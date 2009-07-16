Рада закрылась в драках

Еще вчера Олег Ляшко в интервью «Главреду» спрогнозировал, что парламент сегодня будет заблокирован, однако поработать депутатам таки удастся: мол одно другому не мешает. «Регионалы», по-видимому, на это заявление внимание не обратили, а зря – ведь тогда бы они смогли бы предугадать поведение «бютовцев». Тем более, что их план был предельно прост: проснуться с утра пораньше и заблокировать парламент, пока их оппоненты из Партии регионов спят. Учитывая, что «регионалы» в последнее время заступали на пост в девять утра, «бютовцы» решили подтянуться в зал на два часа раньше. Завидев на своих «законных» местах «тимошенковцев», «бело-синие», мягко говоря, удивились. Литвин же, надеясь, что предотвратить в стенах физическое противостояние удастся, созвал согласительный совет у себя в кабинете.«Регионалы», вспомнив, что позапрошлой зимой, в разгар «шариковой» «антинатовской» кампании «бютовцы» уже раз пробовали заблокировать президиум Рады под «своего» спикера – тогда еще Арсения Яценюка, – решили действовать точно так же, как и тогда. То есть, заблокировать спикера в его кабинете. Литвин в ответ дал указание пропустить на пятачок перед своим кабинетом в закрытой части кулуаров представителей прессы. Апогей первой части сегодняшней парламентской эпопеи произошел, когда Владимир Михайлович, по-видимому, отчаявшись достичь взаимопонимания на согласительном совете, попробовал выйти из своего кабинета. В планы «регионалов» выпускать спикера на волю не входило. Из кабинета послышались звуки возни, чьи-то вскрики… Восстановить все детали первой сегодняшней драки так и не удалось: по одной версии, в схватку с «регионалами» вступили охранники спикера, по-другой, прорвать кордон, коим заправляли Владислав Лукьянов и Михаил Чечетов пыталась «литвиновская» группа поддержки во главе с Екатериной Ващук… Так или иначе, пользуясь минутным замешательством в стане недругов, Литвин каким-то непостижимым образом обогнул заграждение и вошел в сессионный зал под аплодисменты находящихся в президиуме «бютовцев».«Упустили!» – читалось на лицах «регионалов», продолжавших блокировать кабинет спикера, в момент, когда Литвин объявил о начале регистрации участников заседания. Они бросились было в зал, но стратегические подходы к президиуму были перекрыты «бютовскими» тяжеловесами. В зале зарегистрировались 250 депутатов – «бютовцы» работали на трибуне рядом с Литвином за себя и за «тех парней», к тому же ожидаемую помощь коалиции в ходе сегодняшнего заседания оказали коммунисты. Высветившийся на табло результат регистрации коалицианты встретили овациями – таким образом планы о роспуске Рады из-за ее неспособности на протяжении 30 дней открыть заседание, если и были, оказались сломанными. На лице Литвина радости не было. «Сегодня дорушивается последний институт! Сегодня действует практика: довести ситуацию до абсолютного абсурда… Я обращаюсь к депутатам и говорю: ведь после 17 января нам еще придется общаться! Мы ведь живем в одной стране!» – взывал он к разуму коллег.Но тщетно: «регионалы» решили, коль уж не занять президиум, так заблокировать парламентскую трибуну – именно к ней бросился передовой отряд «штурмовиков». Движение в рядах «бело-синих» первым заметил «бютовец» Виктор Таран: это он сумел на долю секунды опередить оппонентов и собственным телом заблокировать доступ к микрофону на трибуне. «Регионал» Иван Попеску попробовал было прошмыгнуть на трибуну под рукой Тарана, однако эта попытка была жестко пресечена подоспевшими «бютовцами», среди которых особенно выделялся Анатолий Семинога.Литвин тем временем продолжал: «Пускай все вожди придут в Верховную Раду. Я обратился, чтобы пришли и тут аргументировали свою позицию». Но спикера не слышали: потасовка под трибуной продолжалась.Стоило Владимиру Михайловичу объявить о переходе к первому вопросу повестки дня – приведение к присяге «бютовца» Олега Тищенко, зашедшего в Раду вместо Виктора Лозинского, как стоящий под президиумом «регионал» Дмитрий Шенцев вдруг, потянувшись рукой в президиум, схватил спикерский микрофон и попробовал выдернуть его, обезголосив тем самым Литвина.Спикер от такой наглости на мгновение даже потерял дар речи, зато не растерялся стоящий рядом с ним бывший спецназовец, а ныне депутат от БЮТ Роман Забзалюк, давший Шенцеву по рукам в прямом смысле этого слова. После того, как последний вынужденно ретировался, стратегическое место, откуда можно было достать микрофон спикера, занял «габаритный» «бютовец» Вадим Коротюк, сдвинуть которого с места представлялось крайне трудновыполнимой задачей…Новоизбранный Олег Тищенко прочесть текст присяги с трибуны не мог, поэтому удовлетворился прочтением заявления с места в зале. Литвин же, все так же пребывая в не самом лучшем расположении духа, сорок минут зачитывал депутатские запросы, которых за время парламентского простоя накопилось порядочное количество. После этого парламент, по идее, должен был приступить к рассмотрению проекта постановления, предусматривающего отмену ранее принятого закона о финансировании подготовки к Евро-2012, авторства «нашеукраинца» Станислава Аржевитина. Однако стоило автору начать докладывать о своем постановлении, как на балконе над сессионным залом появились четверо «регионалов» – уже отличившийся сегодня Дмитрий Шенцев, Владислав Лукьянов, Вадим Колесниченко и Эльбрус Тедеев. Шенцев, перемахнув через деревянную перегородку, вошел в аппаратную системы «Рада» и после короткого пререкания с ее сотрудниками выдернул какие-то шнуры из-под стола.Парламентское табло и мониторы на рабочих местах депутатов тут же погасли, а Литвин обреченным тоном обратился к триумфующим «регионалам» в аппаратной Рады: «Не ломайте, я прошу вас… Я прошу вас, дайте возможность… Ну чего вы хотите?» «Бютовцы», не предусмотревшие возможности того, что «регионалы» могут зайти с тыла, точнее, с «Рады» закричали: «Давайте голосовать руками!», но Литвин развел руками: «Мы должны принять решение голосовать руками. А как вы примете его сейчас?»К микрофону вице-спикера Николая Томенко прорвался его коллега по фракции Олег Ляшко. Он говорил об одном из документов, предусмотренных сегодняшней повесткой дня: Рада должна была одобрить взятие долгосрочного кредита у Международного банка реконструкции и развития на ремонт дороги Борисполь-Лубны. «Там каждый год погибают тысячи людей! Вот за что не дают проголосовать! Совести у вас нет! И те тысячи людей, которые погибнут на этой дороге, будут на вашей совести!» – гневно вещал он. Из-под трибуны Ляшко что-то ответил Александр Ефремов. Этим он только раззадорил «бютовца» – он еще раз занял позицию возле микрофона Томенко и продолжил клеймить «бело-синих»: «Разблокируйте систему «Рада»! Господь все видит! И гореть вам в аду за такие дела!.. Ефремов завтра летит отдыхать в Крым! Не голосуют, не работают, пополучали компенсации и едут отдыхать! Вот…» Только сейчас отстранить Ляшко от микрофона удалось его однопартийцу Роману Забзалюку.«Регионалы» наверху только посмеивались. Александр Ефремов, невзирая на толкотню возле парламентской трибуны, о чем-то мирно общался с Иваном Кириленко…Не до смеха было только Литвину. «Уважаемые коллеги! Я хочу вам сказать, что если мы не найдем сейчас здесь согласия, то гимна не будет. Я закрою заседание, но не буду закрывать сессию. Встретимся в субботу». Лица депутатов под президиумом – и коалициантов, и оппозиционеров изменились. Такой вариант развития события стал для них сюрпризом. Незакрытие сессии сегодня ломало слишком много планов личного характера, и кто-то из «регионалов» возле трибуны, опешив, спросил Литвина: «Почему?» Спикер нашелся: «А потому! Потому что вы не даете мне возможности исполнить конституционную обязанность». Обратившись к депутатам с просьбою не плевать на народ с высокой трибуны, Литвин изложил свой план: «Сессию я закрывать не буду. Давайте советуйтесь между собой, время есть. Посидим тут вместе. Вы потом будете обвинять в том числе меня, что по Евро ничего не готовится? Вы этого хотите? Давайте сядем и рассмотрим закон о повышении прожиточного минимума». «Януковичу дайте слово!» – выкрикнул из зала кто-то из «бютовских» шутников. «Не напрягайте, уважаемые коллеги, я вас прошу», – абсолютно серьезно ответил Литвин. Видя, что спикер действительно не шутит, Александр Ефремов и Иван Кириленко отошли от трибуны и уединились на галерке сессионного зала. Их разговор выглядел совсем не как диалог между непримиримыми оппонентами – со стороны казалось, не найти согласия эти люди просто не могут. Время от времени они отвлекались от разговора между собой для того, чтобы сделать телефонный звонок, и вновь принимались за оживленную беседу.В какой-то момент они сорвались с мест и вышли в закрытую часть кулуаров, прихватив с собой Александра Лавриновича. Отсутствовали переговорщики около получаса. В 11:59 Литвин, все это время не покидающий своего кресла, вдруг придвинулся к микрофону и сказал: «Ровно в 12 часов я закрою заседание. Хватит ждать». Депутаты зашумели. В девять секунд первого из кулуаров в президиум парламента вылетел Иван Кириленко и принялся что-то оживленно рассказывать спикеру.Того услышанное, судя по всему, удовлетворило. Он объявил перерыв в работе Рады до половины первого и покинул президиум вместе с Кириленко.За полчаса перерыва депутаты полностью разблокировали трибуну и успели пообедать, создав едва ли не беспрецедентные очереди в парламентском буфете. О том, что может произойти в Раде после перерыва, не говорили – лишь пожимали плечами, давая понять, что зависит все сейчас только от воли их лидеров.Воля поработать, как оказалось, у них таки появилась. В 12:30 в Раде началось вполне обычное заседание, в ходе которого депутаты, как будто и не было в парламенте всех сегодняшних горячих событий, дружно проголосовали за предложенные им проекты решений. Итак, в результате сегодня Рада дала добро на ссуду для реконструкции дорог у МБРР (за – 411 голосов) и проголосовала за отправку на повторное второе чтение закона о рекапитализации банков (за – 399) и многострадального социального закона Папиева (за – 419). Позже «регионалы» назовут последнее голосование своей победой: мол, направление законопроекта на второе чтение (а, по сути, отложение его как минимум до сентября) – это вполне положительный результат, едва ли не триумф «бело-голубых». «Бютовцы», слыша такие заявления, только посмеивались, и их действительно можно было понять… Как бы то ни было, Владимир Литвин, явно удовлетворенный тем, что ему удалось «построить» парламент, закрыл сессию и напомнил депутатам о том, что их следующее свидание состоится во вторник, 1 сентября.Из сессионного зала спикер вышел к журналистам. Накануне его пресс-служба анонсировала обращение Литвина к народу, которое должно было состояться в 11 часов утра. Сорвавшийся по объективным причинам спич Литвин решил «двинуть» после закрытия парламентской сессии. Его содержание, в принципе, не стало сюрпризом для посвященных. Спрогнозировав, что «осенью можно ожидать пика политического противостояния, олигархических войн, сведения счетов под лозунгами обеспечения благосостояния украинского народа, а вместо этого будет происходить ухудшение экономической и социальной ситуации в Украине» и посетовав на нарастающий паралич украинской власти, Литвин заявил, что принял окончательное решение идти в Президенты, причем для победы. Эффекта информационного взрыва, которого, возможно, ожидал Литвин, не получилось. Журналистов больше интересовало, кто же это дрался в его кабинете, и правда ли, что в результате этой стычки кого-то из депутатов-«регионалов» потягали за волосы, а еще кому-то – порвали рубашку. Несколько разочарованный, Литвин отказался уточнять эти подробности и ушел в свой кабинет. Так и закончился политический день, давший начало коротким каникулам перед началом нового политического сезона, который обещает стать самым горячим если не в истории Украины, то за последние годы – точно. Большинство депутатов и вправду получат возможность перевести дух перед решающим рывком, однако их лидерам покой только снится – уже в августе эксперты советуют ожидать начало активной фазы всех президентских кампаний, чтобы в сентябре Рада окончательно превратилась в агитплощадку всех претендентов на высший государственный пост. Одним словом, летний штиль в украинской политике точно не продлится слишком долго…