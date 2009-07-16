Владимир Литвин: «Я окончательно принял решение относительно участия в кампании по выборам Президента Украины - для победы»

Развитие событий в Украине на основе хаоса и беспорядка продолжает обостряться. Осенью можно ожидать пика политического противостояния, олигархических войн, сведения счетов под лозунгами обеспечения благосостояния украинского народа. А вместо этого будет происходить ухудшение экономической и социальной ситуации в Украине. С учетом того, что в декабре 2008 года, согласившись возглавить Верховную Раду Украины, я все сделал, чтобы выровнять ситуацию и не дать стране упасть, чтобы ввести развитие политических, экономических и других процессов в более-менее прогнозируемое русло. В определенной степени это удалось сделать. Появилась возможность успокоить украинское общество и дать надежду. Вместе с тем в последнее время нарастает политический паралич украинской власти. Более того, я утверждаю, что власть целеустремленно вводится в паралич, демонстрирует свою полную неадекватность и бездеятельность. Любые мои инициативы последнего времени свести вместе всех украинских лидеров, сообща определить перечень задач для того, чтобы практической работой продемонстрировать общую ответственность за то, что происходит в Украине, за то, что нужно сделать, чтобы успокоились люди и почувствовали уют - все эти призывы разбиваются о стену глухого непонимания. Более того, о стену ревности и политического сопротивления. Я убежден, что лишь таким способом можно было бы продемонстрировать политическую ответственность политиков, политических сил и государственных деятелей. Вместе с тем отсутствие их реакции свидетельствует о том, что этих людей устраивает такое положение вещей. Именно поэтому я сегодня заявляю о том, что я окончательно принял решение относительно участия в избирательной кампании по выборам Президента Украины - для победы. Я отдаю себе однозначный отчет в том, что стране нужно дать новый понятный и приемлемый для людей курс, нужно навести решительный порядок, обеспечить ответственную власть и дать возможность каждому человеку почувствовать себя человеком. Именно с учетом этого я обращаюсь сегодня ко всем в Украине с просьбой дать оценку действиям, которые происходят сегодня в украинской власти и украинском государстве. И понять, что дальше такое бесчестие страны спокойно наблюдать нельзя. Потому что каждый человек должен для себя представить, что будет в стране, что будет в государстве с их семьями, с каждым человеком, если дать возможность этим политикам взять всю полноту власти. Они себя продемонстрировали уже во всей своей красоте. Я обращаюсь ко всем и каждому понять и проникнуться ответственностью того, что за власть не нужно голосовать, власть нужно избирать. Сегодня должны объединиться все люди, которые понимают свою ответственность за своих детей, за свои семьи и за свою страну. Убежден, что лишь вместе можно будет достичь того результата, которого заслуживает наш народ и заслуживает наше государство. Всем спасибо.