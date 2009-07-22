В рамках визита состоялись переговоры украинской и американской делегаций. Также Президент Украины Виктор Ющенко и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в Киеве поставили заженные свечи к Мемориалу памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Кроме того, американский гость вместе с украинским Президентом посадили несколько кустов калины около памятника Голодомору. После завершения церемонии почтения памяти жертв Голодомора Президент Украины Виктор Ющенко и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден неформально пообщались с киевлянами. Также Виктор Ющенко пригласил Джозефа Байдена в одно из кафе попробовать кофе во время неформальной беседы. Виктор Ющенко, в частности, рассказал Дж. Байдену об интересных подробностях из многовековой истории Киева. Вице-президент США, в свою очередь, выразил чрезвычайное восхищение киевскими пейзажами и поинтересовался историей Украины. Также Джозеф Байден провел встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, спикером Верховной Рады Владимиром Литвином и потенциальными кандидатами, в президенты Виктором Януковичем и Арсением Яценюком. Фото пресс-службы Секретариата Президента и Николая Прокопенко