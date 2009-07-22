23 июля в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Большой вояж американцев в Москву и Киев».

В пресс-конференции приняли участие:

-руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев;

-руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.





Андрей Ермолаев: На чем важно было бы акцентировать? Прежде всего, масштаб события. Я думаю, что будет неправильно, если мы ограничимся только пересмотром и оценками итогов Джозефа Байдена в Украину по той простой причине, что это визит не самодостаточный. Он является компонентом целого ряда шагов, которые я бы определили как новая евразийская политика США.

Что я имею в виду под этой политикой, пока еще не до конца оформленной? Во-первых, это связано с тем, что смена администраций в Соединенный Штатах, формирование команды нового президента во времени и пространстве совпало с глубокими изменениями в контексте экономического кризиса. Поэтому те планы и расчеты, которые были целесообразны в период администрации Буша, оказались сейчас недееспособны. Новая евразийская политика – это попытка США повлиять на мироустройство после мирового кризиса, учитывая, что сами Штаты стали одним из очагов этого кризиса.

Я считаю самым интересным и важным в этом плане то, что новые американские лидеры достаточно откровенно говорят о возможности смены глобальной военно-политической парадигмы. Саммит «двадцатки» в Лондоне в начале года продемонстрировал готовность и понимание и Обамы, и руководства России начать новый период разоружения. И дело не только в демонтаже мирового оборонного комплекса. Дело, прежде всего, в том, что глобальное разоружение может стать одним из наиболее эффективных инструментов преодоления глобального экономического кризиса, потому что это путь к технологическому перевооружению на скоординированной, коллективной основе. Кстати говоря, одним из последствий этих аккуратных, осторожных инициатив и Обамы, и Медведева в Лондоне стало движение, которое уже приобретает силу и имеет бренд – «Global zero» – «разоружение до конца». В этом движении уже приняли участие очень многие видные деятели от экс-президента СНГ Горбачева до целого ряда бывших премьер-министров, политиков, сенаторов, депутатов европейских стран. «Global zero» сейчас является одним из знаковых событий, сопровождающих перемены в американской политике.

Что касается новой евразийской политики. Четыре направления:

-Россия;

-Условно – новоевропейское. Это те страны, которые являются кандидатами и в Евросоюз, и в НАТО, но имеют особое положение. Это Беларусь, Украина, Молдова, Грузия;

-Средняя Азия, Кавказ;

-Ближний Восток.

По каждому из этих направлений уже определяются особые подходы, отличные от эпохи Буша. В отношении России уже используется термин «перезагрузка», но я не согласен с оценками, звучащими от таких известных экспертов, как Караганов, который рассматривает эту перезагрузку как переход к так называемому потсдамско-ялтинскому миру. Кстати, и в США критикуют такого рода взгляд. Скорее, речь идет о признании Соединенными Штатами модели многополюсности. Это очень аккуратно дал понять Обама, выступая перед студентами в Москве. И более агрессивном поведении американского бизнеса в условиях кризиса в евразийских странах с соответствующим потеплением политического климата. Речь идет об инвестициях, о сотрудничестве в высокотехнологических сферах. В случае Украины это и энергетика, и космос, и транспортная инфраструктура, новые технологии связи. Знаковой мне кажется фраза Байдена, сказанная им после переговоров в Грузии – он подтвердил то, что США поддерживают демократию в Грузии, поддерживают целостность Грузии, но при этом «мы не даем физических гарантий, мы не готовы физически защищать Грузию, если на то не будет воли народа». Эта осторожность, которая присутствовала и в Украине, где Байден достаточно критично говорил о состоянии дел с демократическим процессом и намекнул, что обещаний Майдана нужно выполнять – это проявило достаточно сдержанное, критическое отношение американской администрации к нынешней украинской власти и готовности поддержать новые перемены.

Три мессиджа, прозвучавшие из уст Байдена, я рассматриваю как знаковые: «вам нужны реформы»; «вам нужна консолидация, потому что политические конфликты в системе власти блокируют развитие и девальвируют власть»; «вам нужно углубление демократизации». Мне кажется, это то главное, что мы услышали от Байдена с точки зрения его посыла для украинской политики.

Подводя черту в отношении Украины и других стран новой Европы. США, конечно же, будут заинтересованы в сохранении прозападного курса Украины. Но при этом готовы учитывать и особые интересы других центров силы, в частности, интересы России.

О других направлениях – среднеазиатском и ближневосточном. Я хочу напомнить, что Байден, по некоторым экспертизам, считается одним из тех, кто разделяет идею Нового Ближнего Востока или Большого Востока. Суть этого проекта состоит в том, что Ближний Восток, так же, как совсем недавно постсоветское пространство, требует глубокой экономической и политической перестройки – как в плане режимов, так и в плане геополитической карты. А для этого необходимы новы союзники, новые условия. Поэтому Россия нужна США сейчас и как перспективный союзник. Поэтому обсуждались вопросы Афганистана, поэтому обсуждались вопросы возможного благоприятствования в направлении Ирана. Что касается Средней Азии и Кавказа – США рассматривают эту зону как зону конкуренции, причем как с Россией, так и с Евросоюзом, который крайне активен в среднеазиатском направлении. Тот, кто будет главным политическим протектором этого региона, тот и будет определять энергетическую политику ближайших 20-50 лет.

Какие уроки мы можем вынести из последних переговоров в Украине? На мой взгляд, переговоры носили рабочий, даже в какой-то степени периферийный характер, они не стали сенсационными, но не стали и разочарованием. На этих переговорах вновь подтверждено особое отношение Украины и США, подержана инициатива о создании стратегической группы. На этих переговорах Украина не получила никаких новых обещаний и преференций ни в вопросе НАТО, ни в вопросе поддержки экономики. Более того, была взвешенная продуманная критика. Я думаю, что в целом украинская политическая элита услышала главный мессидж – США готовы к переменам в Украине. В случае, если эти перемены сохранят прозападный стиль и риторику украинской политики, США примут эти перемены. Вряд ли США будут поддерживать одного или двух кандидатов из всего многообразия. Те встречи, которые провел Байден, показали, что США очень аккуратны и ведут мониторинг всех участников. Но они будут заинтересованы в том, чтобы будущий украинский режим сохранил западный вектор, не создавал конфликтов с Россией, в чем не заинтересованы сейчас США, и, наверное, будут готовы работать с новыми победителями.

Мне кажется интересным еще и то, что аккуратная критика нереализованного Майдана свидетельствует о том, что США готовы работать не только с помаранчевыми политиками.

По моим наблюдениям, политика США стала очень двойственной. В том смысле, что линия Обамы не встревает широкой поддержки в политических кругах. Пока до конца не оформленные и подвергающиеся критике подходы Обамы к внешней политике встречают иногда довольно жесткие контрдействия, причем, со стороны самих американских элит.

Один пример. Вы знаете, что 15 июля произошло трагическое событие – в России погибла известная правозащитница Эстемирова – в прошлом подруга Политковской, одна из наиболее видных правозащитниц. Еще полторы недели назад в ходе переговоров Обамы и Медведева в Москве речь шла как раз о том, что России необходимо развивать демократические стандарты, развивать свободу слова. Для США, которые идут сейчас на это сближение, крайне важно, чтобы Россия не давала поводов для скандалов и разочарований. Убийство Эстемировой очень резонансно, уже сейчас есть идея расследования под эгидой ООН. На это убийство отреагировали все лидеры стран Европы и Америки, отреагировало руководство России и даже руководство Чечни. Я в этом вижу определенную неслучайность, потому что это событие действительно резко обостряет ситуацию с правами человека в России, с режимом, и это может существенно влиять на то потепление, которое вроде бы началось в 2009 году.



Владимир Фесенко: Я начну с уточнения названия пресс-конференции. На мой взгляд, более правильно говорить о том, что это был вояж американцев в Москву, Киев и Тбилиси. Никоим образом нельзя разрывать визит Байдена в Киев и в Тбилиси. Это два взаимосвязанных визита. Это один вояж к двум стратегическим союзникам, где преследовались схожие политико-психологические цели. Во-первых, это обеспечение баланса интересов США на постсоветском пространстве. С одной стороны, идет перезагрузка отношений с Россией. Второе направление – подтвердить неизменность отношений стратегического партнерства с Киевом и Тбилиси. Подтвердить прозападным политическим элитам Грузии и Украины, что им ничего не угрожает и ими не будут жертвовать во имя улучшения отношений с Россией. Это был главный мессидж, который Байден повторял неоднократно, в частности, в своем программном выступлении в Украинском доме.

У американцев еще с 1990-х годов разная политика по отношению к России, по отношению к своим стратегическим союзникам на постсоветском пространстве, которыми, в силу разных причин, стали Украина и Грузия. Другая политика по отношению к центральной Азии – там особая ситуация. Там все держится не на политике, а на экономике, на геоэкономических интересах. И особая политика на Кавказе.

По украинским задачам этого визита. Особое внимание наши СМИ обратили на связь этого визита в президентскими выборами. Это напоминает «украиноцентризм». Многие наши политики, эксперты, журналисты почему-то думают, что наша внутренняя политика – это чуть ли не пуп Вселенной. Ничего подобного. Украина и украинская политика далеко не в центре Вселенной. наши президентские выборы их интересуют постольку поскольку. По отношению к президентским выборам задача Байдена была – зондаж. Никакой прямой публичной поддержки кого-то из кандидатов не будет. Американцы так действовали в 2004 году, они не поддерживали Ющенко напрямую, хотя Ющенко был им более близок и симпатичен.

Андрей абсолютно прав – американцам не принципиально, кто конкретно победит на выборах. Есть политики более близкие, и они будут им симпатизировать и помогать, но не так, как Россия. США – не Россия, поэтому они никого прямо на этих вбыорах поддерживать не будут. Но при этом они попытаются любого победителя президентских выборов ввести в контекст своей политики, привязать к своей политике разными средствами.

Сейчас для них важно провести зондаж – кто есть кто в стране, кто как думает, - не на встречах и митингах, а в прямых встречах тет-а-тет с вице-президентом США. Это была, скорее, третья цель визита.

А вторая цель очень отчетливо проявилась в выступлении Байдена в Украинском доме. Я бы назвал ее «воспитательно-просветительской» по отношению к украинским элитам. Это выступление является программным, очень содержательным и откровенным, где Байден сформулировал, может быть, не столько позицию администрации США по отношению к Украине и украинским делам, сколько собственное видение этих вопросов.

Обратите внимание – Байден начал и закончил свое выступление с воспоминания о Майдане. На встречах с потенциальными претендентами на пост президента он нигде не проявлял своих политико-идеологических симпатий. А вот в этом выступлении в Украинском доме Байден четко показал, что ему как политику ближе – ценности Майдана, ценности демократии.

Критика была, и очень серьезная, - что касается обещаний, данных на Майдане. Почему эти обещания не исполняются? Байден дал ответ – потому что украинская власть разделена, потому что в Украине нет эффективного правительства.

В связи с Помаранчевой революцией Байден вспомнил переписку Адамса и Джефферсона, очень показательный тезис: поколение, которое начинает революцию, очень редко ее заканчивает. Это тезис, обращенный не к Ющенко и не к Януковичу. Это тезис, обращенный к молодому поколению украинцев. Кстати, Байден несколько раз в своей речи обращался именно к этой теме – о чем будут думать молодые украинцы. Американцы мыслят не только интересами диалога с политической элитой. Они ведут диалог с молодым поколением, в том числе и с политической элитой.

Принципиально важный геополитический тезис Байдена, причем это не только его точка зрения, но и точка зрения Обамы, - принцип разделения сфер влияния – это не просто вчерашний день, это принцип XIX века. Поэтому сейчас американцы исходят из принципа суверенитета государств, которым жертвовать не будут. И тут Байден сослался на выступление Обамы в Москве. Указали на то, что речь идет о единой, согласованной позиции американской администрации.

Успокаивая украинскую элиту, Байден дал понять, что Америка подтверждает те гарантии безопасности, которые в свое время были даны в Будапештском протоколе. Но проблема остается, потому что многие политики в Украине и не только в Украине прекрасно понимают, что эти гарантии – гарантии на бумаге.

Тему НАТО Байден не поднимал, но о праве суверенного выбора союзника Байден говорил. Это был аккуратный намек на то, что нужно считаться с этим правом. Другое дело, что это право украинского руководства можно признавать только тогда, когда его будут поддерживать не только правящая элита, а большая часть украинского населения.

Особых результатов этого визита никто не ожидал. Тут главное, что Байден собирался говорить, и здесь прогнозы оправдались. Но у Байдена прозвучал очень важный тезис. Речь идет о создании комиссии по стратегическому партнерству. Пока не сказано, какой будет формат этой комиссии, кто будет ею руководить. Для нас это было бы очень важно. По крайней мере, американцы не сказали, какой будет уровень взаимодействия, но я не согласен с Андреем в том, что это будет по отношению к будущему президенту. Скорее всего, до окончания срока президентских полномочий Ющенко официальной встречи Ющенко с Обамой не будет. А вот встречи другого уровня, не в рамках официального визита, могут быть. Но теперь я не исключаю, что первое заседание комиссии по стратегическому партнерству, по словам Байдена, произойдет осенью. Я не исключаю, что это может произойти во время визита Ющенко в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею. На мой взгляд, здесь сделан определенный реверанс, знак благодарности Ющенко со стороны американского руководства. Он все-таки стратегический союзник, он много сделал для улучшения отношения Украины и США. Если хотите, это прощальный подарок новой американской администрации Президенту Ющенко. Тем не менее, полноценные официальные контакты, скорее всего, уже будут с новым президентом Украины. Американцы прагматичны, и, скорее всего, будут выстраивать новые отношения с Украиной с новым украинским президентом.

Еще один интересный тезис – тезис о компромиссе. Байден четко сказал: «в демократии компромисс – признак силы, а не признак слабости». Банальная, казалось бы, вещь. Но вспомните – недавние переговоры о создании большой коалиции. На мой взгляд, это в известной мере сигнал к украинскому руководству о том, что Америка не против иметь дело с союзом ведущих политических сил, который будет построен на принципах компромисса. Относится ли это к союзу БЮТ и ПР – это другой вопрос. Но то, что американцы приветствуют компромисс ведущих политических сил – я думаю, этот сигнал был сделан однозначно.

Один из тезисов, прозвучавший в выступлении, на мой взгляд, имеет принципиальное значение для Украины – экономическая свобода Украины напрямую зависит от ее энергетической свободы. Мы много говорим об обеспечении так называемой энергетической независимости Украины, но почти ничего не делаем для этого. И Байдену приходится снова воспитывать, просветительствовать об этом. Он привел конкретную цифру: в Украине энергозатраты в три раза больше, чем в Польше. Это изъян и источник нашей энергозависимости.

Закончил Байден воспоминаниями о Майдане и обращением к молодому поколению украинцев. Эта речь по стилистке, по риторике была проповеднической, но очень содержательной и очень откровенной. В речи в Киеве Байден расставил очень много важных для Украины акцентов. США не отказываются от идеологических критериев своей внешней политики. Прагматизм – прагматизмом, но ценностные принципы остаются для них принципиально важными.