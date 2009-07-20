Россия защищает Сталина

История снова вмешалась в политику. Резолюция, одобренная Парламентской ассамблеей ОБСЕ, подняла настоящий переполох в России.

Российские политики не могут смириться с тем, что эта организация осудила сталинские преступления и будто бы уравняла сталинизм с нацизмом. В Украине считают, что нынешнее российское руководство таким образом защищает себя.



Москва обиделась



Несмотря на то, что депутаты из стран Организации по безопасности и сотрудничеству одобрили документ еще в начале месяца, МИД России отреагировал только на днях. Российские дипломаты советуют своим парламентариям «публично дистанцироваться от резолюций». Министерство также просит Госдуму принять участие в разработке новой резолюции, которая «подтвердит в своих положениях решающий вклад СССР в победу над нацизмом». Ее россияне хотят представить уже в следующем году.



Российские дипломаты, очевидно, не зря выжидали две недели, прежде чем выступить с собственной реакцией. Сначала в печати соседней страны развернулась настоящая истерия по поводу одобренного документа. Хотя за эту резолюцию проголосовали большинство участников парламентского заседания ОБСЕ в Вильнюсе. Против выступила только российская делегация и один киприот!



В Украине об этом документе говорят очень мало. Российская же пресса просто пестрит въедливыми комментариями по поводу решения парламентариев стран ОБСЕ.



Самый распространенный аргумент – после Второй мировой войны состоялся нюрнбергский процесс, на котором и были осуждены преступники нацистского режима. В то же время никто не создавал никаких трибуналов, которые бы подтвердили преступность советской системы. Но можно ли только на этом основании утверждать, что сталинский режим был безобидным? Возможно, именно сейчас и настало время провести Нюрнберг-2?



Еще больше россияне сетуют по поводу того, что сталинский режим раскритиковали наряду с нацистским. Российские коммунисты возмущены, что таким образом приуменьшается роль СССР в победе над фашизмом. Мол, можно ли сравнивать нацизм и сталинизм, ведь таким образом подвергается сомнению вклад советского народа в победу во Второй мировой войне? Хотя в документе нет ни единого слова о Второй мировой войне. Речь идет только об осуждении тоталитарных систем – среди них и выделяется нацистский и сталинский режимы.



О резолюции по сути



О чем, собственно, шла речь в резолюции, которая вызвала бурную реакцию в России? Название этого документа: «Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в ХХI веке». Его главная идея – осуждение всех тоталитарных режимов и недопущение их появления в будущем. Основание – 20-летие падения Берлинской стены.



О советской эпохе в резолюции есть лишь два положения.



Первое: «ПА ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность по поводу восхваления тоталитарных режимов, включая проведение публичных демонстраций в ознаменование нацистского или сталинского прошлого, а также возможного распространения и укрепления всевозможных экстремистских движений и групп, включая неонацистов и скинхедов».



Второе: «В двадцатом веке европейские страны ощутили на себе два мощных тоталитарных режима, нацистский и сталинский, которые несли геноцид, нарушение прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечности».



Никакого упоминания о войне, сравнения Сталина с Гитлером вы в документе не найдете. Почему же тогда Россия даже на официальном уровне громит резолюцию, умышленно извращая ее смысл? Почему Москва фактически защищает Сталина?



Иосиф Сталин – довольно популярная личность в современной России. В телепроекте «Имя России» (аналог наших «Великих украинцев») он занял третье место, набрав свыше полумиллиона голосов. Долгое время он был лидером голосования. Российские историки предлагают представлять Сталина в учебниках как «эффективного менеджера». Жертвы же сталинского режима – это всего лишь та цена, которую должны были заплатить граждане великой страны за победу в войне, а также за свое благополучие.



«В России существует некая солидарность нынешнего руководства с бывшими карательными органами. Все-таки нынешний премьер-министр как раз и представляет наследницу КГБ – Федеральную службу безопасности. А на совести карательных органов Советского Союза миллионы жизней – до 1960 года 17 млн. человек работали в лагерях в качестве невольников, было раскулачено свыше 1 млн. семей», - рассказывает «Главреду» и.о. председателя Украинского института национальной памяти.



«Есть много вопросов в отношении трактовки советской истории, Второй мировой войны, но в России она трактуется только с точки зрения победы, несмотря на многочисленные потери. То есть это сложные вопросы для непорядочной политики, сложные вопросы для империалистической политики, но совершенно простые для нормальной демократической России. Поэтому мы должны переждать, время вылечит и все поставит на свои места. Не нужно удивляться реакции нынешнего руководства России на резолюцию», - подытоживает ученый.



На ком шапка горит?



Главная причина острой реакции российского политикума на резолюцию как раз и может заключаться в том, что Кремль принял этот документ на свой счет. Россию уже давно обвиняют в свертывании демократических процессов. Понятно, что тоталитарной российскую власть назвать нельзя – руководство РФ хоть и старается все контролировать, не допускать малейших проявлений политических или гражданских свобод, но речь не идет о тотальном контроле, о расправе над всеми инакомыслящими. В конце концов каждый россиянин может оставить страну, почувствовав угрозу своей жизни. В этом и состоит большая разница с советскими временами. (Кстати, за последние пять лет немало россиян получили политическое убежище в Украине).



Однако ростки авторитаризма в России очевидны – и фактически однопартийность, и контроль над главными масс-медиа, и то, что президенты в стране не избираются, а по сути назначаются. Собственно, об угрозе возникновения тоталитарных режимов в резолюции и идет речь. Вполне вероятно, что Россия могла воспринять одобренный документ как антироссийский, а точнее - антимедведевский и антипутинский. Поэтому и была дана разнарядка – «мочить».



Касается ли одобренная резолюция сегодняшней России? По крайней мере, некоторые намеки на российскую реальность в ней есть.



Намек первый. ПА ОБСЕ призывает совершенствовать учебные пособия, в которых разоблачались бы тоталитарные режимы. В новейших книгах российской истории действительно заметны намерения обелить советское прошлое.



Намек второй. ПА ОБСЕ просит правительства и парламенты всецело избавиться от структур, направленных на то, чтобы приукрасить тоталитарное правление. Совсем недавно российский президент решил создать комиссию против фальсификации истории: есть подозрения, что она как раз и призвана защищать «официальный взгляд» на советское прошлое.



Намек третий. ПА ОБСЕ обращается с призывом раскрыть свои исторические и политические архивы. В России архивы закрыты – особенно касающиеся деятельности карательных органов.



Для небольшого документа – всего в две страницы – и этих намеков достаточно, чтобы обозлить Россию. И, похоже, последними заявлениями российская верхушка в защите Сталина не ограничится. Европарламент одобрил решение объявить 23 августа общеевропейским Днем памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней. 23 августа возникло не случайно – именно в этот день 70 лет назад был подписан так называемый «Пакт Молотова-Риббентропа». В соответствии с ним, два государства - сталинский Советский Союз и гитлеровская Германия - разделили между собой целый континент.



А что Украина?

Украинские дипломаты, вопреки российским коллегам, от официальных комментариев по поводу резолюции воздерживаются. В неформальных беседах они только удивляются острой реакции МИД России, поскольку резолюция, одобренная ПА ОБСЕ, политический, а не юридический документ.



К слову, проект резолюции был разработан представителями Словении Робертом Бателли и главой делегации литовского Сейма в ПА ОБСЕ Вилией Алекнайте Абрамикене. Вполне очевидно, что в этих странах достаточно осведомлены о процессах, происходящих в странах бывшего Советского Союза. Собственно, резолюцию с призывами бороться с восстановлением тоталитарных режимов не одобряли бы, если бы подобные угрозы не существовали. Было бы странным полагать, что настоящий документ касается Британии, Франции или современной Германии.



Украинские дипломаты действительно признают, что многие постсоветские страны могут воспринимать резолюцию на свой счет, поскольку многие режимы стран Центральной Азии далеки от соблюдения демократических ценностей. Так же далека от этого и Российская Федерация. Собственно, ярким примером неоавторитаризма является и режим Александра Лукашенко – хотя он сейчас и старается улучшить ситуацию с правами человека в стране, чтобы сблизиться с Евросоюзом.



Сами разработчики резолюции пытаются успокоить российскую сторону. «Россия стала первой жертвой сталинского тоталитарного режима. Мы не согласны с тем, что эта резолюция обидна для России. Суть тоталитарного режима заключается в том, что человек становится орудием в достижения целей, и в этом случае национальная принадлежность человека теряет смысл. Мы уверены, что выступаем в защиту жертв тоталитарного режима и Европы от возможного тоталитаризма, и ни в коем случае не обижаем россиян», - отмечает Алекнайте Абрамикене.





-- «Иногда кажется, что российские лидеры отождествляют себя с режимом Сталина»



О реакции России на резолюцию ПА ОБСЕ «Главред» поговорил с экспертом Московского центра Карнеги, главным редактором журнала Pro et Contra Марией Липман



{1-} - В России звучат призывы о выходе из ОБСЕ из-за резолюции Парламентской ассамблеи. Москва пойдет на это?

- Это было бы очень грустное развитие событий. Но безусловно есть сторонники таких решений среди российской политической элиты. И некоторые шаги, предпринятые в последнее время, свидетельствуют о том, что Россия находится на том пути, продолжением которого мог бы стать и выход из ОБСЕ. Я имею в виду, например, что Россия воспользовалась своими возможностями и лишилась миссии ООН в Южной Осетии.



- Собственно, война в Грузии уже была нарушением базовых принципов ОБСЕ о нерушимости границ…

- Это нечто иное. Война в Грузии имеет значение в том смысле, что, ответив на грузинскую агрессию и впервые развернув свои военные силы за пределами своих границ, Россия вступила в конфликт со многими странами мира, Западом. России сейчас очень трудно остановиться. Что касается военной операции, то здравый смысл все-таки победил, она была остановлена. Хотя и тут у России были те, кто хотел пойти дальше и избавиться от лидера, вызывающего большое раздражение у Москвы, – Саакашвили. Но здравый смысл победил, и военная операция закончилась быстро. Но ее последствия и то, что Россия оказалась единственной, кто признал независимость Абхазии и Южной Осетии, эти глубокие противоречия, образовавшиеся между Россией и Западом по этой причине, в какой-то мере влияют на российскую внешнюю политику по другим вопросам. С этой точки зрения я бы не исключала выхода России из ОБСЕ. Хотя не могу сказать, что существует большая вероятность, что это произойдет.



- Пока можно говорить о наличии неких горячих голов…

- Горячие головы - горячими головами. А решение в России принимает руководство страны, и решения принимаются разные. Сегодня на фоне экономического кризиса и ослабления российской экономики степень неопределенности очень высока. При такой неопределенности и колебаниях многое возможно. Я бы например отметила те странные колебания российской официальной линии, которые были связаны с ВТО. Когда после 16 лет тяжелого труда и улаживания противоречий Россия вдруг устами своего премьер-министра отказалась вообще вступать в ВТО, предложив какой-то странный план по вступлению втроем вместе с Казахстаном и Беларусью. Но уже через короткое время устами президента Россия снова проявила интерес к вступлению в ВТО. Этот пример я привожу для того, чтобы показать, что неопределенность, связанная прежде всего с экономическим кризисом, приводит к шараханьям и неожиданным решениям, порой необдуманным и несогласованным. И вот на таком фоне действительно существует обеспокоенность, что могут быть приняты непродуманные, слишком радикальные решения.



- Почему такую резкую реакцию вызывала резолюция ПА ОБСЕ даже на государственном уровне. Все-таки в декларации идет речь об осуждении сталинского режима. Сталина критиковали еще в самом Советском Союзе. Вспомнить хотя бы выступление Хрущева на ХХ съезде...

- Выступление Хрущева тут ни при чем. После Хрущева и ХХ съезда десталинизация была очень относительной и поверхностной. Людей выпустили из тюрем и лагерей, что очень важно и хорошо, многие были реабилитированы. Но, во-первых, далеко не всех выпустили, а во-вторых, десталинизация носила достаточно непоследовательный характер. С уходом Хрущева возникла ресталинизация. Потом был период Перестройки и было огромное желание, распространенное среди российских граждан, открыть правду. Сталин сегодня популярная личность среди россиян. Говорить о Хрущеве сейчас не приходится.

Что касается преступлений сталинизма, то тут двойное отношение к делу. С одной стороны, преступления признаются, и Путин, в бытность президентом (в 2007 году. – Ред.), посетил Бутовский полигон, где осуществлялись массовые расстрелы при Сталине. Но с другой стороны, существует сопротивление тому, чтобы считать СССР виновным по отношению к другим странам. Особенно в связи с историей Второй мировой войны. Для российских граждан и для российского руководства победа России в Отечественной войне является центральным фактом советской истории. И хотя сама победа никем не отрицается в мире и советский вклад тоже признается, но в российской риторике и российской позиции есть такая установка, что победа перечеркивает все то плохое, что было сделано советским режимом до, во время и после Второй мировой войны в связи с оккупацией стран Восточной Европы. Существует такая позиция: никто не имеет права нас критиковать, потому что мы победили нацизм. Этот подход сегодня очень популярен и укоренен в общественном сознании. И хотя при Борисе Ельцине о преступлениях советских времен говорили много, был установлен мемориал в Катыни, сегодня об этом не любят говорить. И акцент изо всех сил делается на победе как на консолидирующем факте советской истории, как на том редком факте, по которому среди российских граждан существует консенсус. Поэтому любой другой взгляд, учет других обстоятельств вызывает протест, причем протест как со стороны политического руководства РФ, так и со стороны очень широких масс российских граждан.



- Не думаете ли вы, что российское руководство просто приняло на свой счет обвинение ПА ОБСЕ?

- То, с какой тщательностью оберегаются архивы КГБ, и стремление защитить сталинский режим от однозначного осуждения, конечно, невольно наводит на мысль, что сегодняшние руководители отождествляют себя с тем режимом. Но я бы не стала упрощать. Я повторяю, что Путин посетил Бутовский полигон и присутствовал на церковной службе по поводу тех страшных преступлений, которые творились при Сталине. Этого не следует упрощать, все сложнее. Я бы еще один факт вспомнила: за осуждением режима, как это происходило с нацистским режимом, следуют материальные претензии. Поэтому у России есть еще одно очень твердое намерение предупредить даже попытки предъявить нынешней России материальные претензии в связи со сталинскими преступлениями.



- Но россияне сами страдали от сталинского режима…

- Без сомнения. С одной стороны, я не могу согласиться с таким безусловным отождествлением режима нацистского и коммунистического. Просто потому, что российский режим одержал победу над нацизмом, и это полностью меняет мироощущение. Но вместе с тем российская политика порой носит иррациональный характер. На мой взгляд, такая политика противоречит даже национальным интересам России. Потому что российское руководство на попытки Украины возложить вину на СССР за Голодомор просто дает понять, что это недопустимо. Тогда как мне кажется, намного более продуктивной была бы позиция, что все народы бывшего СССР стали жертвами режима. И это наша личная беда, и мы могли бы вместе разбираться с этой историей и вместе решать, вырабатывать отношение к тому, что такое был сталинский режим и сталинский террор. Действительно, никакому другому народу так много не причинила зла плохая политика Сталина, как своему собственному.