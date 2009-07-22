Конституция идет на места

Депутаты снова собираются менять Конституцию.

Чем они руководствуются: стремлением упорядочить систему местной власти или втереться в доверие к местным советам, которым даруют по лишнему году полномочий, – пытался выяснить «Главред».



В перечне законопроектов, запланированных к рассмотрению на внеочередных заседаниях и сессиях парламента, больше всего внимания к себе привлекают «резонансные» законопроекты, касающиеся текущего политического процесса: вроде кадровых перестановок или изменений в закон о выборах президента. Меньше – и совершенно незаслуженно – говорят о другом документе, способном в перспективе очень сильно повлиять на функционирование в Украине органов местного самоуправления.



Речь идет ни много ни мало, а о проекте изменений в Конституцию №4177, внесенном в парламент «бютовцами» Иваном Кириленко, Сергеем Подгорным и Николаем Трайдуком. На первый взгляд, проект вносит в Основной Закон лишь косметические изменения: им предлагается увеличить срок каденции сельских, поселковых и городских голов с нынешних четырех лет до пяти – чтобы уравнять его со сроком полномочий соответствующих советов, а также аналогично увеличить срок каденции Верховного Совета АР Крым.



Первая очевидная причина появления такого проекта действительно лежит на поверхности: в 2004-м году, изменяя Конституцию, законодатели действительно относились к проекту Основного Закона, откровенно говоря, по-нехлюйски. Одним из «ляпов» сего документа в итоге оказалось то, что срок каденции местных советов новая Конституция увеличила с четырех до пяти лет, а о сельских, поселковых и городских главах – забыла.



Сложившаяся ситуация действительно, как замечают авторы законопроекта об изменениях в Конституцию, не стыкуется с логикой действующего закона о местном самоуправлении. «Возьмем, например, назначение секретаря совета. – объясняет «Главреду» один из авторов документа, Сергей Подгорный. – Оно может произойти только по представлению головы или же по представлению половины депутатов, но только после того, как кандидатура от головы не проходит. Так что возможна следующая ситуация: у головы полномочия закончились, а у совета – еще год. Приходит новый голова, так что ему, нового секретаря назначать? И таких моментов действительно очень много».



Идея уравнять сроки полномочий местных советов и голов действительно находит поддержку у представителей всех крупных политических сил. Да и с помыслом о том, что «общим» сроком должны быть именно пять лет, все согласны: все же пролжать каденцию проще, чем ее сокращать. Однако оппоненты этого законопроекта считают, что его реализация в нынешнем виде губительна для демократии в Украине.



Всем – по пять лет



Дело в том, что авторы документа собираются ввести в украинской местной власти новые порядки уже сейчас. То есть, если согласно нормам действующей Конституции пятилетнюю каденцию должны были бы иметь местные советы, избранные на очередных выборах в марте 2010 года, то если проект №4177 таки будет проголосован, «пятилетку» получат и советы, и главы сел, поселков и городов, избранные в 2006 году, якобы на четыре года.



«Мне кажется, это – элементарная политическая взятка, – говорит «литвиновец» Олег Зарубинский. – Нельзя во время каденции того или иного собрания продолжать срок этой каденции. Это возможно только в тех странах, которые мы совсем не считаем демократическими: подобным когда-то занимались в Латинской Америке, в некоторых африканских странах. Коллизия, безусловно, имеется, но пролжать срок полномочий можно только относительно советов и глав, избранных на следующую каденцию».



Достойным выходом из сложившейся ситуации Зарубинский считает внесение изменений в Конституцию сейчас, но применять их только к органам местной власти, избранным в определенную нынешней Конституцией дату – в марте 2010 года.



Однако такой вариант развития событий тоже чреват осложнениями – слишком уж близкими оказываются даты местных выборов и выборов президента…



«Если брать всю процедуру, предусмотренную действующим законом о выборах президента, то второй тур состоится 7 февраля, а если учесть сроки обжалования, обнародования результатов и то, что избиркомы полномочны на протяжении 15 дней после официального подведения итогов выборов, то получится, что все комиссии у нас будут работать как минимум до начала марта. А речь идет о 34-х тысячах комиссий! – возмущается Сергей Подгорный – А ведь комиссии по местным выборам тоже нужно создать, причем во время функционирования «президентских» комиссий. И, учитывая, что один человек может быть членом лишь одной комиссии, то получается, что создать нужно не 34 тысячи комиссий, а целых 68 тысяч комиссий. Да у нас даже людей столько нет, чтобы назначить их в комиссии».



С ним солидарен признанный специалист в области избирательного права «нашеукраинец» Юрий Ключковский: «Перекрывание двух избирательных процессов создаст много проблем – например, с проведением агитации к местным выборам в день голосования на выборах президента»



Вывод прост: сначала надо провести одни выборы, поставить точку, а тогда уже – проводить следующие выборы. Например, в 2011 году.



Сергей Подгорный формулирует еще одну причину, почему выборы местной власти целесообразно перенести на год вперед – финансовую. «Вы представляете, сколько бюджетных средств нужно заложить: и на президентские выборы, и плюс еще на местные? Я считаю, что это не очень правильно. Ведь если кризис пройдет до конца 2010-го года, то уже в 2011-м можно спокойно провести эти выборы без всякого напряга, и уже чтобы после этого полномочия у всех органов власти было по пять лет», – говорит он.



Исправить ошибку КС



Впрочем, помимо уже названных причин для того, чтобы принять этот проект неотложно, депутаты называют еще одну. Ее «подбросил» в начале июня этого года Конституционный суд, у которого Киевсовет, избранный на внеочередных выборах 27 мая прошлого года, поинтересовался, когда заканчивается его каденция: через пять лет после избрания или одновременно со всеми другими украинскими местными советами, в марте 2010-го?



Напомним, тогда КС, по сути, стал на сторону столичного горсовета, указав, что срок каденции местных органов власти не зависит от того, на очередных или внеочередных выборах они были избраны. Тем самым Конституционный суд поднял целую бурю негодования со стороны политиков и экспертов, озабоченных развитием местного самоуправления в Украине: каждый год в нашей стране назначаются до пары сотен внеочередных местных выборов, и если следовать букве и духу принятого КС решения, получится, что через несколько лет местные выборы в тех или иных местностях Украины будут происходить каждые выходные. А это – как минимум лишние траты нервов избирателей и финансов бюджета, то есть, по сути, тех же избирателей…



Сергей Подгорный рассказывает, что решение КС уже дало повод для различного рода коллизий: «По-моему, в Энергодаре к городскому голове, избранному в 2006 году, приходит другой и говорит: «Я был избран в 2005 году на внеочередных выборах, а на очередных выбрали другого. Мои полномочия, получается, я не отработал, мне нужно еще три года работать!» Сейчас в суд куда-то подает и так далее. Сейчас в этом плане просто беспредел пошел, и его нужно остановить. А остановить можно только таким путем – внеся изменения в Конституцию».



И действительно, проект № 4177 предусматривает, что полномочия всех местных голов и советов, – независимо, на очередных или внеочередных выборах они были избраны, – закончатся с открытием первой сессии новоизбранного в 2011 году совета или же со вступлением на пост новоизбранного в том же 2011 году главы…



Итак, данный законопроект внесен в Верховную Раду и, более того, запланирован к рассмотрению уже на эту пятницу. Первым этапом процедуры изменения внесений в Конституцию является, как известно, одобрение проекта простым большинством депутатов – то есть, 226 голосов «за». Именно этим, по словам Подгорного, объясняется тот факт, что БЮТ еще не проводил консультаций с Партией регионов относительно совместного голосования за него.



«Еще до закрытия сессии 226 голосов в его поддержку, по моим подсчетам, в зале набиралось. За него была готова голосовать «Наша Украина» – пускай и не стопроцентно, и Блок Литвина, и часть коммунистов. После этого – конечно, консультации с Партией регионов нужно будет проводить», – объясняет автор законопроекта.



Шансы на принятие этого документа политики оценивать однозначно боятся. «Если БЮТ и «Регионы» в очередной раз нашли общий язык, триста голосов в поддержку этого законопроекта найдется», – говорит Олег Зарубинский.



А вот Юрий Ключковский менее радикален в оценках политической составляющей этого вопроса: «Мне кажется, что этот законопроект имеет смысл, и его стоит поддержать. А как оно (обсуждение и голосование по законопроекту. – Ред.) будет проходить, я не знаю…»