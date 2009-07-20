Олег Шамшур: О ревности к России речь не идет

Об ожиданиях Киева в связи с приездом американского гостя «Главред» узнал у Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Олега Шамшура.



- МИД Украины заявило о своих ожиданиях, что вице-президент США подтвердит поддержку устремлений Киева присоединиться к НАТО. Неужели были сомнения, что новая администрация не окажет такую поддержку?

- Серьезных сомнений у нас не было, поскольку со стороны США достаточно оперативно прозвучали соответствующие заявления практически всех руководителей новой администрации, имеющих отношение к внешней политике. Впрочем, процесс «наведения мостов» с новой администрацией продолжается. В частности, состоялись встречи на уровне руководства МИД, визит секретаря СНБОУ в Вашингтон. На таких переговорах мы сверяем наше видение приоритетов двустороннего сотрудничества. Поэтому, скажем, переподтверждение позиций по ключевым вопросам – в том числе в отношении НАТО – важно. Особенно учитывая то, что это первый визит в Украину одного из высших представителей новой администрации США.



- У украинского руководства не было ревности, что Барак Обама уже дважды встретился со своим российским коллегой, но ни разу с украинским?

- Не будем забывать, что новая администрация в США начала свою работу только 20 января, со дня инаугурации Барака Обамы. Само собой разумеется, что американская сторона самостоятельно определяет график своих встреч и визитов. Мы понимаем важность конструктивного диалога между американской и российской сторонами, поэтому о ревности тут речь не идет. В то же время мы активно работаем над тем, чтобы и у нас был насыщенный, продуктивный график встреч на высоком и наивысшем уровне. В частности, обсуждаем возможность встречи наших президентов.



- В МИД говорят, что такая встреча может состояться осенью в США. Имеется в виду встреча в рамках Генассамблеи ООН?

- Это один из возможных вариантов. Но он не единственный.



- Какие вопросы хочет задать украинское руководство американскому гостю? Будет ли затрагиваться вопрос визита Обамы в Москву?

- Во время визита мы будем обсуждать вопросы, связанные с углублением стратегического партнерства. Попытаемся конкретизировать текущие и будущие приоритеты во исполнение положений Хартии о стратегическом партнерстве, которую заключили в прошлом году. Безусловно, важным для нас будет вопрос эффективного взаимодействия с США относительно реализации курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Также – по поводу поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. К сожалению, этот вопрос актуален, учитывая сложную ситуацию безопасности в регионе. Речь пойдет о последующем развитии политического диалога, реорганизации существующих координационных механизмов. Кроме институализации межгосударственного органа высокого уровня, в повестке дня - учреждение деятельности рабочей группы по вопросам энергетической безопасности. Очевидно, будет обсуждаться предстоящее заседание Совета по вопросам торговли и инвестиций. Это уже второе заседание, которое должно состояться в Вашингтоне осенью нынешнего года. Будем говорить и о взаимодействии по преодолению последствий экономического кризиса, проблематике региональной безопасности. Уверен, нам будет интересно услышать от американской стороны оценку результатов визита президента США в Россию.



- Во времена Кучмы существовала межгосударственная комиссия, больше известная как Кучма-Гор. Сейчас ходят слухи о восстановлении этой структуры. С американской стороны ее якобы должен возглавить Байден. Будет ли создана такая комиссия? И кто ее мог бы возглавить с украинской стороны?

- Обсуждение этого вопроса продолжается. Есть несколько варанов, как может выглядеть этот механизм. Могу сказать, что есть общее желание и со стороны Украины, и со стороны США в отношении того, чтобы в работе наших координационных механизмов, о которых я сказал, была достигнута максимальная системность и результативность. Этому должно было бы способствовать повышение уровня нашего основного координационного органа и переформатирование его работы.



- Этот вопрос будет затрагиваться во время визита?

- Этот вопрос будет обсуждаться. Какой будет конкретный результат, пока говорить рано, но этот вопрос стоит в повестке дня.



- В подписанной в прошлом году Хартии о стратегическом партнерстве с США шла речь об открытии американского представительства в Крыму. Эта идея до сих пор жива?

- Я бы сказал так: исходя из того, что готовность работать на основе Хартии подтверждена новой администрацией, эта идея жива. Но модальности ее реализации – вопрос в первую очередь к американской стороне.



- Поговаривают, что визит Байдена – своего рода зондажный, проверочный: вице-президент пообщается со всеми потенциальными кандидатами в президенты, чтобы составить мнение, кого же США должны поддерживать на президентских выборах.

- Это очень упрощенный подход. Хотел бы подчеркнуть, что визит состоится по приглашению Президента Украины. Однако обычная как для США, так и для Украины практика, когда высшие должностные лица встречаются с руководителями всех ветвей власти и с ведущими политическими фигурами в той или иной стране. Ничего экстраординарного в этом нет. Вполне естественно, что Байден хочет получить наиболее полное представление о ситуации в Украине.



- «Главред» писал о том, что послом США в Украине должен стать нынешний посол США в Грузии Джон Теффт. Знакомы ли вы с ним? Каково ваше мнение о нем?

- Это имя все чаще упоминают и в Вашингтоне. Кстати, при этом ссылаются и на публикации в украинских СМИ. Я хотел бы сказать, что Теффта я хорошо не знаю. Но встречался с ним во время визита в Вашингтон, когда занимал должность заместителя министра иностранных дел. Теффт на то время был заместителем помощника государственного секретаря. Он на меня произвел приятное впечатление как деловой, профессиональный, конструктивный человек. Все отзывы, которые я слышу в Вашингтоне, приблизительно в том же русле. Оценки – позитивные.



- Как отражается на развитии украинско-американских отношений отсутствие министра иностранных дел?

- Безусловно, ситуация, когда нет министра иностранных дел, не нормальная. В то же время мы пытаемся минимизировать ее последствия. Если вы заметили, состоялась беседа Владимира Хандогия (и.о. министра иностранных дел. – Ред.) с первым заместителем госсекретаря США Дж.Стайнбергом во время встречи ОБСЕ в Греции, визит делегации во главе с Дж.Стайнбергом в Украину, раньше я говорил о визите секретаря СНБОУ Раисы Богатыревой в США, происходят другие контакты. То есть сотрудничество продолжается, хотя, конечно, неурегулированная проблема с назначением руководителя МИД работу нам не облегчает.