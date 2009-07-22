Тимошенко нашла замену Вере Ивановне

Кабмин забыл о том, что еще недавно предлагал Президенту назначить главой Киевской облгосадминистрации Валерия Пустовойтенко.

Сегодня правительство подало главе государства на утверждение новую кандидатуру.



Претендентом на вакантную с мая, когда предыдущий губернатор Вера Ульянченко была назначена главой Секретариата Президента, должность стал мэр 14-тысячного города Украинка Обуховского района Киевской области, вице-президент Ассоциации городов и территориальных общин Украины Павел Козырев.



Родился Павел Генрихович 12 апреля 1969 года. В 1994 году заканчивает Киевский политех по специальности инженер-теплоэнергетик. После этого идет в бизнес. В 2002 году Козырева избирают мэром Украинки. Тогда же он решает получить второе высшее образование, для чего поступает в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, которую и заканчивает с отличием в 2005 году.



В 2006 году Козырев становится мэром Украинки во второй раз. Тогда же поступает в аспирантуру Национальной академии госуправления – на кафедру управления городом. Тема диссертации, избранная городским главой Украинки «Развитие пристоличного региона».



Активно занимается общественной деятельностью в виде вице-президентства в Ассоциации городов Украины и президентства в Ассоциации малых городов Украины



Кавалер ордена «За заслуги» третьей степени. Женат, имеет двух сыновей.



Как и каждый мэр небольшого города, Павел Козырев «светился» в информационных сводках нечасто. Впрочем, тут нужно сделать одно немаловажное уточнение – поскольку город Украинка расположен всего в 40 километрах от Киева, в живописном месте, закономерно, что в адрес Козырева не раз выдвигались обвинения в незаконных махинациях с пристоличной землей. Впрочем, ни одно из этих обвинений не было подкреплено решением суда.



Кстати, на почве земельных отношений, поговаривают, у Козырева не сложились отношения с областной властью в виде Веры Ульянченко и ее правой руки, а ныне и.о. главы ОГА Виктором Вакарашем. В конце 2007 года Козырев лично заявлял о незаконности решения Киевской ОГА, которым 72 участка принадлежащего Украинке леса по 0.99 га каждый выделялись в частные руки. Однако обращения Козырева к Президенту Украины и в правоохранительные органы результата так и не возымели.



В связи с этим можно вспомнить и о тянувшихся чуть ли не весь прошлый год спорах городских властей Украинки с представителями Минтранса и Укравтодора по поводу маршрута прохождения Большой кольцевой автодороги вокруг Киева: сначала Козырев одобрил строительство автодороги, а потом свою подпись под соответствующим документом отозвал – в связи с невыполнением ряда условий вышестоящими инстанциями. А еще поговаривают, после того, как стало известно, где именно пройдет дорога, 114 участков леса по пути ее следования были оперативно отведены гражданам под земельные нужды. Вполне вероятно, что в данном случае приходится говорить о хорошо продуманной схеме освоения государственных средств, выделенных на постройку Большой кольцевой, однако кто именно стоит в конце этой цепочки, пока непонятно…



В политическом плане Козырев на протяжении последних месяцев «засветился» в контексте сразу нескльких политических команд. В декабре прошлого года на учредительном собрании инициативы Анатолия Гриценко «Гражданская платформа» фамилия Козырева «всплыла» в списке членов совета этой организации.



В начале этого года Козырев, насколько об этом можно судить из сообщений прессы, активно сотрудничал с оппозиционным правительством: в январе он принимал участие в разработке законопроекта о специальном режиме налогообложения деятельности по поставкам жилищно-коммунальных услуг и/или тепловой энергии, в итоге внесенном в Раду «регионалами» Николаем Азаровым, Александром Поповым и Владимиром Рыбаком.



Впрочем, последние публичные заявления Козырева вполне согласовываются с политической линией правительства Юлии Тимошенко. 25 июня на брифинге в Кабмине мэр Украинки заявляет, что принятые в Верховной Раде изменения в Бюджетный кодекс «окажут серьезную финансовую поддержку местному самоуправлению». «Я убежден, что меня поддержат все коллеги в стране. Мы должны добиться, чтобы данный закон был поддержан Президентом», – подытожил тогда Козырев.



Как именно будет добиваться этого Козырев сейчас, после того, как «тимошенковская» версия бюджетного кодекса была заветирована Президентом, – более-менее понятно уже сейчас. Во-первых, состоявшийся вчера Украинский муниципальный форум официально включил Козырева в состав делегации, которая попробует пролоббировать этот закон перед парламентскими фракциями и группами (напомним, против преодоления вето сейчас активно выступают представители Партии регионов). Во-вторых, мэр Украинки уже сегодня пообещал, что Ассоциация городов и территориальных общин Украины будет пикетировать пятничную сессию Верховной Рады с требованием преодолеть президентское вето. «Нет людей, которые бы не жили в какой-либо общине. Эти изменмения в Бюджетный кодекс как раз распределяют финансовые ресурсы государства в нашу с вами пользу», – довольно пафосно рассказал о грядущем мероприятии Козырев.



Напоследок, можно вспомнить и еще об одном факторе, который просто не мог не заставить Юлию Владимировну как-то «отличить» Павла Генриховича. 6 июля этого года на конференции Ассоциации малых городов Украины Павел Козырев подарил Юлии Тимошенко символичный подарок – сертификат, подтверждающий право владения на… звезду в созвездии Стрельца. Могла ли после этого глава правительства не пообещать Козыреву похлопотать за статус города областного подчинения для «его» Украинки, а его самого – не выдвинуть на вакантный пост губернатора?



Впрочем, скажем прямо, шансов попасть в губернаторское кресло у Козырева немного: не только из-за уже упомянутого позапрошлогоднего конфликта с областной властью, тогдашняя глава которой сейчас у Президента более чем в фаворе. Еще до того, как выдвижение Кабмином Козырева стало достоянием общественности, эксперты осторожно утверждали: Виктор Ющенко в нынешней политической ситуации вообще не даст добро на любую кандидатуру, на которую укажет перст Тимошенко.



Это подтверждают и первые комментарии к сегодняшней новости, прозвучавшие из Кабмина. Юрий Луценко, первый сообщивший журналистам эту весть, честно признался: «Я думаю, что в силу политических амбиций Президент не примет это представление»…