Вадим Карасев: «Ющенко достиг электорального дна»

Виктор Ющенко в субботу свершил очередное поднятие на самую высокую гору Украины – Говерлу.

В нынешнем году это действо было посвящено не столько символическому походу в горы в честь Декларации о государственном суверенитете, сколько походу на выборы президента. Несмотря на почти насмешливые оценки экспертов о его шансах во второй раз стать главой государства, Виктор Ющенко не только заявил о намерении баллотироваться, но и пообещал победить. Как он это сделает - Ющенко даже не рассказал, а нарисовал – собственноручно на митинге набросал символ избирательной кампании, с которым он побеждал еще на парламентских выборах 2002 года.



Каким образом Ющенко может реально посоревноваться за президентский пост, пока не до конца ясно. Уж слишком низок его рейтинг, а президентская команда и партия находятся в разобранном состоянии. На что рассчитывает непопулярный Президент, заявляя об участии в выборах, какие намерен использовать избирательные стратегии и лозунги для привлечения голосов избирателей, растерянных им в ходе президентства, в интервью «Главреду» прояснил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, профессиональную деятельность и интересы которого связывают с секретариатом Президента.



Вадим Юрьевич, в субботу Виктор Ющенко с большим пафосом и театрализованной постановкой в рамках восхождения на Говерлу огласил свое намерение принять участие в президентской гонке и выиграть. Все выглядело красиво, но разве после даже такого символического шоу у Ющенко появляется хоть какой-то шанс на успех?



Вообще, Ющенко не сторонник шоу, тем более постановочных. Хотя он и любитель символики. Постановочными шоу у нас злоупотребляют Юлия Тимошенко и, в меньшей степени, Партия регионов. Недавние юбилей партии «Батьківщина» и всеукраинское собрание сельских голов яркое тому подтверждение. Эти мероприятия были проведены на широкую политтехнологическую ногу.



Ющенко такого никогда не любил, и если и соглашался на такие постановки, то под давлением аргументов, что другие это тоже делают. Но сейчас соревноваться с премьер-министром по части политтехнологического размаха ему нет никакого смысла.



Для Президента созывать съезд и выдвигаться от «Нашей Украины» не рационально и нецелесообразно. Партия находится не в лучшем состоянии, к тому же выдвижение в президенты от партии означает партийное сужение предвыборной платформы действующего Президента. Поэтому решили не созывать «курултай» чиновников и бюрократов, представителей регионов, которые будут свозиться по разнарядке, - нет смысла. Такое бюрократическое квази-шоу еще меньше эстетически устраивает Ющенко. Это было бы изначально проигрышно на фоне последних PR-инициатив Тимошенко.



В связи с этим выбрали разумную стратегию политтехнологической умеренности, которая компенсируется большой символичностью восхождения на «вершину Украины». Тем более, что восхождение к вершинам власти Ющенко всегда начиналось восхождением на Говерлу. Так было в 2002-м и 2004 годах. Именно там было вполне уместно заявить о намерении участвовать в президентских выборах и баллотироваться на второй президентский срок.



С другой стороны, календарные и климатические условия восхождения на Говерлу в июле задали тайминг объявления участия в президентской кампании. На Говерлу же не восходят ни ранней весной, ни в августе или сентябре. Вот поэтому президент огласил о своих планах именно сейчас.



Сейчас все открыто говорят о почти нулевых шансах Виктора Ющенко на успех. Социологи дают ему не больше 3%. Все больше похоже на то, что Ющенко просто будет подыгрывать другому кандидату…



Пусть говорят, это нормально. Это свидетельствует о том, что в стране можно говорить о том, что у действующего Президента нет шансов на переизбрание. Это в некоторой степени является результатом пятилетней работы Президента и эволюции украинской политической системы. Обратите внимание, в той же России вряд ли накануне президентских выборов кто-то говорил бы, что у действующего президента нет шансов на переизбрание. Но это всего лишь красноречивая деталь.



Все же, зачем Ющенко при таком отставании в рейтинге решил идти на выборы?



Я не думаю, что в данном случае Виктор Ющенко рассматривал восхождение на Говерлу как восхождение на Голгофу. Президент вполне рационально рассчитывает на успех. Во-первых, рейтинги рейтингами, но в последнее время у лидеров электоральных симпатий рейтинги стоят на месте, даже чуть-чуть падают. Единственный, у кого рейтинг медленно, но уверенно растет – это Виктор Ющенко. Закрытые и открытые социологические источники показывают, что Президент набирает рейтинговый ход. Тем более, что к горячей активной фазе избирательной кампании у избирателей начнется более мотивированное и глубинное понимание, что и кого нужно выбирать. Одно дело, представление о своем голосовании в условиях спокойной и вялотекущей кампании, которая еще не вступила в решающую фазу. Другое дело, когда избиратель будет стоять перед необходимостью серьезного выбора.



Рейтинговые лидеры сегодня охвачены неким прагматическим неврозом. Никто не желает выставить четкость своих политических взглядов и позиций. Многие, в том числе и те, которые призывают к кардинальным переменам в стране, все-таки рассматривают выборы в маркетинговом понимании, а не политико-идеологическом. Они являются кандидатами нулевого уровня, аполитичными кандидатами. Они говорят о прагматичных вещах, о технически функциональных вещах, об экономическом благосостоянии, но никто не желает, либо не может или боится сформулировать выбор, перед которым стоит страна.



Янукович вроде бы четко говорит о своих политических приоритетах?



Кроме Януковича, который мягко склоняется к пророссийской версии украинского развития, ни Тимошенко, ни Яценюк, ни Тигипко не рассматривают нынешние выборы в политических категориях. Как выбор политического курса, а не кандидата. Ющенко на этом фоне, как кандидат с реальным президентским ресурсом, единственный предлагает осознанный мировоззренческий политический уровень, без всяких прагматических неврозов и без расчета на аполитичность нынешнего электората. Он понимает, что невозможно прагматизировать то, что нельзя прагматизировать. А это и европейский курс Украины, это и вступление в западный клуб наций, это украинский язык как основа украинской национальной идентичности. Это и необходимость серьезных институциональных реформ, которые нельзя делать с чисто технократическим подходом. Всегда нужно политическое решение.



Если сравнить политическую платформу Ющенко, Тимошенко и Яценюка, а это основные игроки за выход во второй тур от пост-оранжевого электората, то здесь игра еще далеко не закончена. Тимошенко могут не простить ее заигрывания с Путиным, газовые соглашения с Москвой и другие формы внутри- и внешнеполитического «юлизма». Яценюк, несмотря на то, что он «замахнулся на нашего Вильяма Шекспира», как говорится в известном фильме, тем не менее, кроме абстрактных изменений так и не рассказал, в чем состоят эти его перемены. Кроме слогана «Спасти страну», придуманного московскими политтехнологами, в чем заключаются его перемены, Яценюк так и не объяснил. Он предпочитает просто играть на противоречиях между старыми и новыми политиками. Это маркетинговый ход, но не политическая кампания.



Рейтинг Яценюка во многом был обеспечен за счет перетекания голосов Тимошенко и Ющенко. Сегодня может случиться обратный ход – Ющенко начнет набирать, а Яценюк и Тимошенко терять. Поэтому я бы сказал, что борьба за выход во второй тур на платформе пост-оранжевых ценностей еще не окончена. Тем более, что до выборов еще полгода. Мы еще не знаем, какая будет вторая волна кризиса. Мы не знаем, кто выиграет, а кто проиграет в ситуации в экономике.



Почему от ухудшения экономической ситуации в выигрыше может оказаться Ющенко? Это не совсем логично…



Ющенко уже дальше терять нечего. Он все что мог от негативной ситуации в экономике уже получил. Ющенко достиг своего электорального дна. Теперь, оттолкнувшись от рейтингового дна, он может набирать рейтинг и стать реальным игроком избирательной кампании. То, что во второй тур выйдет Янукович, - это понятно. А вот кто выйдет во второй тур из пула Тимошенко, Яценюка и Ющенко – остается интригой и загадкой этих выборов.



Как можно объяснить бывшим сторонникам Ющенко, что нужно голосовать за него? Ведь именно с ним все связывают бардак в украинской политике последних 5 лет. Именно ему в вину ставят бесконечные ссоры с Тимошенко и Януковичем. Разве такую стену реально пробить?



А из чего выбирать? Избиратель может быть недоволен Ющенко как президентом. Но если встанет выбор, между кем выбирать – Януковичем, Тимошенко и Ющенко, то что делать? Кто может сегодня стать более качественным президентом в Украине, кому можно передать эстафетную палочку проекта, который был начат в 2004 году? Возвращаться назад к Януковичу в 2003 год? Или голосовать за непонятный курс Юлии Тимошенко, от которой электорат не знает чего ждать. Выбирать молодого, перспективного, но непонятно к каким переменам зовущего Яценюка? Либо выбирать Тигипко?



Это уже проблема Ющенко и его команды, как проводить избирательную кампанию. В конце концов, можно объяснить многое. Не оправдать, а объяснить, что многое не удалось сделать, потому что у Президента не было тех полномочий, под которые его избирали в 2004 году, и под которые формировалась его предвыборная программа. В конце концов, с 2005-го по 2010 год не Ющенко был премьер-министром, а поочередно Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. И это тоже люди будут понимать. Не может Президент сам ловить Лозинского и лежать в засаде в Кировоградской области, чтобы поймать депутата от БЮТ. Это работа милиции и прокуратуры. Где взять других людей? Как говорил когда-то один товарищ – других писателей у меня для вас нет. Так вот других милиционеров, прокуроров и спецслужбистов у Ющенко нет. А с другой стороны, других, кроме Ющенко, у нас нет.



Главное для человека – личный опыт. Ющенко уже был президентом, и у него ничего не получилось. Были только роспуски парламента и склоки. Логичный вопрос – а что изменится? Ну, станет он Президентом – а премьерами снова будут Тимошенко и Янукович. Зачем это снова людям?



Что значит у него ничего не получилось? Вы посмотрите на внешнею политику. Да, не было фейерверков и триумфа. А кто сказал, что после такого сложного события, как 2004 год, должен быть триумф. Кто гарантировал триумфализм Майдана? Но внешняя политика придерживалась четкой линии, несмотря на то, что нет министра иностранных дел. Курс к ЕС Украина все же проводила.



Посмотрите, как проходит реформа высшей школы, где министр последовательно вводит тестирование, которое системно, а не через показательную посадку чиновников, борется с коррупцией.



Как можно сделать задачи, для которых нужно 10-15 лет, всего лишь за три-четыре года. Причем у Президента уже и нет реальных полномочий.



К тому же, для того и создаются парламентские системы, чтобы была возможность досрочно распускать парламент. Что здесь удивительного? Единственное, в чем можно Президента упрекнуть, что «Наша Украина» не смогла стать нормальной фракцией в парламенте. Но чтобы предотвратить эти процессы в партии, Президенту надо было установить такую диктатуру лидера, как это сделали Тимошенко и Янукович. Но я не знаю, что лучше – создавать эти закрытые клубы под руководством вождя, либо дать партии самостоятельно выбирать свое место.



Здесь уместно спросить о команде Президента, которая поведет Виктора Ющенко на второй срок. Почти все, кто были с ним в 2004 году, уже стали чуть ли не его врагами. Партия практически лежит на лопатках. Кто поведет его к президентству – Вера Ульянченко? Кто будет в команде Ющенко, некие молодые, о которых уже говорят?



На самом деле, много людей будет в команде Ющенко.



Назовете хоть несколько фамилий?



Да не в этом дело. Вы хотите ответ по кальке Партии регионов и Юлии Тимошенко. Тимошенко-Турчинов. Янукович-Ахметов. Янукович-Фирташ-Левочкин-Шуфрич. Не в этом дело. Есть много людей в органах власти, в обществе, в политических институциях. Есть много честных и порядочных людей, которые мотивированы на то, чтобы вывести Украину из болота остановленного развития. После того, как началась борьба премьеров с Президентом, Украина остановилась в развитии и легла в дрейф. Сейчас мы либо пойдем вперед, либо назад, а точнее под Россию. Туда нас уверенно поведут и Янукович, и Тимошенко.



Представим, что Президент выиграет. Но Тимошенко и Янукович никуда не денутся как самые влиятельные политики страны со своими фракциями в парламенте. И что дальше, о каком движении вперед идет речь?



Президент предлагает новую Конституцию, чтобы поменять нынешнюю систему власти. В 2004 году мы поменяли людей, но не поменяли систему. Это противоречие привело к остановленному развитию. Теперь надо менять конституционную систему власти.



Далее, у Президента будет новая легитимность. Это будет огромный психологический сдвиг. Придется договариваться, но уже на условиях Ющенко, а не игнорируя его условия и его самого, как это было при попытке Тимошенко и Януковича договориться.



Уже говорят о сценарии, когда Ющенко будет пытаться не пустить во второй тур Яценюка и Тимошенко. Когда же во втором туре Янукович спокойно выиграет у Ющенко, то последний станет премьер-министром у Президента Януковича…



Не будет Ющенко премьером у президента Януковича. Если Янукович и Ющенко попадут во второй тур, то Ющенко выиграет. Психологически Януковичу лучше быть премьером, чем президентом. Не дай Бог, если он выиграет выборы, то превратит Украину в некое подобие автохозяйства. При Кучме это было подобие космического завода. При Януковиче же страна станет автобазой.



Да, надо будет договариваться с парламентскими элитами, и с Литвином тоже, и с Тимошенко. Но это уже будет другой подход к переговорам, у него будет более сильная позиция, чем у Тимошенко.



Как может вести переговоры Президент, у которого в парламенте не более 20 депутатов?



Это сегодня его слушают 20 депутатов, самых стойких, которые, несмотря на мифологически-манипулятивный рейтинг Президента в 3%, остаются ему верны. Когда же он выиграет выборы, то увидите, как начнутся новые миграции.



А что касательно финансовой стороны вопроса? Где Ющенко будет брать деньги на кампанию, ведь старые спонсоры уже давно ушли?



Сейчас президентскую компанию Виктора Ющенко могут финансировать все. Украинскому бизнесу мало, чтобы президентские выборы выиграл кто-то один, например, Янукович. А кто защитит и легитимирует капиталы украинского бизнеса на Западе? Янукович? – Нет. Не получится ли так, что Янукович может стать легкой добычей Путина и Медведева. А вместе с Януковичем и украинский бизнес. Поэтому украинский бизнес абсолютно заинтересован в том, чтобы не победил кто-то один, особенно Янукович и Тимошенко. Потому бизнесмены будут договариваться о финансировании и Януковича, и Тимошенко, и Яценюка с Ющенко. Осенью посмотрят, какая будет динамика, и кто вырвется вперед во второй тур к Януковичу.



Но деньги, я так думаю, дают уже сейчас. Потому что кто-то все-таки должен защитить украинский бизнес от Путина перед Меркель, Саркози, Баррозу, Обамой и прочими. Лучше Ющенко этого никто не сделает.