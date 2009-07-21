Парламентские «секьюрити»

Депутаты от БЮТ Евгений Суслов и Андрей Шевченко, от НУНС Владислав Каскив и Руслан Князевич, а также «регионал» Юрий Мирошниченко, зарегистрировали в Верховной Раде постановление, предполагающее принятие Кодекса добропорядочного поведения народных депутатов Украины, создание службы парламентского пристава и Комиссии по вопросам регламента и депутатской этики. Основная задача предложенных документов – дисциплинировать депутатов посещать заседания, голосовать на них только лично, сделать невозможными срыв и блокирование работы Верховной Рады и установить контроль за этикой поведения нардепов во время работы.

История украинского парламентаризма уже знает прецеденты, когда депутаты инициировали создание службы, которая бы контролировала дебоширов-нардепов в сессионном зале. В начале 2004 года, когда активная оппозиционная деятельность по блокированию трибуны была в расцвете, народный депутат от тогдашнего большинства Александр Задорожный уже подавал на рассмотрение парламентариев подобный документ.

Как и теперь, тогда оппозиция уж слишком донимала своими выходками, такими, как использование громкоговорителей, сирен и физическое блокирование трибуны. Самым очевидным ответом на это стала инициатива введения Службы парламентских приставов. Правда, немного пораскинув мозгами, сами большевики и отказались от своей инициативы. Профильный комитет по вопросам регламента еще тогда пришел к выводу, что полномочия такой службы в парламенте будут выходить за пределы украинского законодательства. Еще тогда выяснилось, что никто не имеет права указывать депутатам, что им делать в сессионном зале. Депутатская неприкосновенность их от этого защищает.

Уже тогда у депутатов имелся опыт «отношений» со спецназом, когда работники спецслужб были бессильны что-либо сделать против нардепов, поэтому все и осознавали, что парламентские приставы в сессионном зале делу никоим образом не помогут. Поэтому эта идея почила в Бозе еще в феврале 2004 года. Хотя, если сравнивать положения законопроекта 2004 года и положения инициатив нынешних законодателей, то можно найти много общего.

Что же предлагают авторы постановления о Кодексе добропорядочного поведения народных депутатов Украины сейчас?



В первую очередь - народные депутаты обязуются лично присутствовать на заседаниях Верховной Рады и ее органов. Прогулы депутата являются основанием для отчислений из заработной платы. Решение об этом должна принимать новообразованная Комиссия по вопросам регламента и депутатской этики.

Кодекс уточняет, что когда депутат без уважительной причины в течение сессии пропустил более 30% пленарных заседаний или заседаний комитетов, то у него высчитывают 25% стоимости заработка за этот период, 50% заседаний – половину заработной платы, 70% заседаний – всю заработную плату.



Устанавливается обязанность депутата голосовать лично, правда, в случае выявления фактов голосования за себя и «за того парня» нарушитель отделывается лишь выговором от спикера и публикованием факта «махинации» в «Голосі України» и на парламентском сайте. Хотя в крайнем случае можно получить и отстранение от участия в пяти пленарных заседаниях.

Самым интересным и смешным выглядит раздел Кодекса, регламентирующий поведение депутатов во время пленарных заседаний. Словно детей на уроках, Кодекс обязывает депутатов придерживаться дисциплины и норм этики, проявлять вежливость, толерантность, тактичность и уважение к председательствующему на заседании, другим депутатам и другим лицам, присутствующим на заседании.



Депутатам хотят строго запретить выступать без разрешения председательствующего, мешать выступлениям возгласами, аплодисментами, звуковыми устройствами, вставанием и разговорами по мобильному телефону, проходить перед президиумом и трибуной парламента во время выступления председательствующего или ораторов, использовать обидные высказывания и неприличные слова, призывать к незаконным и насильственным действиям, говорить обидные вещи в адрес других депутатов или других лиц.



Хотя непонятно, кто может это устанавливать, но депутатам также запрещают использовать в выступлениях недостоверные и непроверенные сведения.



Вносить в зал заседаний плакаты, лозунги, громкоговорители, другие предметы и технические средства, не имеющие целью обеспечение законодательной деятельности, депутаты также больше не смогли бы, если бы закон все-таки приняли.



Еще одна норма Кодекса, которая просто не укладывается в пределы здравого смысла, – депутатам предлагают запретить коллективно покидать зал заседаний без уважительных причин.



И самое главное - проект Кодекса запрещает мешать физически или путем применения звуковых устройств выступлению председательствующего или оратора, блокировать трибуну или президиум парламента, целеустремленно прибегать к действиям, следствием которых может быть повреждение или уничтожение имущества Верховной Рады Украины.



В случае всех этих действий председатель парламента может призвать депутатов к порядку, пристыдить и «пригрозить пальчиком» с вынесением устного замечания или выговора и дать распоряжение пристыдить депутата через «Голосі України» и парламентский сайт, обратиться к парламентскому приставу навести порядок в зале и вывести нарушителя вон.



И тут снова возникает логичный вопрос – какое право имеет пристав прибегать к каким-либо силовым действиям по отношению к народному депутату? Кстати, сами авторы законопроекта замечают, что служба парламентского пристава устанавливается законом, даже проекта которого пока не существует. По крайней мере в стенах парламента он еще точно не зарегистрирован.

Далее в Кодексе идет целый ряд голословных и заведомо не выполняемых запретов: «Народный депутат Украины не должен использовать свой депутатский статус в личных, в частности корыстных, целях», «Депутаты должны объективно относиться к своим обещаниям, не давать обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены» или же «Депутат не должен избегать общения с представителями средств массовой информации».

Также Кодекс претендует на установление норм по борьбе с коррупцией в рядах народных депутатов. «Депутат должен строго придерживаться ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, не допускать коррупционных действий, избегать и предотвращать возникновение ситуаций, которые приводят к конфликту интересов», говорится в документе. А далее еще и предусмотрено создание Реестра интересов народных депутатов. Его будет вести Комиссия по вопросам регламента и депутатской этики, а именно вносить депутатские интересы, которые могут влиять на выполнение депутатом его полномочий. Как составлять и вести этот реестр - вообще представить сложно.

В целом в Кодексе содержится очень много полезных и уместных положений относительно унормирования поведения депутатов, хоть и выглядят они несколько наивно как для украинских реалий. Однако главный вопрос, возникающий у любого юриста, который читает Кодекс или подобный документ, – какое наказание последует в случае его нарушения?

Главным наблюдателем за депутатами авторы Кодекса предлагают сделать Комиссию по вопросам регламента и депутатской этики, которая на 2/3 формируется из депутатского состава и на треть из представителей общественности. Состав комиссии утверждается 226 голосами, а в ее руководство должны входить представителей разных фракций.

Какие же санкции может применить комиссия? Кроме уже упомянутых ранее вынесения выговора депутату-нарушителю и информировании о недостойном поведении депутата в газете «Голос України» и на веб-сайте Верховной Рады Украины, именно комиссия может принять решение о частичном или полном лишении месячного депутатского содержания, лишении депутата права выступления, на одном-пяти пленарных заседаниях, лишении депутата права участия в роботе сессии сроком до десяти пленарных заседаний и вынесении на рассмотрение Верховной Рады Украины предложений относительно применения к депутату, нарушившему нормы парламентской этики, более суровых санкций (в том числе дисквалификации – прекращения полномочий народного депутата Украины). Самую радикальную меру – лишение депутата мандата по результатам заключения комиссии - сессионный зал может принять аж 300 голосами.



Очевидно, что наиболее радикальные санкции, которые реально могли бы применить к депутатам-нарушителям этического кодекса, - это публичное осуждение в средствах массовой информации и наложение взыскания из зарплаты депутата. Все остальные наказания – выдворение из зала заседаний силой или даже лишение депутатского мандата - чисто гипотетические.



Ведь ни один пристав или охранник не сможет против воли депутата вывести его из зала. Более того, надеяться на то, что парламент будет собирать 300 голосов для лишения депутата мандата за нарушение этики, кажется еще менее реальным. Тем более в наших реалиях, когда две фракции имеют блокирующий пакет голосов для достижения такого результата.



При таких условиях, скорее всего, законопроект Кодекса добропорядочного поведения депутатов ожидает та же судьба, что и аналогичный проект Александра Задорожного пятилетней давности. Вряд ли мнение профильного комитета относительно недопустимости создания парламентских приставов изменилось с 2004 года, когда это инициировала тогдашняя коалиция. Очевидно, что в нынешнем парламенте основные политические силы вряд ли согласятся создавать систему охраны порядка в зале, ведь именно две сильнейшие фракции этого созыва и блокировали парламентскую работу больше всех.



Важная деталь – авторы проекта Кодекса - депутаты, которых очень сложно назвать тяжеловесами парламентской кухни. Хоть все они молодые и энергичные, однако вряд ли можно ожидать, что подпись под законопроектом Юрия Мирошниченко из Партии регионов может стать залогом голосования всей фракции. Аналогичная ситуация и с Андреем Шевченко и Евгением Суслоым из БЮТ. О НУНС вообще говорить не приходится. Авторы написали прекрасную декларацию намерений, претворить в жизнь которую фактически невозможно.



Прокомментировал депутатскую инициативу и один из авторов Кодекса добропорядочного поведения народных депутатов Владислав Каськив. По его мнению, если документ и не будет принят, то он все равно расценивается как моральный императив для оценки каждого депутата.



Владислав Каськив, народный депутат от НУНС, автор законопроекта:



Каковы мотивы регистрации инициативы относительно принятия Кодекса добропорядочного поведения народных депутатов? Вы серьезно рассчитываете на то, что его могут принять?



У меня мотив один – меня уже тошнит от всей той трагикомедии, разыгрываемой в сессионном зале. Я думаю, что будет попытка саботировать внесение этого проекта закона в повестку дня пленарного заседания. Но если нам таки удастся его туда включить, то я не представляю, как на волне всеобъемлющего популизма депутаты откажутся от его принятия. То есть я рассчитываю, что популизм сыграет против политических сил. Поэтому у законопроекта есть шансы на принятие.



В любом случае эта наша инициатива рассматривается нами как моральный императив, по отношению к которому можно будет оценивать действия того или иного депутата.



В авторах постановления указаны 5 молодых депутатов из разных фракций. Можно это рассматривать как марш молодых политиков против снобизма руководителей фракций?



Хочу обратить внимание, что это уже не первая законодательная инициатива в таком составе. Был еще закон о выборах в Верховную Раду с открытыми списками. Думаю, это не последняя наша инициатива. Мы прекрасно сотрудничаем.



То, что под законом подписались люди из разных фракций, свидетельствует о том, что они руководствуются здравым смыслом, принципами и своими перспективами. Я искренне надеюсь, что политические силы, которые представляют авторы Кодекса, будут действовать в прогрессивном фарватере. Но в нашем парламенте прогнозировать что-либо очень сложно. Как говорит один из соавторов этого законопроекта, кто был в Верховной Раде, тот в цирке не смеется...



Относительно сути законопроекта. Насколько реально создать службу, которая бы что-то приказывала депутатам и выводила дебоширов из зала?



Это нормальная практика в Европе. Ведь на футбольном поле судья не применяет силу, чтобы вывести футболиста. Это больше рассчитано на морально-этический аспект поведения депутата. Когда будет такой документ, то каждый избиратель сможет принять решение, устраивает ли его депутат или политическая сила, нарушающая моральный кодекс. Это должны быть правила, принимаемые консенсусом. И если эти правила приняты, то сам факт их нарушения должен вызывать реакцию избирателя.



То есть вы осознаете, что при нынешней неприкосновенности депутаты будут игнорировать всех приставов вместе с моральным кодексом?



Я считаю, и это не романтичная, а реалистичная оценка, что если такой закон будет принят, то и без применения силы депутаты должны будут подчиняться приставам. Это же будет правилом хорошего тона. Не представляю, до чего должен опуститься депутат, чтобы драться с приставом. Просто руководитель парламента будет объявлять, что в связи с определенными действиями депутата он его отстраняет от 5 заседаний. Не обязательно же приставу применять силу. Исполнительная служба же не обязательно применяет силу после решения суда.



Как вам идея, чтобы приставами стали народные депутаты, например, тот же Эльбрус Тедеев или еще кто-нибудь из крепких ребят в парламенте?



Может бать, нормальная идея (смеется). Но они, по закону, не могут совмещать профессиональную деятельность. Сомневаюсь, что у них не будет предубежденности во время решения споров. Я говорю не персонально о ком-то, а вообще.