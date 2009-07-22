Последнее слово Байдена в Киеве

22 июля 2009, 15:08

Сегодня завершился трехдневный визит вице-президента США Джозефа Байдена в Киев. Из Украины он отправился в Грузию. Но первую половину дня он не сидел без дела.

Утром он позавтракал с Президентом Виктором Ющенко. Байдена, кроме традиционных европейских блюд, угощали украинскими варениками с вишнями. Позже он выступил перед украинскими и американскими деловыми и политическими кругами в Украинском доме. Все гости вынуждены были пройти строгую проверку, чтобы попасть на выступление американского визитера. Сам Украинский дом был окружен охраной, а возле здания выстроилась небольшая шеренга из молодых людей, размахивающих флагами Украины и США. Пресс-конференций во время пребывания в Киеве Байден не давал. Он сделал лишь несколько коротких заявлений после встречи с Президентом Виктором Ющенко. Поэтому сегодняшнее выступление и вызвало большой интерес как у гостей, так и у журналистов – спич американца пришло послушать порядка ста работников СМИ. Говорят, вице-президент всегда говорит то, что думает, поэтому его и оградили от неожиданных вопросов прессы и возможных экспромтов, которые могли бы повлечь международный скандал. В своем сегодняшнем выступлении Байден подчеркнул: постоянные распри между украинскими политиками мешают развитию страны. При этом он вспомнил Тараса Шевченко. «Я уверен, что он бы гордился животворным гражданским обществом Украины. Но он также хотел бы знать, почему правительство не демонстрирует такую же политическую зрелость, какую демонстрируют люди. Почему существует раскол в общении между лидерами до такой степени, что эти распри мешают прогрессу», - заявил он. По его словам, большие обещания, которые были даны украинскими политиками в 2004 году, все еще не полностью реализованы. Байден также посоветовал Украине активнее проводить реформы в энергетической сфере для того, чтобы уменьшить зависимость от других стран. «Ваша демократия и свобода, на мой взгляд, зависит от вашей энергетической свободы больше, чем от любого другого вектора. Украина использует в три раза больше энергии, чем в среднем страны ЕС, включая вашего соседа Польшу», - отметил вице-президент. Кроме того, он пообещал, что США выделят в этом году Украине 120 млн долларов. Эти средства будут предназначены для чернобыльских программ, проектов в здравоохранении, реформирования украинской армии и других целей. Он также поддержал решение МВФ предоставить Киеву свыше 16 млрд долларов.

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