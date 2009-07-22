Сергей Головатый: «Задержание Пукача в канун президентской кампании не случайно»

22 июля 2009, 14:58

Новостийные ленты украинских изданий в среду заполнены единственной темой – задержанием генерала Алексея Пукача, бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД, и одного из ключевых фигурантов по делу Гонгадзе.

Напомним, что в 2003 году Алексея Пукача отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Как и следовало ожидать, тогда он исчез, и следствие вот уже 6 лет пыталось его найти. Периодически в прессе появлялась информация о его месте пребывания то ли в Израиле, то ли еще где-то, но до задержания дело не доходило. И вот теперь Пукач арестован в одном из сел Житомирской области. И руководитель МВД, и пресс-служба Президента уже успели провозгласить победные реляции по этому поводу. Тем не менее их радость разделяют далеко не все.

Многие люди, знающие дело Гонгадзе, уже откровенно говорят, что Пукача «арестовали» неспроста. Есть версия, что правоохранители контролируемо его отпустили в 2003 году, и теперь контролируемо нашли. И на самом деле Пукач станет всего лишь политическим орудием против конкурентов в избирательной гонке. Об этом в интервью «Главреду» рассказал член парламентской комиссии по расследованию исчезновения Гонгадзе в 2006 году и активный общественный участник этого дела, а ныне народный депутат от Партии регионов Сергей Головатый.

Сергей Петрович, на ваш взгляд, почему именно сейчас так неожиданно задержали Алексея Пукача, и на самом ли деле это может помочь в расследовании дела и привлечении к ответственности заказчиков убийства Георгия Гонгадзе?

Уже политики стали пиариться на этом деле. Уже высокопоставленные чиновники во всеуслышание рассказывают, что задержание Пукача поможет установить заказчиков. Хочу высказать несколько своих мыслей обо всей этой ситуации.

Прежде всего, я очень близок к глубокому убеждению, что всплытие Пукача на поверхность в канун президентской кампании - вещь не случайная. Особенно, когда во всех СМИ рассказывают, что лично Виктор Ющенко контролирует следствие.

Дальше. Контролированный следственными органами побег Пукача, как и контролируемый его арест и всплытие на поверхность – это еще одно доказательство политических спекуляций, а не преследование цели раскрыть дело Гонгадзе.

Еще одно. За все годы украинского следствия от Потебенька до Медведько никто точно не доказал, что Гонгадзе мертв.

На самом деле я думаю, что главный свидетель по этому делу – это тот, кто давно уже в могиле, тот, кто, так сказать, при контроле этого дела Президентом Ющенко сам себе стрелял несколько раз в голову. Имеется в виду Юрий Кравченко. Поэтому он уже говорить не может. То, что скажет Пукач, это будут слова, заложенные ему контролирующим следствием.

То есть, по вашему мнению, Пукача в действительности все эти годы никто и не искал?

Я же четко сказал, что был контролируемый побег Пукача, консервация его до часа «Х» для контролируемой расконсервации, что и произошло вчера.

На ваш взгляд, кто сегодня утром, когда появилась информация о задержании Пукача, не на шутку испугался? Кого могут утопить его свидетельства на избирательной кампании?

А вот это уже дело журналистов, выяснить и сообщить общественности. У меня для себя есть ответ на этот вопрос, но я не хочу об этом говорить. Но вы очень правильно задаете вопрос, потому что главное сейчас – против кого достали Пукача? Против кого в политических целях произошла расконсервация Пукача. Именно для того же его в свое время и спрятали.

Понятно, что это не будет направлено против Ющенко...

b>Не дело политиков комментировать такие вопросы. Но вопрос, повторяю, вы задаете правильно.

Кучму это может затронуть, или он уже неприкосновенный?

Это на самом деле может еще затронутьть кого угодно, против кого направлено задержание Пукача и политическая причина расконсервации этого дела. Кто это будет – посмотрим. Но подчеркну, это политическое дело, тут уже не стоит цель раскрыть убийство.

Согласитесь, что Владимир Литвин может стать одной из первых жертв показаний Пукача.

Я ни с чем не соглашаюсь. Докапываться до истины - дело журналистов, а не политиков. Вы меня спрашиваете как политика, а я не хочу участвовать в политических спекуляциях по этому поводу.

На ваш взгляд, возможно ли, что дело Гонгадзе все же доведут до конца?

Нет, не доведут. Столько лет это дело тянется, я пока не видел у государства желания ее раскрыть. Пока имело место использование его только в спекулятивных интересах политиков всех уровней.

Возможно, что Пукача посадят? Если расконсервация дела контролируема, могут ли его осудить?

Ну, это уже вопрос к прокуратуре, которая сейчас в этом деле выступает инструментом политических манипуляций для обеспечения политических интересов.

Может ли стать задержание Алексея Пукача неким оправданием перед европейскими структурами, которые часто критикуют украинскую власть за замораживание дела Гонгадзе?

Я бы этот вопрос даже не затрагивал. Вовсе не в этом суть задержания Пукача, это даже не третьерядная причина расконсервации дела.

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