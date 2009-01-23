Почему Фирташ не приехал в Батурин

Еще по дороге в Батурин стали известны некоторые интересные подробности предстоящего визита главы государства. О том, что Ющенко намерен именно в Батурине провести церемонию вручения государственных орденов и наград, ранее было неизвестно. Впрочем, сенсацией стал не сам этот факт, а список награждаемых. Одним из претендентов на государственный орден «За заслуги» III степени был соучредитель RosUkrEnergo Дмитрий Фирташ. На такой же орден претендовали также Алексей Ивченко, экс-глава НАК «Нефтегаз», Вадим Новинский, президент акционерного общества «Смартхолдинг», а вот орден II степени предназначался Сергею Таруте – главе совета директоров компании «Индустриальный союз Донбасса». Сам список претендентов был еще в дороге выдан журналистам. Однако пресс-служба Президента тактично попросила до процедуры награждения его нигде не публиковать, мол, это только проект указа Президента, и он может быть изменен. Поэтому оставалось ждать приезда всех перечисленных лиц непосредственно в Батурин. К приезду Президента готовились с самого утра: собирали сцену и варили кашу. В это время настоящие казаки в костюмах съезжались на автобусах из разных уголков Украины. Потихоньку прибывали и vip-гости из столицы. А вот самого Ющенко ждали к полудню на вертолете. Первым в Батурине был замечен друг Президента и заместитель мэра Киева Евгений Червоненко. В сопровождении охраны, но стараясь остаться незамеченным, Евгений Альфредович быстрым шагом направился в местный дом культуры, где собирали всех чиновников погреться до приезда Виктора Ющенко. Впрочем, часть гостей до дома культуры так и не дошла. К примеру, министр обороны Юрий Ехануров, заместитель главы Секретариата Роман Безсмертный и губернатор Днепропетровской области Виктор Бондарь от холода спрятались в обычной столовой за чашечкой чая. Там же грелась и вся пресса. Юрий Ехануров не переставал общаться, в столовой он обошел буквально всех. Было тихо и спокойно, пока не приехала губернатор Киевской области Вера Ульянченко. Появившись в проходе, она громко и весело поздоровалась и сразу пошла отчитывать Юрия Еханурова за то, что тот, обгоняя на трассе, засыпал снегом ее автомобиль. Юрий Иванович пытался скромно оправдаться и быстренько перешел к другому собеседнику. Позже министр обороны объяснил «Главреду» инцидент с Ульянченко так: «Каждый мог приехать сюда когда захочет. А я не мог опоздать, поскольку мне сказали приехать в 11.30». После длительного ожидания всем сообщают, что Президент уже подъезжает, и начинается построение возле монумента, который он будет открывать. На площади уже стоял замерзший народ. Всех чиновников выстроили в один сектор подальше от людей. В этом секторе был замечен министр иностранных дел Владимир Огрызко с супругой, министр по вопросам семьи молодежи и спорта Юрий Павленко с сестрой Марией Бурмакой. Там же стоял и Евгений Червоненко, Вадим Новинский, нардеп Лилия Григорович и брат Президента Петр Ющенко. А вот ожидаемого журналистами бизнесмена Дмитрия Фирташа так и не было видно. Спустя 40 минут прибыл и Виктор Андреевич. Как оказалось, Ющенко опоздал, поскольку передумал лететь вертолетом и приехал на автомобиле. Вслед за главой государства к памятнику шли секретарь СНБО Раиса Богатырева, вице-премьер-министр Иван Васюнык, руководитель Госуправления делами Игорь Тарасюк и нардеп Иван Плющ. Президент, сняв накидку с памятника «Гетманской славы», сразу после гимна начинает читать поздравительную речь. Говорил Ющенко об истории Батурина и о его значении, правда, речь его была не традиционно долгой. По окончании Ющенко повел всех чиновников к Цитадели возлагать цветы. На этом Виктор Андреевич не остановился, но дальше журналистов за ним не пустили. Президент побывал еще в церкви и в музее, где провел более двух часов. В это время шла подготовка церемонии вручения государственных орденов и наград. Все проходило в только что отреставрированном дворце Разумовского. Те, кто больше не мог ходить за Президентом, сходились в зал, а некоторые только прибывали из Киева. Самые видные места в первом ряду заняли Ольга Сумская, Тина Кароль, Лилия Подкопаева и Екатерина Серебрянская. Они за наградами от Ющенко пришли первыми, поскольку на предыдущих мероприятиях не присутствовали. Когда зал был наполовину заполнен, началась перекличка награждаемых. Как объяснили в пресс-службе Президента, те, кто не приедут на награждение, зачитаны главой государства не будут, но их фамилии останутся в указе, который опубликуют после награждения. В это время, посреди переклички, в зал пришел Роман Безсмертный и сказал, что все, кого пока нет, находятся в музее с Ющенко. Президента все не было, и народу стало скучно. Поскольку в центре внимания оказалась Тина Кароль, ее попросили спеть, но она наотрез отказалась. А через несколько минут в зале появилась окончательно замерзшая от походов с Ющенко по музею Мария Бурмака. Немного согревшись, она встала и начала делиться со всеми впечатлениями от Батурина, а потом просто запела, хоть ее, в отличие от Кароль, никто об этом не просил. Народ повеселел. Президента ждали во дворце уже второй час. Вопрос, будет ли Дмитрий Фирташ на награждении, до сих пор оставался большой тайной. Последняя сверка списков проходит уже при участии Романа Безсмертного лично, который рассказывает, кого видел возле Ющенко. «Фирташа не видел», - сказал он собеседнику со списком. О том, что бизнесмена Дмитрия Фирташа сегодня в Батурине не было, «Главреду» подтвердил и Юрий Павленко. «Нет, не видел, а он что, должен был быть?» - спросил он, очень удивляясь заданному вопросу. Наконец пришел и Президент. Перед церемонией он долго рассказывал о меценатском вкладе в возрождение Батурина, который вполне можно назвать скромным. Если сравнивать с бюджетными затратами, то меценаты дали раз в пять меньше. «Это их подарок украинской нации, украинскому государству», - гордо сказал Ющенко. Награждение началось, а двоих меценатов так и не досчитались: Дмитрий Фирташ и Сергей Тарута не появились. Сам указ о награждении в Батурине появился уже поздно вечером, но от проекта, который был роздан утром журналистам, он отличался отсутствием только одной фамилии - Фирташ. Зато за все это время намерения Президента дошли и до Киева, и даже до самой Юлии Тимошенко, которая не сдержалась и лично прокомментировала этот вопрос на пресс-конференции, хоть ее и не спрашивали об этом. «Я хотела бы высказать свое возмущение, что коррупционеру номер один, Дмитрию Фирташу, Президент собирается вручить государственную награду "За заслуги" 3-й степени…Я хочу обратиться к Президенту и выразить свое крайнее возмущение от имени членов правительства и тех людей, которые голосовали за него, – нельзя так унижать и дискредитировать государственные награды, вручая их таким людям, как Кивалов, Бойко, Фирташ», - заявила Тимошенко. Вряд ли слова Тимошенко в Киеве заставили Ющенко в Батурине передумать вручать орден Дмитрию Фирташу. Ведь самого бизнесмена в Батурине ждали до последнего. Ходят слухи, что Фирташ сам отказался от госнаграды, дабы не делать из этого скандала, которого все равно не удалось избежать. Вчера вечером на ситуацию отреагировала и Банковая. Руководитель пресс-службы Президента Лариса Мудрак сообщила, что наградить Фирташа действительно планировали: «Предполагалось награждение за саму постройку и Фирташу. В списке были фамилии 5-6 предпринимателей и бизнесменов, которые выделяли собственные средства на восстановление Батурина и других культурных объектов Президента». По мнению госпожи Мудрак, «он, очевидно, просто отказался от этой награды».