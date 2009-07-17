Президентская миссия вице-президента

Барак Обама за полгода президентства привык поручать Джо Байдену международные миссии, во время которых нужно протестировать реакцию на ту или иную линию Белого дома.

Вице-президент успел съездить в Мюнхен и объявить о «кнопке перезагрузки» с Москвой. Разведать и донести откровенные мессиджи в принципиально важных для новой администрации Ираке, Афганистане и Пакистане. Теперь, во время визита в Украину и Грузию, Джо Байден должен продемонстрировать, насколько новая администрация готова не проводить политику Russia first (“Сперва Россия”), а умело балансировать между пожеланиями Москвы, выраженными тандемом Медведева-Путина на переговорах с Обамой, и интересами ее соседей. Иными словами, претворять в жизнь параллельную, а не перекрестную украинскую и российскую политику.

Кто приезжает?

О том, что в Украину должен ехать именно Джо Байден, стало известно менее чем за неделю до официального объявления этого визита Белым домом 22 июня («Главред» первым обнародовал эту информацию 19 июня). Американская сторона исходила из соображений, что весомая делегация США должна посетить Украину после визита Обамы в Москву, но кто именно должен ее возглавить – Джо Байден или Хиллари Клинтон – определенности не было. Украинская сторона, в свою очередь, настаивала, чтобы это был именно номер два в правительстве Обамы – то есть вице-президент.

В конечном итоге, американцы согласились. И не удивительно: украинское посольство в Вашингтоне, а вместе с ним и часть украинской общины (которая из всех постсоветских однозначно является активнейшей в США после армянской) развернули столь масштабную кампанию под кодовым названим «остановка Обамы в Киеве» (с письмами и факсами, беседами с влиятельными сенаторами и представителями администрации), что отказать еще и в Байдене – значило бы только подыграть полуистеричным настроениям, господствовавшим в украинской столице (по крайней мере, так из Вашингтона выглядели разговоры в Украине о торгах США и России за спиной Киева).

Правда, до сих пор нет единого мнения по поводу того, является ли визит вице-президента Байдена в Киев адекватной заменой президентскому. Если одни сторонники Украины в Вашингтоне считают, что Обама, направив Байдена в Украину, лишь подтвердил, кто для Америки является номером одним, а кто – номер два в регионе, то другие считают такую схему визитов абсолютно логичной. «Визит президента США в Украину является всегда очень желаемым. Но, на мой взгляд, такой визит не должен был бы происходить по пути в Москву или из Москвы, поскольку это создает впечатление, что политика Америки относительно Украины является тесно связанной с политикой Америки относительно России», – поделился своими впечатлениями от принятого решения президент Украинско-американского координационного совета Игорь Гавдяк.

«Более желаемым является визит Президента Обамы в Украину после президентских выборов, – продолжает эксперт. – Я также надеюсь, что состоится частная встреча Обамы с Президентом Ющенко, когда последний будет находиться в Нью-Йорке в сентябре этого года».

Выбор именно Джо Байдена для такого визита имеет определенную логику. Вице-президент был первым представителем новой администрации, который еще в феврале, на Мюнхенской конференции, заявил не только о намерении Соединенных Штатов перезагрузить отношения с Россией, но и о том, что Белый дом никогда не признает какие-либо привилегированные сферы интересов на постсоветском пространстве, а каждая суверенная страна имеет право сама избирать альянсы, в которые вступает. Фактически, в Киеве Джо Байден должен усилить эти мессиджи. А таким образом – закрепить позицию тех, кто считает, что в Белом доме может состояться некое неформальное разделение внешнеполитических «сфер ответственности». Барак Обама лично будет держать на контроле «кнопку перезагрузки» с Россией, а вице-президент будет курировать отношения с Украиной и Грузией.

И в этом нет ничего странного, учитывая, что еще до назначения вице-президентом Байден дал понять своему будущему шефу, что у него нет желания подражать Альберту Гора и курировать в Белом доме Россию («Не хочу быть парнем, имеющим дело с Россией»). Правда, ему пришлось бы это сделать, если бы русские согласились реанимировать старую добрую схему сотрудничества – а именно межправительственную комиссию «Черномырдин-Гор». В современном варианте она должна была бы звучать как Комиссия «Путин-Байден». Однако, делятся в неофициальных разговорах американские дипломаты, Путин на такую идею ответил более чем четко: он – не вице-президент.

Кроме того, Байден как многолетний глава сенатского комитета по иностранным делам много знает об Украине еще с тех времен, когда она даже не была независимой. И это, собственно, отличает Джо Байдена от Барака Обамы. Если последнего кое-кто считает первым после «холодной войны» американским президентом, который по-настоящему открыл для себя Украину только в 2005 году, когда посещал ее с сенатором Лугаром, то Байден хорошо знаком с украинским бэкграундом по крайней мере с начала 1980-х годов. И не в последнюю очередь благодаря усилиям украинской общины в Соединенных Штатах. В частности, на некоторых публичных мероприятиях он сам признавался, что много узнал об Украине от Роберта Макконнелла, помощника министра юстиции в администрации Рональда Рейгана и мужча Надежды Макконелл, американки украинского происхождения, президента Фонда «Украина–США».

А уже во времена независимости, напоминает «Главреду» советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Орест Дейчакивский, Байден председательствовал на «украинских» слушаниях в сенате (в том числе и на некоторых тех, на которых слушались кандидатуры будущих американских послов в Украине), а в последние два года перед назначением вице-президентом был еще и автором нескольких сенатских резолюций в поддержку Украины. Так, скажем, 18 сентября 2007 года Джо Байден подал на рассмотрение сената документ под емким названием: «резолюция, признающая достижения украинцев на пути демократии и свободы, и выражающая надежду, что парламентские выборы 30 сентября 2007 года сохранят и расширят эти достижения, обеспечат стабильное и репрезентативное правительство». А 21 апреля 2008 года Байден, инициировал резолюцию, выражающую «сильную поддержку» со стороны Сената декларации Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.



Иной вопрос, неоднозначная репутация Байдена в самих Соединенных Штатах. С одной стороны, он заслуживает незаурядного уважения как человек, который уже в 29 лет был избрана сенатором Соединенных Штатов и смог удержаться на этом посту более тридцати лет, невзирая на трагические события в личной жизни (через месяц после избрания сенатором у Байдена погибли в автокатастрофе жена и 13-месячная дочь, а потом он сам оказался в шаге от смерти из-за аневризмы мозга).



С другой, он имеет имидж политика, у которого «язык двигается быстрее, чем мысли». «Он очень многих знает, но мало на кого влияет», – рассказывает в неформальной беседе с «Главредом» хорошо знакомый с внутренней политической кухней Белого дома эксперт.



Однако и сам Байден ранее заявлял, что вовсе не намерен уподобляться Дику Чейни и пытаться замкнуть на себе все рычаги влияния в Белом доме. Хотя и не совсем скромно добавлял: «Я знаю не меньше, если не больше, чем Чейни. Я более опытный вице-президент, чем кто-либо».

Однако, по крайней мере одна общая черта между ним и Диком Чейни все же есть – как и предыдущий вице-президент, Байден не намерен баллотироваться на высшую должность в государстве. Поэтому может спокойно работать на действующего президента, а не на собственные мечты об Овальном кабинете, как это было в случае с тем же Альбертом Гором или другими вице.

Некоторые аналитики прогнозировали, что по уровню влияния Байден станет самым незаметным со времен Албена Баркли, вице-президента во времена Гарри Трумена. Но, кажется, они несколько недооценили ключевого напарника Обамы. Вице-президент, утверждают осведомленные люди, имеет полный доступ к президентскому графику и может посещать мероприятия, которые его интересуют (поговаривают, многие в администрации были удивлены тем, как настойчиво президент пытался включить своего вице в те или иные мероприятия). Он вроде бы еженедельно собирает команду советников Обамы по вопросам национальной безопасности. Ему, говорят, удалось вставить пять полноценных копеек при формировании политики (или, точнее, ее контуров) по Афганистану.

По словам самого Байдена, он также готовил по просьбе Президента меморандум с рекомендациями по ключевым назначениям в правительстве. И, мол, все они были учтены, поскольку президент имел аналогичный список. Обама, в то же время, заявлял, что выбрал Байдена своим заместителем не в последнюю очередь потому, что, ввиду его острого языка, ожидает от него советов «без прикрас». Даром, что американские газеты в последнее время пестрят карикатурами типа: Обама смолтрит по телевизору выступление Байдена на каком-то мероприятии и с грустным выражением лица констатирует, что зря он туда направил Джо.

Так или иначе, каким бы не было влияние Байдена в новой администрации, в Вашингтоне многие уже успели убедиться: решения в Белом доме принимает лишь один человек. С фамилией на букву «О».



Почему приезжает?



Визит Джо Байдена в Украину приходится как раз на то время, когда существенных проблем в двусторонних украинско-американских отношениях нет. Этот факт дипломатического благополучия между Киевом и Вашингтоном, как бы это парадоксально не звучало, не оказался стопроцентным благом для Украины.

По крайней мере, он сыграл вовсе не в интересах Киева в первые месяцы президентства Обамы, поскольку новый президент всячески пытался (и отчасти пытается до сих пор) продемонстрировать, чем его политика отличается от политики президента Буша. Это легко сделать на примере с Россией или Венесуэлой, где есть над чем поработать, но практически невозможно в случае с Украиной, где никаких перезагрузок делать не нужно. А, следовательно – сложно показать электорату и критике результат: была ошибка – я ее исправил.

Другое дело, что Украина могла бы быть как раз тем хорошим примером, на котором новая администрация наглядно проиллюстрировала бы преемственность американской внешней политики на ином, нероссийском, направлении. И в самом деле, визит Джо Байдена в Киев является первым признаком такой преемственности, как бы не открещивались от этого лояльные к новой администрации эксперты: Джордж Буш также старательно пытался сбалансировать известные американо-российские рандеву соответствующим своим или вице-президентским визитом в другую страну региона.

И это не может не радовать сторонников Украины в Вашингтоне. Даже при условии, если визит вице-президента США в Киев и Тбилиси в самих Штатах будет использоваться, опять же, для получения дополнительных политических баллов непосредственно Обамой. А точнее – как прикрытие от нападок коллег из Республиканской партии и критически настроенной прессы в адрес слишком снисходительной политики относительно России и слишком невыразительной относительно других стран региона. Собственно, именно это имело место в Соединенных Штатах во время пребывания американского президента в Москве, когда все без исключения адвокаты новой администрации (или ее непосредственные представители) на те или иные упреки оппонентов по поводу перезагрузки безапелляционно парировали с телеэкранов и страниц влиятельных изданий: «Но вице-президент Байден едет в Украину и Грузию». Причем делали это настолько автоматически, что спокойно могло бы закрасться подозрение: решение о визите Байдена было оглашено еще перед московским турне Обамы именно для того, чтобы отбиваться от многочисленных критиков чаепития с Путиным, а не для того, чтобы послать соответствующие мессиджи Украине или Грузии.

С другой стороны, то, что в украинско-американских отношениях по меркам Штатов, уже четвертый год подряд нет проблем уровня снятия знаменитой поправки Джексона-Веника или признания страны с рыночной экономикой, значит и другое: американский гость сконцентрируется в Киеве на том, что происходит в самой Украине и, отчасти, на ее отношениях с Россией. И тут острый язык Байдена может понадобиться для того, чтобы за закрытой дверью популярно объяснить украинским собеседникам, что если президент и премьер не могут поладить, Америка вряд ли сможет быть очень полезна Украине.

Из уст Байдена подобные вещи звучали бы убедительно хотя бы потому, что вице-президенту упорно предрекали конфликт с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Невзирая на то, что внешнеполитический бэкграунд Байдена действительно востребован и в Белом доме (иногда даже создается впечатление, что президент поручает ему более ответственные направления, чем шефу американской дипломатии), Байден и Клинтон делают все возможное, чтобы сделать невозможным прямой конфликт между ними.

Другое дело, что в Вашингтоне прекрасно понимают: на украинское руководство никакие призывы США не окажут желаемого эффекта, равно как и звонки президента Буша или вице-президента Чейни к Президенту Ющенко при прошлой республиканской администрации, в которых они также выражали – прямо и косвенно – пожелание прекратить никому не нужную междоусобицу с Юлей и перейти к работе. Поэтому, стоит ли вообще прибегать к более жесткому тону?

Однако следует признать, что сравнивая настроения европейских дипломатов и полисимейкеров (в частности немецких, французских или нидерландских), которые в неофициальных разговорах уже давно окрашивают события в Украине исключительно в насыщенный черный цвет, американцы даже сегодня остаются более снисходительными к тому, что они видят на берегах Днепра. В канун визита Байдена приходилось слышать от некоторых собеседников в Вашингтоне ремарки типа: «Мы и так слишком много требуем от Украины. Мы восприняли как должное, что она научилась проводить свободные и независимые выборы. Мы восприняли как должное, что в медиа стало гораздо меньше цензуры». Согласитесь, это несколько иной тон, чем, например, у ключевого советника Хавьера Соланы по Украине Пиркки Таппиоли, который на одной из международных конференций в свойственной ему пренебрежительной манере констатировал: «Мы уже увидели, что вы умеете проводить свободные выборы, покажите еще что-нибудь».

Однако когда заходит речь об энергетических взаимоотношениях между Киевом и Москвой, даже американцы едва сдерживают свое раздражение. «Когда бы мы не посмотрели на Украину, «Нефтегаз» – всегда банкрот, постоянно происходит какая-то драма между Россией и Украиной, и как только она завершается, люди спрашивают, когда будет следующая», – делится своими наблюдениями Стивен Пайфер, ключевой эксперт по украинским вопросам в приближенном к новой администрации Институте Брукингза.

Пайфер знает о чем говорит. Как рассказал «Главреду» в Чикаго главный «контактер» украинской общины с администрацией Обамы, адвокат из Чикаго Юлиан Куляс, еще в конце 1990-х на встрече Билла Клинтона с представителями украинской общины, президент США попросил их повлиять, по возможности, на украинское руководство, чтобы оно «что-то начало делать с энергетическими отношениями с Россией», поскольку, предусмотрительно предупредил тогда глава Белого дома, Москва, рано или поздно, начнет использовать газ как энергетическое оружие против Украины.

На мой вопрос, почему, собственно, Соединены Штаты так обеспокоены бесперебойными поставками российского газа в Европу, я получаю в Вашингтоне приблизительно один и тот же ответ: «Пока будут продолжаться газовые игры с Россией, до тех пор Украина будет оставаться крайне уязвимой перед Россией и не сможет стать нормальным европейским государством». Иными словами, воплотить ключевой пункт «украинской программы» всех американских администраций, независимо от их идеологической окраски.

О том, что энергетика станет одной из ключевых тем разговора и во время переговоров Байдена с украинским руководством в Киеве, свидетельствует хотя бы тот факт, что в дни пребывания вице-президента на берегах Днепра должно быть, по нашей информации, заявлено о начале работы украинско-американской рабочей группы по вопросам энергетической безопасности.

Конкретным результатом, который был бы способен перевести символический визит Байдена в разряд рабочих, могла бы стать реанимация межгосударственной Комиссии «Кучма-Гор» в новом формате. Однако не станет. Джо Байден, которому не раз «предрекали» председательство в такой комиссии с американской стороны, не может в данный момент рассчитывать на стабильного партнера с украинской стороны, поскольку президент и премьер не имеют унифицированной позицию по многим ключевым вопросам, следовательно, кто бы из них не возглавил такой инструмент – он вряд ли заработает эффективно. К тому же, фактически через полгода главные политические лица страны изменятся в результате президентских выборов.

Тем не менее, рассказывают осведомленные собеседники «Главреда», во время визита Байдена все-таки состоится дискуссия о способе переформатирования Межведомственной координационной группы так, чтобы она заработала эффективно. И, добавляют, что такое «переформатирование» должно произойти еще до президентских выборов в Украине.

Здесь стоит заметить, что в самом Вашингтоне нет единого мнения относительно того, стоит ли обременять украинско-американские отношения подобным бюрократическим механизмом. Заместитель госсекретаря США в администрации Джорджа Буша Дэвид Кремер вспоминает, что даже Межведомственную координационную группу было сложно собрать ввиду напряженного графика ее представителей с обеих сторон. Юлиан Куляс, который был советником Комиссии «Кучма-Гор», рассказывает, что подобная реанимация возможна только тогда, когда будут четко выписаны обязательства обеих сторон после каждой такой встречи, иначе – без четкого мониторинга – особого толка из нее не будет.

Что желает услышать от Байдена в Киеве украинская сторона? Во-первых, подтверждение готовности работать по Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США – документу, подписанному в декабре прошлого года еще при предыдущей администрации. Там, в частности, идет речь о том, что «углубление интеграции Украины в евроатлантические структуры является общим приоритетом», а также о том, что «стороны планируют тесно сотрудничать над восстановлением и модернизацией мощностей украинской газотранспортной инфраструктуры». Кстати, во время переговоров в Киеве как раз должно быть конкретизировано, как именно выполнять те или иные положения Хартии.



Во-вторых, украинцы надеются (и это уже подтвердил на брифинге заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев) услышать из уст непосредственно вице-президента подтверждение – как бы это гипердипломатично не звучало – территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержки курса на евроатлантическую интеграцию. На Банковой и Михайловской исходят из того, что все это, конечно, уже звучало в той или иной интерпретации от представителей новой администрации, однако такие публичные заявления со стороны лично вице-президента США будут совсем не лишними после визита Барака Обамы в Москву. А особенно после его противоречивого завтрака из Владимиром Путиным, на котором, по версии российской стороны, американский президент пообещал учитывать интересы РФ на постсоветском пространстве. По версии неофициальной американской – состоялся не очень приятный разговор, во время которого Путин фактически читал своему американскому коллеге лекцию на тему Украины (опыта у него, как мы знаем по Бухарестскому саммиту НАТО, хватает), прибегая к не очень корректным выпадам и в адрес Соединенных Штатов. Однако Барак Обама ничего «учитывать» ему не обещал.



К кому едет?

Если бы в Украине не нагнетались разговоры, что вице-президент Байден едет поддерживать Президента Ющенко в канун президентских выборов, вопрос «к кому едет» не звучал бы априори. Однако, очевидно, нужно расставить некоторые акценты.

Во-первых, следующие президентские выборы не будут столь важными для Соединенных Штатов, как были выборы 2004 года. Праздник народного волеизъявления, который состоится в Украине через полгода, имеет значение для Соединенных Штатов только в одном контексте – после его завершения ситуация в стране хотя бы частично стабилизируется. А именно, как поделился с «Главредом» Стивен Пайфер, есть надежда, что после следующих выборов наконец появится большая совместимость между Президентом и премьер-министром. Или, перефразируя Генри Киссинджера, в Киеве появится тот единый номер, по которому можно будет позвонить и получить ответы на вопросы, которые наиболее интересуют Белый дом.

Не имеют такого значения, как пять лет тому назад, и конкретные персоналии. «Все главные кандидаты, в большей или меньшей степени, настроены на интеграцию в Европу», – это ключевой посыл опрошенных нами дипломатов и экспертов. Конечно, каждый из них может иметь свои личныые симпатии (в одной влиятельной аналитической структуре приходилось встречать пылких сторонников Яценюка, в другой – искреннего симпатика Ющенко, который якобы единственный из украинских топов-политиков, «имеет четкое виденье развития государства», а в диаспоре многие болеют за Тягнибока). Однако оснований для того, чтобы эти персональные симпатии были оформлены в государственную линию Соединенных Штатов – не существуют никаких. Не в последнюю очередь потому, что в американской столице прекрасно понимают: любое, даже минимально благоприятное отношение Вашингтона к тому или иному кандидату может серьезно сыграть против этого кандидата.

Внешнеполитическая ориентация главных кандидатов в президенты важна для Соединенных Штатов, однако новую администрацию, похоже, вполне устраивает то, что самая рейтинговая «тройка» (Янукович, Тимошенко, Яценюк) имеет более умеренные взгляды, чем Ющенко, в таких вопросах, как развитие отношений с Россией (никто столь критично не настроен к соседней стране, как Президент Ющенко), и НАТО (никто, как Президент Ющенко не нацелен столь однозначно на интеграцию в НАТО). Такая «умеренность» вполне укладывается в логику нынешней администрации – никаких резких движений, пока идет ребрендинг Америки в мире, а президент зарабатывает политические баллы, пожимая руки вчерашним недругам Вашингтона.

То, чего действительно не понимают в американской столице, – желание Президента Ющенко баллотироваться на второй срок. Причем как его относительные сторонники, так и те, кто давно разочаровался во вчерашнем «герое Оранжевой революции». Более того, утверждают вхожие в новую администрацию собеседники «Главреда», если бы Ющенко не заявлял о своем желании баллотироваться в президенты, у него было бы больше шансов увидеться с президентом Обамой до выборов, чем есть на сегодняшний день. Если, конечно, не принимать во внимание потенциальную возможность перехватить Барака Обаму в Нью-Йорке, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая традиционно происходит в сентябре. Хотя справедливости ради стоит заметить, что с Меркель, которая планирует переизбираться на канцлера уже в сентябре этого года, Обама встречался несколько раз только за последние два месяца. И это его право.