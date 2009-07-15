Поработаем ли завтра?

После вчерашнего безрезультатного бдения в стенах парламента сегодня в четыре часа дня на сайте Верховной Рады появилось сообщение о том, что завтра в 10 утра депутаты в очередной раз соберутся на внеочередное пленарное заседание. В повестке дня – целых семь вопросов, среди которых, как и вчера, нет активно (даже чрезмерно активно) продвигаемого «регионалами» законопроекта о повышении социальных стандартов.



Согласятся ли «регионалы» разблокировать парламентскую трибуну ради предложенного «бютовцами» перечня вопросов или, как и вчера, в последний момент поменяют свою точку зрения и снова заблокируют трибуну? Какая судьба ждет законопроект Папиева – пожалуй, самый резонансный проект последнего времени? Поддержат ли «бело-голубые» все перечисленные в повестке дня вопросы или предоставят коалиции возможность голосовать за них своими силами? Наконец, закроется ли завтра парламентская сессия или депутаты и дальше будут давать журналистам и экспертам основания подозревать часть народных избранников в работе на роспуск Рады?



На эти вопросы «Главред» попросил ответить заместителя главы бюджетного комитета ВР и сопредседателя рабочей группы по доработке законопроекта Папиева «бютовца» Олега Ляшко, а также видного нардепа-«регионала» Михаила Чечетова.



Олег Ляшко: «Сюсюкаться-мусюкаться с Партией регионов – порочная политика»



{1-} На сайте Верховной Рады появилось сообщение о проведении завтра внеочередного заседания. Как вы считаете, удастся ли вам завтра поработать?



Я надеюсь.



Известно ли вам о каких-либо конкретных достигнутых договоренностях с Партией регионов о том, что они завтра разблокируют трибуну7



В данный момент продолжаются переговоры. Ситуация действительно меняется ежеминутно, потому что утром у меня, например, была информация о том, что с Партией регионов договорились о рассмотрении четырех вопросов из инициированных нами восьми. А вот через полчаса мне сообщили, что останавливаются на данный момент всего на двух вопросах – приведении к присяге нового депутата Тищенко и оглашении депутатских запросов. Если у нас такая ситуация, то для чего нужно вообще собирать эту внеочередную сессию?



Но в повестке дня, размещенной на сайте Верховной Рады, целых семь вопросов...



Послушайте, это ведь повестка дня, которая предлагается инициаторами внеочередного заседания. А потом нужно еще договариваться с Партией регионов, чтобы они дали возможность рассмотреть эти вопросы!



У нас в стране такая идиотская ситуация, что, оказывается, нужно спрашивать разрешения Партии регионов, чтобы рассмотреть тот или иной вопрос. Я нашему руководству уже не раз говорил, что это – порочная политика, когда мы сюсюкаемся-мусюкаемся с Партией регионов, и уже дожились до того, что должны у них разрешения просить на рассмотрение того или иного вопроса. А Колесников и Ефремов в это время напыщенно, осознавая, по-видимому, важность момента, говорят: вот это мы не будем возражать, чтобы рассмотрели, а против этого мы будем против и так далее. Ну, так пусть одна Партия регионов сидит в этом парламенте! Для чего все остальные фракции?



Я вообще считаю то, что в данный момент происходит, унижением парламента и унижением нашей политической силы. Не нужно с ними ни о чем договариваться. Пусть они валяют дурака, блокируя трибуну Верховной Рады, но пусть они и несут ответственность за состояние дел в стране.



З другой стороны, если «регионалы» дают добро на открытие завтра заседания, они, по сути, говорят, что не работают на роспуск парламента...



Возможно... На словах они ведь рассказывают, что выступают против роспуска. Но на самом деле я думаю, что они как раз за. И я думаю, что завтра работа Верховной Рады все равно будет заблокирована.



Понимаете, сперва они две недели блокировали ВР под предлогом принятия закона о повышении прожиточного минимума. Вчера они снова заблокировали Раду, и ни разу – я подчеркиваю это, потому что я три часа провел в кабинете Литвина, был участником вчерашних переговоров – ни разу представители Партии регионов даже не вспомнили об этом законе, подтвердив таким образом, что он был лишь поводом для блокирования работы Верховной Рады.



Вчера же поводом для блокирования Рады, как это не смешно звучит, было то, что Партии регионов не понравилось какое-то там заявление нашего лидера. А после того, как мы связались с нашим лидером, и она ради разблокирования работы за десять минут дезавуировала предыдущее заявление, они нашли другой повод не разблокировать работу ВР. Видите ли, в закон о выборах Президента они предложили ввести норму о залоге в 10 миллионов гривен. А мы против этого. Ага, вы против? – Значит, блокируем работу Верховной Рады.



То есть поводы для блокирования все время меняются, и завтра они найдут еще сто поводов... На самом деле я думаю, что это – спланированная вместе с Секретариатом Президента акция: не разблокировать работу ВР, чтобы Президент получил формальные основания для ее роспуска. Так, по моему твердому убеждению, можно объяснить то, что происходит. И я знаю о том, что говорю, не по слухам.



Если завтра работу Рады не удастся разблокировать, то будете ли вы созывать еще внеочередные заседания?



Я думаю, что будем. Но убежден, что удастся...



Но ведь вы же только что сказали, что трибуна Рады завтра снова будет заблокирована...



Одно другого не исключает.



Поскольку вы являетесь сопредседателем рабочей группы по доработке законопроекта Папиева, расскажите, как у вас в данный момент идет работа?



В понедельник, 13 июля, мы провели четвертое заседание группы, где приняли предложения бюджетному комитету по подготовке проекта Папиева ко второму чтению, как нас обязывало постановление Верховной Рады.



Начать нужно с того, что этот законопроект внесен и рассматривается ВР с нарушением требований законодательства – только правительство имеет право подавать предложения по изменению прожиточного минимума. Кстати, ирония судьбы заключается в том, что эти изменения в законодательство были приняты при правительстве Виктора Януковича и по инициативе тогдашнего министра финансов Николая Азарова, которые пытались лишить оппозицию права инициировать вопрос о поднятии прожиточного минимума. То есть сегодня они наступили на те грабли, которые сами и положили.



Пользуясь этой нормой, мы предлагаем отклонить законопроект Папиева. В то жевремя мы даем поручение правительству при подготовке бюджета на 2010 год предусмотреть поднятие прожиточного минимума, а по результатам выполнения бюджета за 9 месяцев проходящего года в случае его перевыполнения – предусмотреть поднятие прожиточного минимума еще в этом году.



Кроме того, мы рекомендуем правительству пересмотреть стоимость потребительской корзины, то есть поднять ее стоимость, и местным органам власти – так же пересмотреть размеры региональных прожиточных минимумов, как им это позволяет закон. То есть пусть Донецкая область покажет пример и поднимет региональный прожиточный минимум.



Кроме того, депутатам от Партии регионов, являющимся владельцами предприятий, на которых сокращают людей, переходят на неполный рабочий день и на 30-40% сокращают размеры зарплат, а на многих предприятиях – вообще их не выплачивают, мы рекомендуем: во-первых, выплатить долги по заработной плате, а во-вторых, вернуть размеры зарплаты до докризисного уровня, и таким образом подать пример всей стране.





Михаил Чечетов: «Если БЮТ протрезвеет после попойки на съезде, то трибуна будет разблокирована»



{2-} Михаил Васильевич, можно ли ожидать, что завтрашнее внеочередное заседание парламента будет результативным?



Завтра на 10 часов запланировано проведение внеочередного заседания парламента. Партия регионов на него пойдет. Будет ли завтра разблокирована парламентская трибуна? Это зависит от поведения фракции БЮТ: если БЮТ протрезвеет после попойки на съезде, то трибуна будет разблокирована, если же они будут еще похмеляться и не протрезвеют, то работы не будет.



Они же на трезвую голову согласились с нашим предложением о том, что нужно повысить социальные стандарты, а потом уже рассматривать остальные важные вопросы – и по Евро-2012, и по закону о выборах Президента. Жаль, что после съезда во вторник у них потемнело в голове, и они забыли то, о чем говорили сначала. Ежели все будет нормально, то завтра они согласятся с необходимостью повышения социальных стандартов.



Если законопроект о повышении социальных стандартов не будет проголосован, то вы снова заблокируете трибуну?



Все совсем не так. Мы более гибко подошли к вопросу. Партия регионов еще вчера договорилась о том, что Юлия Тимошенко и фракция БЮТ публично признает правильность подходов Партии регионов в отношении необходимости повышения социальных стандартов. Дальше уже рабочая группа должна указать параметры повышения.



Мы согласны с тем, что, может быть, у нас есть не вся ресурсная база. Мы в своем законе зафиксировали повышение зарплат на 200-500 гривен по разным пунктам. А ресурсная база, может, этого и не позволяет. Мы ведь не знаем ресурсную базу, поскольку статистика закрыта! Поэтому давайте положим карты на стол, посмотрим на ресурсную базу, и пусть рабочая группа все посчитает. Но они должны публично признать необходимость повышения социальных стандартов.



Как по процедуре должно произойти такое признание?



Юлия Владимировна должна выйти и публично сказать, что она согласна с подходом пересмотра социальных стандартов в сторону их повышения, а рабочая группа пусть согласовывает цифры. После этого мы готовы проголосовать остальные вопросы. Так и было договорено накануне их съезда. Но они об этом забыли.



Если такое заявление будет, то вы 100% не будете блокировать трибуну и проголосуете три закона, о которых было договорено еще в понедельник?



Если заявление прозвучит, то мы будем согласны проголосовать два закона – о выборах Президента и изменениях в бюджет для финансирования Евро-2012. Мы также согласны собраться еще через три недели на внеочередную сессию, когда Президент в обязательном порядке наложит вето на эти два документа. Вето будет точно, мы согласны собраться еще раз и вместе с БЮТ вето преодолеть.



Закон о рефинансировании банков уже не входит в число тех, за которые вы проголосуете?



Он стоит в повестке дня. Но по нему еще есть вопросы, его еще надо согласовывать.



Будет ли завтра закрыта сессия в случае успешной работы?



Если мы все нормально проголосуем, то закроем сессию. Почему нет?



Просто есть всякие спекуляции, что Партия регионов не хочет закрывать сессию, дабы в будущем возникли причины для роспуска парламента…



Это все бред. Если бы на месте Виктора Андреевича был Борис Ельцин, у нас бы давно был другой парламент. Партия регионов там бы имела контрольный пакет акций. Уже и наше правительство было бы.



Ну, два года назад сила воли у него была же?



Сила воли была не у него, а у госпожи Тимошенко. А сейчас, пока Партия регионов и БЮТ не согласуют проведение внеочередных парламентских выборов, то их не будет. Президент здесь уже играет последнюю роль. Это все равно, что спрашивать о выборах у проводницы самолета.