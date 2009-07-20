Відпустки у депутатів цьогоріч будуть коротшими – вже у вересні мережі виборчих штабів повинні бути розгорнуті, робота в регіонах має кипіти, президентська кампанія йти повним ходом. Головні претенденти на булаву глави держави це розуміють: ще до закінчення роботи парламенту про свої президентські амбіції більш-менш чітко заявили всі ті, від кого цього чекали, і не тільки. Кампанія до виборів-2010 дійсно обіцяє бути безпрецедентною. Уперше в історії України у ній, схоже, братиме участь уся владна верхівка – Президент, голова Верховної Ради та прем’єр-міністр. Уже кілька потенційних кандидатів у Президенти назвали кампанію, яка ще навіть не почалася, найгарячішою та найбруднішою в історії України. Зрештою, не виключено, що головною дійовою особою цієї політичної п’єси стане не хто інший, як економічна криза, другого витка якої – хто з острахом, хто з нетерпінням – чекають наші кандидати. «Главред» спробував оцінити стартові диспозиції кандидатів у Президенти у переддень неформального початку виборчої кампанії та оцінити їхні потенційні можливості та ризики у ході грядущих перегонів...





Віктор Янукович

Формального чи неформального старту виборча кампанія найрейтинговішого політика України ще не мала, якщо не враховувати його сенсаційну заяву про закінчення переговорів з Юлією Тимошенко, зроблену на Трійцю, – нею він, по суті, дав старт президентської кампанії для всіх її майбутніх учасників. Не виключено, що до активної фази боротьби Віктор Федорович включиться аж 20 жовтня, на яке нещодавня політрада Партії регіонів призначила «висувальний» з’їзд. І це не дивно – політична практика останніх років переконливо довела: для досягнення максимального результату на виборах регіоналам потрібно просто спостерігати за розбірками у стані конкурентів, не вдаючись до жодних самостійних активних кроків. Для перемоги у такому разі достатньо лише повторювати мантри на кшталт «Покращення вашого життя вже сьогодні»... Саме тому Янукович зараз намагається зайвий раз не з’являтись у середовищі, яке може виявитись до нього недружнім, – навіть у тій же Верховній Раді, – обмежуючись розпланованими до секунди поїздками лояльними регіонами, де заявляє про близьку перемогу на виборах у першому турі.



З одного боку, що може бути кращим, ніж, сидячи на березі річки, очікувати, поки поруч із тобою пропливуть трупи ворогів? З іншого – регіонали мають усвідомлювати нестійкість такої позиції. Уже сьогодні вони зіштовхуються зі знайомою ситуацією: будучи найбільшою парламентською політсилою, претендуючи на перемогу на президентських виборах, Регіони не мають власної політичної гри, а тому змушені діяти у системі координат і за правилами гри, запропонованими їхніми опонентами!



Скажімо, хто з «біло-синіх» може зрозуміло пояснити, навіщо було два тижні блокувати трибуну Верховної Ради, якщо з самого початку було зрозуміло, що розпуску парламенту цим не досягти? Зрештою, навіщо було «здавати» виграшний піар-хід із підвищенням соціальних стандартів, перед тим тричі побожившись стояти за підвищення прожиткового мінімуму до останнього? Логіку вчинків Регіонів не розуміє, мабуть, ніхто.



Тому, замислюючись про грядущу кампанію, «біло-сині» визнають: якби Віктор Янукович вів кампанію абсолютно самостійно, без оглядки на дії опонентів, президентський пост був би у нього в кишені. Якщо ж його примусять грати в чужу гру, брати участь у задуманих не ним сценаріях, – з’являються варіанти...





Юлія Тимошенко

І цими варіантами не проти скористатись чинна прем’єр-міністр. Старт її виборчої кампанії фактично відбувся минулого вівторка на святкуванні десятої річниці партії «Батьківщина». Там Юлія Володимирівна, по суті, озвучила тези, з якими вона увійде в перегони: результативна боротьба з кризою – як головна чеснота уряду, «усі проти Юлі» – як основний конфлікт українського політикуму, Західна і Центральна Україна – як електоральне ядро майбутньої кампанії.



Регіонали, які ще зовсім недавно потирали руки: мовляв, от криза вдарить, і рейтинг прем’єра повалиться, сьогодні чухають потилицю. Забувши про «Юлину тисячу», яку планувалося зробити наріжним каменем кампанії раніше, Тимошенко мобільно переорієнтувала всю свою піар-активність на боротьбу з кризою. І тепер опоненти Юлії Володимирівни з Партії регіонів та Банкової можуть скільки завгодно розповідати про провали уряду: український виборець, який пам’ятає гіперінфляцію початку 1990-х, буде вдячний Тимошенко за те, що які-не-які зарплати та пенсії виплачуються, газ у Росії зі скрипом, але купується, жнива йдуть – одним словом, людина працює.

Ще один фактор можливого успіху чинної глави уряду – тотальна спустошеність націонал-демократичного крила українського політикуму. Розчарувавшись у Вікторові Ющенку, цей фланг політичної сцени не знайшов нічого кращого, аніж здатися на милість харизматичної Юлії Тимошенко, про ідеологію якої говорити взагалі не доводиться.



Утім, на цьому полі на Юлію Володимирівну чигають дві небезпеки: Арсеній Яценюк, який набрав популярності насамперед за рахунок західноукраїнського, «тимошенківського» електорату, та Віктор Ющенко, який, не беручи участі у виборах, зате «об’єктивно» критикуючи її з високого крісла під час кампанії, може сплутати їй карти. Схоже, сама Тимошенко це чудово розуміє: тому чинного Президента намагається без крайньої потреби не зачіпати (сподіваючись домовитись?), а от Яценюка зробивши чи не головною мішенню своїх інформаційних атак.



Тому «тимошенківці» не звертають уваги на невисокі рейтинги свого лідера: мовляв, і не з таких халеп вибирались, зате відкрито говорять про ще один «плюс» грядущого президентства свого лідера. Якщо главою держави стане саме вона, кажуть БЮТівці, то в.о. прем’єра стане представник їхньої ж політсили Олександр Турчинов, а тому парламентських виборів у принципі можна буде й не проводити. Лише посилити трохи коаліцію – і починати розбудовувати вертикаль влади, а за нею – і країну в цілому. Небезпеки узурпації влади за такого сценарію (БЮТ, до слова, ще ніхто не називав найдемократичнішою політсилою в Україні) члени команди Тимошенко наразі не помічають.





Арсеній Яценюк

Наймолодшого кандидата в Президенти вже зараз називають головною сенсацією українського передвиборного періоду. Це ж не жарти – коли людина, яку ще півроку тому ніхто серйозно не розглядав як кандидата на президентську посаду, зараз займає тверде третє і навіть претендує на друге місце у рейтингах кандидатів у президенти. І це досі не представивши громадськості свою команду, не презентувавши програму, зрештою, не довівши, чим він відрізняється від інших конкурентів за президентське крісло.



Секрет успіху Яценюка простий – тотальна розчарованість колишнього електорату Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко у своїх кумирах і пошуки нового об’єкта симпатій. Молодий, перспективний, українськомовний, прозахідний – чого, здавалося б, ще треба?

Але динаміка рейтингу Яценюка протягом останніх місяців показує, що цього таки замало. З лютого електоральні показники Арсенія Петровича залишаються практично незмінними, і це не може не тривожити його штабістів.



Відсутність реальних дій чи тих же законодавчих ініціатив молодого кандидата, його зволікання з представленням команди, зрештою, «білбордизація» України зображеннями Яценюка, який обіцяє «врятувати країну», примушують навіть найменш критичних прихильників Арсенія Петровича замислитись, чи не є він «пластмасовим» кандидатом, банальною виборчою технологією?





Віктор Ющенко

До числа «великих учасників» президентських перегонів Віктора Ющенка зараховують радше за інерцією. Минулої п’ятниці діючий Президент поставив крапку на питанні своєї участі у кампанії. «Гра в технологічні прийоми – це невдалий підхід. Я йду в Президенти...»



У нинішньому оточенні Ющенка вистачало прихильників як походу Президента в кампанію, так і свідомого відсторонення від виборів. Лідер перших – Ігор Тарасюк, якого відкрито називають главою ще не створеного виборчого штабу чинного Президента. До других зараховують Романа Безсмертного. Противники участі Президента у виборах вважають, що Ющенку нині варто сконцентруватися на розбудові партії, аби згодом, після неминучих, як здається зараз, дострокових парламентських виборів усерйоз претендувати на прем’єрське крісло...



У неучасті Віктора Андрійовича у виборах є ще кілька переваг. По-перше, в такому разі він не «засвічував» би на всю країну свої мізерні як для глави держави з чотирирічним стажем показники електоральної підтримки (навіть на Західній Україні у Ющенка зараз не рейтинг, а так, залишкові явища), а значить, після виборів, теоретично зможе приміряти на себе роль морального авторитета, колись підтриманого 15-ма мільйонами українців. По-друге, «залишаючись над сутичкою» виборів-2010, Ющенко зміг би контролювати демократичність цього процесу, всерйоз, хоч і на короткий час, претендувати на роль арбітра нації. І, не без цього, підсуджувати в чиїсь ворота – в обмін на певні гарантії післявиборчого політичного існування...



Однак шальки терезів на Банковій таки хитнулися в бік балотування. «Нація має право вибрати майбутнє своєї країни», – заявив Ющенко. Уже в вересні, планується, Президент представить суспільству свою оновлену команду, з якою і піде на вибори. Що ж, чекаємо...





Та інші

Крім названих політиків, про бажання брати участь у президентських виборах уже заявили чимало інших політиків різного калібру: від Володимира Литвина та Сергія Тігіпка до Людмили Супрун та Олега Тягнибока.



Зрозуміло, що кілька десятків кандидатів (а вже можна почути прогнози і щодо такої кількості претендентів на пост глави держави) переслідуватимуть на виборах-2010 кардинально різні цілі. Хтось із них щиро переконаний у тому, що претендуватиме на перемогу, розраховуючи на те, що свої корективи у співвідношення сил між поки що фаворитами та аутсайдерами виборів внесе економічна криза, і країна таки зрозуміє, хто їй потрібен. Хтось насправді «гострить лижі» на парламентські вибори, а президентські перегони розглядає лише як можливість порекламуватися перед вирішальним забігом. Ще хтось гратиме на підхваті у великих політичних гравців, озвучуючи їхні месиджі та постачаючи лояльних членів виборчих комісій...