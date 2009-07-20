Петро Симоненко: «Треба ліквідувати інститут президентства»

Лідер комуністів має намір укотре «штурмувати» найвищу державну посаду в країні і, як мінімум, вийти до другого туру президентських перегонів.

Головне, що зараз бентежить Петра Миколайовича, – це змова Партії регіонів та БЮТ, які прописують у законі про вибори Президента норми, що дозволять їм фальсифікувати результати волевиявлення Петре Миколайовичу, впродовж останніх тижнів парламент, фактично, перебував у політичному ступорі. Як вдалося розблоковувати роботу Верховної Ради і закрити сесію?

Блокування закінчилось новим договором між БЮТ та Партією регіонів. Предметом домовленостей стало «Євро-2012», а саме кошти, які виділяє держава. Це новий союз представників олігархічного капіталу. Коли вони створювали коаліцію, то вирішували питання розподілу влади, а точніше – як її «роздерибанити». Сьогодні вони лише імітують боротьбу, але між собою домовляються про умови, хто скільки отримає. Зверніть увагу, наші колеги регіонали кілька років тому знижували мінімальну заробітну плату. Коли вона становила 237 грн, вони її зменшили до 205 грн. Укладається новий союз на період виборів Президента.

Ще недавно існувала велика ймовірність того, що ви проголосуєте за кадрові ротації в уряді. Ви дійсно були готові віддати за це свої голоси?

По-перше, мене не цікавить коаліція та їхні голоси. Мене цікавить те, що відбувається в тій чи іншій галузі економіки та сфері життя. Ми переконані в тому, що Вовкуна, Васюника, Оніщука та Вакарчука треба звільнити з посад. Для розвитку гуманітарної сфери слід залучати до керівництва таких відомих керівників, як Михайло Захарович Згуровський. Його поважають! Його цінують! На жаль, сьогодні цю сферу віддали на поталу клеркам, які вирішують лише свої меркантильні інтереси.

Чи було зняття названих вами людей умовою голосування комуністів за призначення?

Ми ніколи не торгуємось, як би дехто не намагався нав’язувати цю безглузду думку, для нас головне – справа. Ми ведемо боротьбу за інтереси простих людей і майбутнє їхніх дітей.

Кажуть, що за голосування по Васадзе, Ярошенку та інших у вас могли з’явитися свої люди в заступниках?

Є народна мудрість: кажуть, що курей доять. Сьогодні, на жаль, триває процес використання ЗМІ для наклепу на КПУ і розповсюдження пліток. Закінчиться ця епопея з кадрами, проголосує Верхов- на Рада, і я сподіваюсь, що журналісти, які несумлінно ставилися до своїх обов’язків, тобто діяли за вказівкою своїх господарів, намагаючись дискредитувати КПУ, – вибачаться перед нами.

Чому тоді ви все-таки були готові голосувати за призначення міністрів?

Ще раз повторю, мене не цікавить коаліція. Мене цікавить, що буде з народом України. Ми бачимо своє завдання у підвищенні відповідальності чиновників, їхнього професіоналізму, затвердженні керівниками відомих, досвідчених та відповідальних людей.

У боротьбі за крісло Президента всюди свавілля: в уряді, у вертикалі влади, серед голів місцевих адміністрацій. Представники буржуазії, використовуючи свої посади, працюють тільки на себе. Ми категорично проти політики, яку проводять уряд та Ющенко.

Поговорімо про вашу участь у президентській кампанії, оскільки партія вже, фактично, висунула вас у кандидати. Зрозуміло, що партія має брати участь у всіх виборчих перегонах, але яка мета вашої участі у виборах Президента? Вас уже називають технічним кандидатом, який відбиратиме голоси у Януковича…

Це не від великого розуму так говорять.

Але навіщо вам участь у виборах, як не для цього?

Ну, а хто, крім комуністів та інших лівих партій, боротиметься за інтереси простих людей? Назвіть.

Та той же Литвин, він уже заявив про свій намір балотуватися в Президенти. Як оціните його шанси на перемогу?

Це покажуть вибори, шанси кожного кандидата залежатимуть від того, наскільки чесно буде проведено ці вибори.

Але повернімося до захисту простих людей. Очевидно, що представники великого капіталу не боротимуться за поліпшення їхнього життя.

Але ж ви вже точно в другий тур не проходите, як це було в 1999 році!?

У таких випадках мудрі люди кажуть – «баба надвоє ворожила». Виборець змінився і не дозволить себе вкотре так масштабно обдурити.

Ви розраховуєте на варіант 1999 року?

Варіант 1999 року зводився до того, що вперше була задіяна серйозна технологія на території Західної України в боротьбі проти Симоненка. Була реалізована змова Кучми з рухівцями і націоналістами. Націоналісти вибрали Кучму на другий термін, Ющенко став прем’єром. Це були торги капіталу за владу. Згодом Кучма доклав чимало зусиль для обрання Ющенка президентом.

Яке диво може трапитися зараз?

Загроза фальсифікації результатів існує й сьогодні. Спрямовуються величезні кошти на нові PR-технології. Але не на диво треба розраховувати, а на те, що люди абсолютно інакше оцінюють те, що відбувається сьогодні в Україні, те беззаконня, яке чинять під прикриттям нібито демократичних цінностей різного роду ліберали, псевдодемократи, націоналісти... Не на диво я розраховую, а на політичне прозріння людей після двох десятків років «свавілля» влади і капіталу.

Ось і Віктор Андрійович говорить, що до вересня все зміниться...

Якщо ви маєте на увазі Президента, то він каже це лише тому, що йому нікуди дітися. Він хоче цими фразами прикрити очевидні фальсифікації, які організовував у 2004–2005 роках, ще і в 2009-му. Яскраве підтвердження цього – змова двох блоків – БЮТ і Партії регіонів. Саме вони проголосували зміни в закон про вибори Президента, тепер там чорним по білому записано, що їх не цікавить народ і думка виборців, що вибори проводяться без реєстру виборців.

Я був членом робочої групи, коли ми вели жорстку боротьбу з Ющенком з питання створення реєстру виборців. Ця боротьба була нерівною, оскільки Азаров, який представляв у цій групі Партію регіонів, був активним супротивником створення реєстру виборців ще до парламентських виборів 2007 року. Отже, Ющенко й олігархи із ПР та БЮТ домовляються про механізми й умови фальсифікації результатів виборів.

Які новели ви пропонуватимете в закон про вибори Президента, адже на нього ще чекає друге читання?

Головна новела – потрібно ліквідувати інститут президентства. І це буде правильно.

Це правильно, але, все-таки, ви працюватимете над цим законом?

Перш ніж говорити про цільове зав- дання – внесення змін до закону про вибори Президента, слід дати відповіді на кілька запитань. Хто винайшов «вертушки»? Це ж не прості люди, а багатії й олігархи посадили під кожну виборчу дільницю в машинах людей, які скуповували чисті бюлетені. Хто винайшов відкріпні талони й мільйонами возив людей Україною? Хто винайшов адміністративний ресурс? Хто придумав використовувати голоси людей, що перебувають за межами України?

Але відкріпних талонів уже не буде...

Секундочку. Із цього приводу олігархи вже винайшли нову технологію. Виходячи з положень «оновленого» закону, головною умовою домовленості між ПР і БЮТ є закладання основ для нових фальсифікацій. Це робиться за допомогою вилучення із закону норм про створення реєстру виборців або, наприклад, записується така парадоксальна норма: за годину до завершення виборів виборець може де завгодно реєструватися і проголосувати, тобто від відкріпних талонів перейшли до ешелонних перевезень людей з однієї виборчої дільниці на іншу.

Хто винайшов підкуп членів окружних та дільничних комісій? Хто фальсифікував показники голосування через сервери? Ті, хто сьогодні говорить про зміну закону про вибори Президента, просто намагаються приховати створення нових, ще витонченіших, технологій для фальсифікації виборів.

Скажіть чітко, ви проти внесення змін до виборчого законодавства?

Я за те, щоб цей закон був реалізований. Ми сьогодні говоримо про зміни, але не відповідаємо на питання – чи будуть вони реалізовані? Хто реалізовуватиме зміни? Представники великого капіталу? Ні. Вони для цього розділили Україну на дві частини. На одній – одні господарюють, на другій – інші. Тому сьогодні треба говорити про те, як підняти з колін наш народ, як надати йому можливість на плацдармі правди дискутувати про майбутні вибори. Як зробити так, щоб вони знали, що відбувається і хто до чого причетний, хто є власником того чи іншого підпри- ємства.

Зараз слогани Комуністичної партії 1999 року активно експлуатує Партія регіонів. Ви змінюватимете свої заклики до суспільства чи підете під старими і перевіреними гаслами?

На мій погляд, ви виходите з того, що придумали для обману людей політичні технологи. Ви не випадково навели приклад із Партією регіонів. Вона активно користується послугами технологів, а не веде роботу з виборцями безпосередньо і не відповідає перед ними напряму. Наша позиція залишається незмінною. Інша справа, що вибори визначатимуть порядок денний. Безумовно, основні наші завдання й цілі відповідатимуть тому, що ви називаєте слоганами. Тобто визначення цільового завдання на вибори. Щодо змісту нашої боротьби, то він залишається тим самим – треба змінити алгоритм формування влади й повернути туди простих трудівників.

Хочете сказати, що у Компартії немає політтехнологів? А як же Віталій Кулик, наприклад, якого все-таки не взяли до списку, але він…

Причому тут Віталій Кулик. Так, він приходив, пропонував ідеї, присягався, що прибічник лівих ідей.

Ви повірили?

Я кожному, хто приходить, кажу: заходь, розповідай. Причому тут Віталій Кулик? У нас головний політтехнолог – це наша ідея, наше вміння і бажання говорити з людьми. Інша справа – в якому стані суспільство, і як сприймаються наші ідеї. А те, що головними політтехнологами партії є кожен її член, – у цьому немає сумнівів.

Чи розгорнуто вже штаби в КПУ, чи, як люблять говорити політики, – вони й не згорталися?

Якщо в інших партій штаби – це най- манці, то у нас – функціонери партії, вони цілорічно і щодня працюють у складі структури, від первинної організації до ЦК. Ми до послуг найманців не вдаємося.

Які джерела фінансування будуть у вас під час цієї кампанії. Ось уже і пан Григоришин отримав дозвіл на в’їзд в Україну?

Йдеться не про пана Григоришина, а про грубі порушення законів України. Ми разом з вами насамперед мали б стати на захист законності в Україні. Знаєте, на якій підставі йому заборонили в’їзд до України? У зв’язку з тим, що пан Григоришин має стійкі зв’язки з урядом Росії, тому потрібно заборонити йому в’їжджати до України.

Ну, там питання війни за «Інтер» було…

Почекайте, до чого тут «війна за “Інтер”» до беззаконня? Люди, які займають високі пости, чинять свавілля. Якщо ми мовчатимемо – половину України кинуть до в’язниці. Так не можна.

Щодо фінансування кампанії, то після ухвалення офіційного рішення партії про участь у виборах усе стане відомо. Ми обов’язково звернемося до наших виборців, і ви матимете змогу прийти в банк, співробітники якого вам покажуть, як народ перераховує гроші на підтримку КПУ. Це буде підтримка простих людей.

Хороша відповідь... Ваш колега по партії Леонід Грач теж братиме участь у президентській кампанії. Як ви оцінюєте таку позицію Леоніда Івановича?

Партія ухвалюватиме рішення, хто йтиме на вибори від КПУ. Усіх, хто не виконує рішення партії, виключатимуть з її складу. Від партії не буде два чи три кандидати, від КПУ буде лише один претендент.

Не боїтесь у зв’язку з цим проблем у кримській організації КПУ, чи можливий там розкол?

Аніскільки не боюсь, КПУ і її складова в Криму працюватиме з виконання рішень з’їзду.