российская сторона занимает ее незаконно.



Но даже украинцы не доверяют украинским судам, а что уж говорить о заграничных партнерах. Возможно, лучше было бы обратиться к третьей стороне, в Международный суд ООН?



По конкретно этому вопросу обращаться в Международный суд некорректно. Если уж обращаться, то в общем, по всем вопросам.



Конечно, в общем...



И пусть нам тогда расскажут в Международном суде не только о принадлежности инфраструктуры, но и о том, что российская сторона должна была бы выполнять уже подписанные соглашения и согласовывать свои действия с соответствующими органами в Украине.



Мы очень снисходительно относимся к нашим российским партнерам, несмотря на их постоянные обвинения в том, что мы создаем какие-то искусственные препятствия. Если бы мы хотели создать препятствия, то никто бы не вышел из военного городка ЧФ, потому что там происходят постоянные нарушения. Если вы пройдете по Севастополю, то увидите, сколько автомобилей ездит, ходит военных, патрулей… Но, конечно, мы бы не хотели, чтобы вопросы с нашим стратегическим партнером решала третья сторона.



Но Украина и Россия в безвыходной ситуации, стороны не доверяют друг другу. Может быть, именно третья сторона, арбитр мог бы помочь двум странам исправить отношения?



В этом есть своя логика. У Украины и Румынии уже есть такой опыт. Но тогда две стороны согласились: если переговоры заходят в тупик, то каждая из сторон может обратиться в Международный суд ООН. Нас иногда критикуют, что Украина потеряла в Гааге. Но в этом и заключается суть судебного решения - оно не всегда на сто процентов удовлетворяет амбиции. У Украины, к примеру, будет желание интернационализировать вопрос относительно ЧФ, решить его на международном уровне, но согласится ли Россия?



Можно, по крайней мере, предложить россиянам и посмотреть, какой будет их реакция. Если откажут, тогда и украинцы, и международное сообщество, и многие россияне наконец поймут, что из себя представляет российское руководство…



Все, кто разбирается в ситуации, и без того знают, кто прав, а кто создает препятствия. Обращение в Международный суд - это политическое решение, очень сложное. Международное содружество всегда заинтересовано в том, чтобы превалировал диалог. Позиция take it or leave it (все или ничего) демонстрирует определенную слабость. Люди расписываются в том, что лишились всякой возможности решать собственные проблемы. Мы не потеряли такую возможность.



Я считаю, что со временем все вопросы будут решены. И мы очень на такой конструктив рассчитываем. И не надо обижаться на напоминание о 2017 годе. Я не раз говорил, что нельзя такую махину, как ЧФ, вывести за 2-3 года. Иначе у ЧФ будут все основания в 2015 году заявить: мы не готовы уйти из Севастополя, нам некуда идти. Поэтому мы как сознательные, нормальные люди говорим: давайте начнем думать, какой должен быть для этого механизм.



Это правда, что российская сторона сейчас блокирует любые переговоры с украинцами - и не только относительно ЧФ? И это блокирование будет продолжаться до президентских выборов?



Нет, так нельзя сказать. Переговорный процесс идет. Ведь 10 июня этого года состоялось очередное, седьмое заседание подкомиссии.



Заседание подкомиссии, как мне показалось, происходило, потому что россиянам было выгодно как можно быстрее решить вопрос с постоянными проверками их военнослужащих в Крыму… А остальные вопросы они просто тормозят…



Нет, переговоры проходят на разных уровнях и по разным вопросам. Мы в настоящий момент работаем над тем, как провести встречу на уровне министров иностранных дел. С нашей стороны это будет Владимир Хандогий. В Харькове осенью состоится их политический диалог. Недавно в России побывали секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, премьер-министр Юлия Тимошенко, у меня была встреча на уровне заместителей министров, Владимир Хандогий не так давно встречался с Сергеем Лавровым. Поэтому диалог идет. Возможно, идет не так, как нам хотелось бы в плане эффективности. Мы действительно хотели бы, чтобы он происходил и на высшем уровне.



Кажется, в России рассчитывают на то, что к власти придет Янукович. Он, еще будучи премьер-министром, когда-то заявлял о том, что ЧФ может остаться и после 2017-го…



Я это не хотел бы комментировать. Единственное, что могу сказать - по своему 41-летнему опыту в МИД я хорошо знаю, что есть разница между заявлениями политика, когда он в оппозиции и когда он при власти.



Россия является нашим гарантом согласно Будапештскому меморандуму. С другой стороны, она чаще ведет себя не как гарант, а как нарушитель украинского суверенитета. Часто можно услышать, что ЧФ угрожает национальной безопасности. Нет ли желания обратиться если не в Международный суд ООН, то непосредственно к другим гарантам нашей независимости - к США, Британии или Франции, которой в России доверяют больше?



Мы не считаем, что нынешняя ситуация с ЧФ РФ, который временно находится на нашей территории, вызывает необходимость переговоров в рамках Будапештского меморандума. Такие консультации проводится при чрезвычайных условиях. У нас пока что происходит диалог, несмотря на некоторые проблемы. Но мы хотели бы, чтобы гарантии безопасности, которые мы получили в Будапеште в 1994 году, не были потеряны после того, как в ядерной сфере начался диалог между РФ и руководством США. Мы хотим, чтобы гарантии нашей безопасности были или подтверждены, или трансформированы в другой документ.



Значит, есть необходимость модифицировать будапештские договоренности?



Их нужно переводить в юридически обязывающий документ.



А вы в курсе обеспокоенности правительств стран ЕС из-за ситуации в Крыму? Немецкая пресса даже писала о Крыме как о потенциальной горячей точке в Европе. И это со ссылкой на источники в МИД Германии. Эти сигналы доходят до украинских дипломатов?



Конечно, доходят. Мы активно обсуждаем все проблемы со странами ЕС. Крым - это разные направления, разные проблемы, ЧФ – всего лишь один аспект. Российская сторона считает, что ЧФ - это фактор не только региональной, но и всемирной стабильности. Мы считаем, что фактор стабильности не может провоцировать столько проблем. Президент Виктор Ющенко, находясь в Севастополе, четко сказал: «Следует понять, что Украина - независимое государство, и мы не хотим, чтобы на нашей территории был чей-то солдат, кроме украинского». Вот четко и однозначно. Стабильность будет, когда Украина полностью будет контролировать свою территорию. Хотя мы не драматизируем ситуацию, мы пытаемся не вступать в полемику с российской стороной, пусть ее проводят неправительственные организации, пресса.



Что касается сигналов со стороны государств ЕС. Конечно, мы знаем об их обеспокоенности. Мы их приглашаем: пожалуйста, открывайте свои представительства, генконсульства. Физически присутствуйте, инициируйте программы. Программа Еврокомиссии как раз обрабатывается. Глава городской государственной администрации Сергей Куницын предоставил Еврокомиссии «Севастопольский проект открытой экономики». МИД Украины полностью поддерживает, чтобы европейцы присутствовали в Крыму и политически, и экономически.



Конечно, это неприятный сценарий, но Россия полностью может быть заинтересована в дестабилизации ситуации в Крыму, чтобы потом ее «стабилизировать», оставив Черноморский флот и после 2017 года...



Я не хотел бы драматизировать. Мы надеемся на то, что и нынешнее, и будущее руководство РФ четко понимает, что нестабильность в Крыму, нестабильность в Украине будет вредить России.



Много украинцев занято на объектах ЧФ. Разрабатывают ли проекты для поддержки наших граждан после выведения российского флота?



Я уже рассказал о программе Куницына. Есть утвержденный указ Президента, существует программа социального развития. Другое дело, что при таком финансировании перспектив немного. Но соответствующая работа ведется. Я в этом году дважды был в Севастополе. Там ситуация такая же, как и во всей стране. Сложно. Тем более что положение дел усложняется тем, что ЧФ осуществляет не все проплаты, возмещения; идет процесс сокращения флота. В первую очередь под увольнение попадают украинские граждане. Мы этот вопрос затрагивали на встрече с российской стороной.



Отсутствие министра отражается на работе МИД, на переговорах, в частности, по ЧФ?



Практически нет. У Владимира Хандогия как исполняющего обязанности хорошие контакты с российской дипломатией. Он встречался с Сергеем Лавровым, теперь планируем их следующие переговоры. Ведется переговорный процесс на уровне департаментов МИД. Хотя, конечно, без хозяина всегда сложно. Есть дела, которые может решать только министр.