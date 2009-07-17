Андрей Ермолаев: Видовая классификация кандидатов в президенты

Политолог сразу же отметил, что заявленная тема – преждевременна. «Эксперты принимают предложения участвовать в обсуждении таких тем, но, на мой взгляд, в этом есть проявление некоего неврастенического синдрома, - сказал он. - Мы часто обвиняем политиков в том, что они рано стартуют, но мне кажется, что сейчас рано стартовали и медиа, и СМИ». «Дело в том, что сейчас мы создаем некие фантасмагорические реалии по поводу будущих кампаний, не учитывая, что на самом деле многие проблемы, сюжетные линии еще только формируются. Поэтому, чтобы не городить огород и не создавать иллюзию в отношении процесса, который в содержательном плане еще не начался, будем говорить аккуратно осторожно и только о том, что имеет материальное, жизненное подтверждение», - предупредил политолог.По оценкам Андрея Ермолаева, во время ближайшей предвыборной кампании будут использоваться следующие- борьба с кризисом и его последствиями - безработицей, падением производства, снижением социальных стандартов;- эффективная власть как таковая. Тема включает в себя попытку осуществления политической реформы, борьбу с коррупцией, эффективное планирование и выполнение государственного бюджета, а также реформу Конституции;- социальное единство и политический диалог. В этом контексте на широкое обсуждение будут вынесены идеи широкой коалиции, «новых универсалов» и других способов политического компромисса.По мнению Андрея Ермолаева, именно стремление к компромиссам и сотрудничеству будет отличать эту кампанию от множества предыдущих. «Серьезным катализатором стал экономический кризис», - сказал он. По слова политолога, «существует общий запрос на то, что после выборов необходимо договариваться». Более того, попытки «подстелить соломку» будут предприниматься уже в ходе избирательной кампании. «А это значит, что на последнем этапе выборов кандидаты будут вести себя достаточно осторожно по отношению друг к другу. Я думаю, что открытые публичные компрометационные кампании, которые использовались в грубой форме раньше, будут исключены обоими штабами. На втором этапе кампания может быть даже более толерантной, чем на первом», - заявил Андрей Ермолаев.. «Янукович, Тимошенко, Ющенко, Литвин… Насколько господин Яценюк вписывается в пятерку - сказать сложно, но он оказывается в фокусе, прежде всего, потому, что из этих пяти трое являются еще и лидерами электоральных ожиданий: Янукович, Тимошенко, Яценюк».«сейчас самый высокий шанс на победу» - «и электорально, и с точки зрения тех возможностей, предпосылок, которые будут осенью 2009 года». «Янукович и Тимошенко – наиболее вероятная пара второго тура».Премьер-министр«сейчас утрачивает креативное значение. Она все чаще предстает традиционным кандидатом-премьером. И последний съезд это подтвердил: из полуторачасового выступления около часа это было премьерское отчетное выступление».Действующий Президент«рассматривается как вчерашний игрок». Тем не менее «до сих пор заявления, оценки, комментарии Президента Ющенко постоянно обсуждаются не только потому, что он Президент, но и потому, что они действительно часто являются элементами влияния и даже изменения повестки дня. Наверное, Ющенко – чуть ли не единственный инструмент влияния на ход избирательной кампании». Президент «всем может попортить нервы». Он «вряд ли прорвется во второй тур, но может серьезно повлиять на распределение голосов и на ход кампании».«это особый случай». «Несмотря на свое желание участвовать в президентских выборах, он очень рискует. Шансов победить очень мало. Серьезной политической поддержки он не получит, его блок так и не превратился в новую партию, а Народная партия – немного подзабыта и размонтирована. Потерпев поражение, он может не вернуться в большую игру». «Для Литвина и команды Ющенко было бы большим счастьем, если бы удалось организовать досрочные парламентские выборы, потому что оба они решили бы свои личные проблемы. Ющенко с помощью мандата просто закрепил бы свою позицию в политике перед президентскими выборами, а у Литвина перед президентскими выборами появился бы шанс вновь получить приглашение на пост спикера».. Это так называемые новые. Возраст тут ни при чем – они, скорее, новые «по характеру, стилю, интеллекту, подходам к политике». Но шансов победить у этих кандидатов нет, «прежде всего, потому, что большинство из них выглядят как политики-фермеры-одиночки. И хотя рядом с ними есть старые соратники, коллеги, но они не стали лидерами новых движений, новых серьезных политический проектов. У них нет ни времени, ни желания на это. Максимум, на что они могут рассчитывать – на заявку о себе». Но, учитывая новую тенденцию к компромиссам и объединению, «любой победитель президентских выборов будет вынужден с ними считаться, даже заигрывать и привлекать к власти». «Соответственно, выборы для них – это серьезный кастинг, шанс сотрудничать с будущим победителем, являясь частью обновленной власти».– «достаточно схематический и стандартизированный в плане мессиджей и посылов». «Его предложения, программные инициативы очень напоминают хороший мониторинг. Очень часто эти инициативы малосодержательны, плохо просчитаны и, главное, не подтверждены практикой. В то же время он принадлежит к категории лидера молодого политического поколения – по способности вести диалог, по типу поведения медийного лидера». «На сегодняшний день его кампания выглядит скорее хорошо продуманной телевизионной стратегией, чем политической стратегией. Я не вижу там политических инвестиций».Что касается высокого рейтинга молодого политика, то «большинство исследований свидетельствуют, что, действительно, Арсений Яценюк за эти полгода получил существенный пул симпатиков, которые в разных вопросах дают ему показатель более 10%». Но «другое дело, что понимать под этой цифрой». «Уникальность Арсения Яценюка состоит в том, что он оказался в нужном месте в нужное время и в нужном имидже: молодой, интеллектуальный, несправедливо обиженный, в центре внимания». Но симпатики и приверженцы – не одно и то же, и не факт, что на выборах эти 10% поставят отметку напротив фамилии «Яценюк».«К этому кругу, кроме Яценюка, можно отнести и Анатолия Гриценко, и Сергея Тигипко, и Инну Богословскую. Я думаю, появится еще целый ряд кандидатов, которые будут заявлены в ближайшее время».. «Известный эксперт, который руководил одной из лучших интеллектуальных групп в Украине, затем был министром-реформатором. Он стал составляющей частью демократической команды Ющенко, а затем профессиональным критиком этого режима, чем завоевал себе право позиционироваться как новый политик».Его «с интересом встретили в политической, экспертной среде, да и избиратели его заметили. Но Тигипко – не лидер молодежной, тинэйджерской организации. Это политик другого типа. Это хороший менеджер, но он не является политическим лидером, он не олицетворяет никаких новых качественных общественных тенденций. Заигрывание с медиа, попытка копировать своих более удачливых коллег, мне кажется, - это недостойный выбор для Сергея Тигипко. Он очень хорошо смотрелся бы в молодом реформаторском правительстве. Он был бы прекрасным руководителем крупной государственной корпорации. Но как кандидат, который обрекает себя на поражение в первом туре и будет вынужден либо копировать, либо конкурировать со своими вчерашними коллегами в парламенте, в бизнесе – это недостойный и плохо продуманный выбор. Тигипко – жертва собственного решения, которое было результатом нам неизвестного разговора».. Прежде всего, к ним относится пока мифический. Андрей Ермолаев считает, что «в левом спектре существует давняя негативная традиция использовать левую идею как технологию». Однако если все-таки левым удастся прийти к компромиссу в отношении единого кандидата, он может сыграть положительную роль в предстоящей кампании. Несмотря на то, что шансов пройти во второй тур выборов у левого кандидата нет, благодаря ему выборы приобретут идеологическую окраску, что, по мнению политолога, будет особенно полезным.Такое же положительное влияние на избирательный процесс окажет и лидер «националистического фланга» -, «который объединяет в себе черты нового, молодого, амбициозного и одновременно идеологического кандидата. Это может сыграть определенную положительную роль, потому что он своей дискуссией заставит других кандидатов, как и кандидат от левых сил, говорить языком ценностей и идеологических позиций. Это будет положительным для всех».«Возможно, среди политических фронтменов будут представители национал-демократического лагеря – например, господин Тарасюк».«Мне кажется, что пока что серьезно говорить о технических кандидатах нельзя. Технические кандидаты, по определению, - это кандидаты, которые используются как инструменты прогалин в законодательной базе для того, чтобы улучшить конкурентные возможности других. Пока сюжетная канва окончательно не сформирована, законодательное поле до сих пор обсуждается, технические кандидаты не имеют смысла. Сейчас все имеют шанс на серьезную борьбу – если не на победу, то, как минимум, на большую политическую игру».Андрей Ермолаев считает, что административный ресурс сегодня – «жалкое подобие» админресурса, активно применявшегося в ходе предыдущих кампаний. «У нас доверие к власти, а соответственно и ее возможности, сейчас ниже плинтуса», - говорит он. Наибольшую опасность будущих выборов политолог видит в «злоупотреблениях и нарушениях закона». Но это уже не административный ресурс, а преступление. «Чиновники и политики допускают возможность нарушения закона, если это выгодно им».«Я думаю, что угроза манипуляций невысока – и не потому, что не хотят, а потому, что это будет сложно осуществить, и машина просто не сработает. Хаос может помочь нам провести выборы более-менее полноценно», - обнадежил политолог.