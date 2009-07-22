Видео поимки Пукача

Подробности поимки Пукача рассказал заместитель главы СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий ГРИЦАК.

На брифинге в среду он сообщил, что А.Пукач был задержан 21 июля в результате проведения спецоперации на территории Житомирской области. Задержанный сразу же был перевезен в Киев и передан Генеральной прокуратуре, где и дал первые показания в ночь на среду. На данный момент он продолжает давать показания по этому делу.

По словам замглавы СБУ, Пукача задержали в одном из сел Житомирской области, где он в последнее время жил со своей сожительницей и ее сыном, которые ничего не подозревали о прошлом Пукача. Семья держала несколько коров, Пукач помогал по хозяйству и жили они, по словам Грицака «чрезвычайно бедно».

По словам заместителя главы СБУ, правоохранители не были уверены до последнего момента Пукач ли это. "За час до темноты мы вынуждены были принимать решение о штурме, поскольку, если бы он заметил хотя бы что-то, что вызвало бы его беспокойство, он бы моментально сменил бы место пребывания, - рассказал Грицак.

Замглавы СБУ отметил, что такой длительный срок поиска Пукача связан с профессиональными навыками последнего. "Вы же знаете, он прятался. Он сам правоохранитель. И вы знаете, что он возглавлял спецподразделение визуального наблюдения. У него большой опыт работы в правоохранительных органах и понятно, что он знает, как профессионально прятаться», - сказал Грицак.

По его словам, у силовиков была информация, что Пукач был в Луганской и Житомирской областях, поэтому искали его в двух регионах. Грицак отметил, что Пукач не делал пластических операций. Кроме того, Пукач признался в том, что все время с момента объявления его в розыск находился на территории Украины и даже в Киеве бывал неоднократно

В ходе следствия Пукач назвал заказчиков убийства, признал свою к нему причастность и обещал показать место, где спрятана голова журналиста. Он сказал, что будет защищать себя сам. «Он нас ждал», - сказал Грицак.

"Пукач подтвердил свою причастность к совершению этого преступления. Он также подтвердил причастность отдельных должностных лиц, будет много интересной информации",- сказал замглавы СБУ, подтвердив, что среди заказчиков есть высокие должностные лица. Вместе с тем он уклонился от ответа на вопрос, есть ли среди этих лиц экс-президент Леонид Кучма, объяснив это тайной следствия.

По словам представителя СБУ, допрос Пукача дает основания говорить, что убийство Гонгадзе не было случайным.

В данный момент задержанный пребывает под усиленной охраной спецподразделения «Альфа». "Он находится под нашей усиленной охраной. Его круглосуточную охрану осуществляет спецподразделение «Альфа». Статус его определен. Место его содержания я не могу разглашать, ведь мы все понимаем, что его жизни может угрожать опасность", - сказал Грицак на брифинге.

