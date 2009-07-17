Валерий Чалый: Украина меж двух огней. Всё решат за нас

Валерий Чалый подчеркнул, что бесконечное внутриполитическое противостояние отвлекает внимание большинства украинцев от более глобальных вещей. Зациклившись на внутренних проблемах, мы оказались на обочине процессов европейской и евро-атлантической безопасности и вплотную подошли к ситуации, когда нашу судьбу могут решить за нас.По словам Валерия Чалого, несмотря на декларацию евро-атлантической интеграции, ее перспективы все еще довольно туманны. «Во многом мы упустили свой шанс», - говорит эксперт. Причина – неконсолидированность политических элит, недостаточное осознание национальных интересов.Закономерный результат налицо: «сегодня Украина оказалась де-факто в «серой буферной зоне» между двумя системами коллективной безопасности», - заявил Валерий Чалый.Одна из них –, который сегодня, «по сути, обеспечивает безопасность на континенте». По прогнозам эксперта, «в обозримой перспективе – 10-15 лет – НАТО останется ключевой организацией, обеспечивающей именно европейскую безопасность».Несмотря на то, что сегодня наблюдается «неплохой уровень сотрудничества» Украины с Альянсом, «сегодня вопрос о вступлении в НАТО де-факто не стоит». Валерий Чалый считает, что к этому шагу пока не готов ни Альянс, ни Украина. Тем не менее, он допускает, что попытки поиграть в «пинг-понг» на этой теме будут наблюдаться в ходе предвыборной президентской кампании.На «восточном фланге» имеется еще одна структура -. Созданная в 1992 году и фактически возглавляемая Россией, она является «другой альтернативой для Украины с точки зрения обеспечения своей безопасности». Однако Валерий Чалый считает, что интегрирование Украины в эту структуру на сегодняшний день «уже нереально». В частности, потому, что «мы во многом уже разошлись за последние десятилетия, Украина избрала европейский путь».Третий вариант, который часто озвучивается, - так называемый. «Специалисты знают, что это: а) очень дорого, даже для тех стран, которые его имеют. Украине потянуть это экономически будет очень тяжело или невозможно в условиях, когда мы не выполняем обязательств, которые сами законодательно на себя взяли в отношении финансирования вооруженных сил; б) это фактически нереально с точки зрения юридического закрепления. У нас уже был Будапештский меморандум после ядерного разоружения. Вы знаете его судьбу – фактически мы не смогли им воспользоваться, хотя ядерные страны, в том числе Россия, гарантировали, что никакого давления на Украину не будет. Но были примеры, где можно было говорить, что он не выполняется». «Даже исходя из этих двух позиций нейтралитет просто нереален».«Эта ситуация является достаточно опасной для Украины», - констатировал эксперт.Россия, - страна с большим ядерным потенциалом, населением и территорией, - в нынешних условиях «хочет сохранить статус-кво и, возможно, где-то изменить правила игры, сделать их более благоприятными для себя». С этой целью в прошлом году РФ выступила с инициативой «о новом договоре о европейской безопасности». Недавний саммит ОБСЕ и неформальные встречи министров иностранных дел на Корфу показал, что у России «есть желание фактически изменить баланс сил, изменить архитектуру безопасности, внедрить новые инструменты».Изменение баланса сил подразумевает, что основными игроками на евро-атлантическом направлении должны быть не только США, но и Россия при поддержке ЕС. «Речь идет о сдерживании расширения НАТО на восток посредством предоставления юридических обязывающих норм именно в механизмах ОБСЕ. Речь идет о том, чтобы связать системы противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений. Речь идет о новых механизмах антитеррористических акций».«Все выглядит достаточно неплохо», - признает эксперт. Но Запад подозревает, что истинная мотивация россиян заключается в желании «засвидетельствовать свою инициативность как игрока, что, собственно, России и удалось» и в намерении «попробовать изменить правила игры».По мнению Валерия Чалого, «вряд ли эта инициатива станет успешной». «Это признают уже и в России. Последняя попытка поднять обсуждение инициативы на более высокий уровень, предпринятая министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на конференции в ОБСЕ, показала, что вряд ли это возможно».В Хартии европейской безопасности сказано: нельзя укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. Но странное дело: Россия безоговорочно выполняет это условие в отношении западных стран и США, но не столь пунктуальна с «ближним зарубежьем» и с Украиной, в частности.Свежий пример – ситуация с Черноморским Флотом РФ. Валерий Чалый видит ее следующим образом: «Украина отвечает за свои морские границы, морское пространство, но де-факто не имеет всего инструментария для этого. Навигационное оборудование находится де-факто в распоряжении Российской Федерации». «Почему так получилось? Когда подписывали основные договоры по Черноморскому Флоту, этот вопрос отложили. Отметили только необходимость его урегулирования». В двустороннем договоре указано, что «в таких случаях необходимо действовать в соответствии с законодательством Украины». Однако «российская сторона настаивает на том, что должно быть верховенство все-таки международного соглашения, которое фактически не регулирует ситуацию».В результате, ситуация «зависла» в пользу РФ.Но, несмотря на то, что тема Черноморского Флота в Севастополе часто воспринимается как провокационная, «мы должны постоянно возвращаться к этому вопросу», - уверен Валерий Чалый, поскольку это вопрос безопасности страны. «Это не нормально, когда страна не может полностью контролировать свои морские пространства», - говорит он.«К сожалению, эта дискуссия будет очень острой», - прогнозирует эксперт. «Но в рамках соответствующей подкомиссии Государственной украино-российской комиссии этому вопросу уделяется постоянное внимание, и пока что, несмотря на остроту дискуссии, диалог достаточно нормальный».«У нас нет прямой угрозы военного характера от России или НАТО», - сказал эксперт. «С другой стороны, не секрет, что на Украину оказывается влияние. Оно оказывается и со стороны России, и со стороны западных стран», но пока не выходит за рамки международного права.Но самой большой проблемой сегодняшней Украины Валерий Чалый считает политическую нестабильность. По мнению эксперта, эту проблему можно решить – «через выборы, через политическую реформу, через консолидацию элит». «Но если эффективность государственных институтов станет жертвой этой политической борьбы, то тогда могут быть процессы фрагментации в самой Украине», а это уже реальная угроза.Кроме того, «есть вопросы, связанные с энергетической безопасностью, информационной безопасностью. Это вопросы, которые мы должны разрешить, в том числе посредством взаимодействия с нашими партнерами».А еще руководство страны должно хотя бы отслеживать происходящие сегодня «серьезные качественные изменения в вопросах безопасности и в России, и в НАТО, и в ЕС». Пока этим занимается лишь МИД – «без министра, но собственными силами дипломатов» и частично Минобороны. «Но другие структуры, даже в экспертной среде, практически не задействованы. Я думаю, что это абсолютно неправильно».«Если мы не хотим оставаться и в дальнейшем в этой «серой буферной зоне», если мы не хотим, чтобы нашу судьбу решили за нас, мы должны, прежде всего, разрешить свои внутренние проблемы, консолидировать действия политического истеблишмента, консолидировать позицию людей, народа относительно этих вопросов. Конечно, мы должны решить вопрос выхода из экономического кризиса, но уже сейчас необходимо готовиться к тому, что через несколько лет мы окажемся перед лицом других вызовов и новых возможностей».«Ситуация изменяется. Ситуация изменяется динамично. Сегодня необходимо, по крайней мере, готовится к новому периоду с новыми вызовами, с новыми заданиями и с новыми возможностями. Сосредотачиваться только на текущем моменте, думать только о выборах – это не уровень страны с 46-миллионным населением, страны с большим потенциалом и возможностями», - убежден Валерий Чалый.