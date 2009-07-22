Байден угодил Украине

Новая администрация США наконец осчастливила Украину. Вице-президент Штатов Джозеф Байден посетил Киев. Сегодня завершился его трехдневный визит.

И все-таки Байден – не Обама

В Украине уже давно рассчитывают на приезд Барака Обамы. Но когда стало ясно, что американский президент не приедет в Киев до президентских выборов, все силы украинской дипломатии были брошены на то, чтобы прибыл хотя бы кто-то из влиятельных представителей новой администрации.



Такими представителями могли стать или госсекретарь Хиллари Клинтон, или же вице-президент Джозеф Байден. Украина настаивала именно на приезде заместителя президента. Все-таки это – второй по важности пост в политической иерархии США.



Важным и символичным этот визит для Киева стал еще и потому, что недавно в Москве побывал сам хозяин Белого дома. В Москве не могли нарадоваться этому – представитель Владимира Путина даже обмолвился, будто бы Обама обещал учитывать интересы России на постсоветском пространстве. Украинскую верхушку это не могло не напугать.



Достаточно того, что в Европе и так достаточно адвокатов российских интересов – Германия и Франция, так к ним еще могли бы присоединиться и Соединенные Штаты, которые до сих пор откровенно поддерживали интеграцию Украины в западные структуры.



Визит Байдена сначала в Украину, а затем в Грузию должен показать Москве – никто в Вашингтоне не собирается жертвовать интересами этих двух стран в угоду Кремлю. Украинское руководство изо всех сил старалось представить визит Байдена едва ли не как основное достижение внешней политики в нынешнем году. Украинские дипломаты настойчиво отмечали в своих заявлениях, что в Киев прибыл очень влиятельный политик в США, что он занимает второй по важности пост в американской администрации. Но даже самое помпезное представление Байдена не может подменить жесткую объективность – в Украине был всего-навсего вице-президент. У президента Барака Обамы сейчас несколько другие приоритеты и интересы. Проще говоря, ему в настоящий момент не до украинских политиков, которые сами не могут определиться, что им нужно от этой жизни и куда дальше вести страну.



Именно поэтому Джозеф Байден в своих выступлениях отмечал необходимость компромисса между украинскими политиками, чтобы они прекратили свои распри во время экономического кризиса. «Почему существует раскол в политикуме? Почему правительство не демонстрирует единство? Я считаю, что в условиях кризиса консолидация всех ветвей власти необходима как никогда», - отметил сегодня Байден. Сомнительно, правда, что в период предвыборной кампании кто-то прислушивается к его словам.



Встречи с претензией на сенсационность

Хотя не стоит игнорировать и тот факт, что украинскому руководству удалось фактически невозможное. Американское руководство не очень хотело светиться в Украине до президентских выборов, дабы никому не пришло в голову обвинить Вашингтон во вмешательстве в нашу политику.



И, кстати, эта обеспокоенность нашла свое подтверждение в многочисленных комментариях в прессе. Дошло до того, что одна из газет подписала вердикт этому визиту, – вице-президент приехал готовить Михеила Саакашвили и Виктора Ющенко к отставке. Говорилось также и о том, что американский гость специально встречается с участниками президентских выборов, чтобы посмотреть – с кем лучше Вашингтону было бы сотрудничать в будущем.



Подобные версии представляются достаточно логичными, даже красивыми. Если бы не одно «но» – ни американский президент, ни вице-президент, не собирались посещать Киев и Тбилиси. Только постоянные просьбы украинцев и грузин на всех уровнях в конце концов заставили американцев уступить. Именно поэтому, чтобы визит Байдена не выглядел поддержкой, скажем, одного Виктора Ющенко, американская администрация и решила подготовить встречи вице-президента с лидерами предвыборной гонки – Юлией Тимошенко, Виктором Януковичем, Арсением Яценюком.



И ничего странного в этом нет. Джордж Буш во время своего прошлогоднего визита в Киев тоже встречался с оппозиционером Виктором Януковичем. Барак Обама также встретился в Москве с представителями оппозиции и неправительственных организаций. Это совершенно обычная практика в международной политике: лидер зарубежного государства встречается с действующими представителями власти, а также с лидерами оппозиции. Ведь те, кто сегодня именуют себя оппозицией, рано или поздно станут властью. По крайней мере, так происходит в демократических странах.



Могло показаться странным присутствие Арсения Яценюка в перечне лиц, с которыми встречался Байден. Однако он на сегодняшний день входит в тройку политиков, пользующихся наибольшей популярностью у украинцев. Американские политики не скрывают своего интереса к Яценюку, поскольку к Януковичу в Вашингтоне – хроническое недоверие, а к Тимошенко как раз такое недоверие начинает появляться. Кроме того, Байден будет не первым, кто встречается с молодым претендентом на президентский пост. Не так давно с ним встретились министры иностранных дел Германии и Польши во время пребывания в Киеве.



Хотя, как ни странно, каждый из кандидатов на президентский пост попытался использовать встречу с американским гостем в предвыборных целях. Так, народный депутат от Партии регионов Анна Герман пересказала якобы диалог Виктора Януковича с Джозефом Байденом. «Возможно, я вижу перед собой будущего президента», - будто бы сказал вице-президент. «Ваши слова, да Богу в уши», - якобы ответил Виктор Федорович. «Бог ко мне редко прислушивается», - будто бы отметил Байден. Интересно, что «регионалы» не побоялись обнародовать такое начало разговора двух политиков – все-таки оно не в пользу Януковича. Арсений Яценюк, в свою очередь, не удержался от того, чтобы не позлорадствовать по поводу беседы своего конкурента-«регионала». Он признался, что ему Байден не пророчил президентства, но, заметил Яценюк, он общался с вице-президентом на английском языке, а Янукович – с помощью переводчика. «Может, ему не так перевели», - предположил он.





Киев-Вашингтон. Есть контакт

На что, собственно, рассчитывала Украина, встречая вице-президента, и какие из этих ожиданий оправдались?



Ожидание первое. США должны подтвердить свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Украинские дипломаты этот мессидж американской стороне обнародовали по меньшей мере дважды. Сначала – заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев, а затем в интервью «Главреду» – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег Шамшур. Последний как раз и объяснил, в чем заключается актуальность такой поддержки – из-за ситуации в регионе. Без сомнения, дипломат имел в виду прошлогоднюю войну между Россией и Грузией. Украинские дипломаты отмечают, что не верят в возможность повторения подобного сценария в Украине. Но было бы не лишним, если бы США напомнили России, что у Киева еще остаются реальные гаранты ее независимости. Джозеф Байден прислушивался к тревожным призывам украинской стороны и подтвердил: США поддерживают территориальную целостность Украины. «Мы подтверждаем гарантии безопасности, которые дали США, Россия и Великобритания Украине в 1994 году в рамках Будапештского меморандума», - отметил сегодня Джозеф Байден.



Ожидание второе. Новая администрация должна была подтвердить, что в Вашингтоне так же, как и во времена Джорджа Буша, поддерживают интеграцию Украины в НАТО. Понятно, что сегодня не идет речь о немедленном вступлении Украины в Альянс. Поэтому зачем Киеву подобные обещания? Просто они дают понять той же Москве, что никто в Вашингтоне не собирается сдавать постсоветское пространство «под зонтик» Кремля. Речь идет как раз о том, чтобы Россия не имела права вето на принятие решений Североатлантическим альянсом или Европейским Союзом. Джозеф Байден услышал и эту обеспокоенность украинцев. «Я четко заявил, что если вы желаете быть частью евроатлантической интеграции, мы это решительно будем поддерживать, мы не признаем, и – хочу это подчеркнуть – любых сфер интересов, и никто не имеет права вам и другим государствам диктовать, приказывать, в какие союзы вы будете вступать, какие двусторонние отношения вы будете иметь», - отметил вчера Джозеф Байден во время встречи с Президентом Виктором Ющенко.



Ожидание третье. Украина не должна стать разменной монетой «перезагрузки» отношений между Россией и США. Тут Байден тоже был безапелляционным. «Новые отношения между США и Россией будут развиваться не за счет Украины. Скорее, наоборот. Я убежден, что это будет полезно для Украины», - отметил вице-президент.



Были и другие ожидания, но менее важные. Например, по нашей информации, Виктор Ющенко рассчитывал, что ему удастся отобедать с американским гостем. Это тоже довольно привычная практика. Например, вице-президент Дик Чейни в прошлом году и ужинал, и обедал с Виктором Андреевичем во время визита в Киев. Как нам рассказывали украинские дипломаты, имеющие отношение к организации визита, Байден перед визитом отказывался от общей трапезы с Президентом. Но уже сегодня стало известно, что американский гость и Ющенко вместе завтракали. Вице-президента даже угостили украинскими варениками с вишнями. Вчера же Виктор Андреевич устроил своеобразный сюрприз американской стороне: после посещения Мемориала жертвам Голодомора Президент пригласил Байдена к пивному бару, где они оба выпили Кока-колу (символично, что именно американский напиток). Насколько известно, американский политик к такому приглашению не был готов, его сопровождение и охрана были несколько озадаченные подобным нарушением протокола. Как известно, питание американских лидеров строго контролируется помощниками, чтобы никому вдруг не пришло в голову подсыпать в пищу яд. Очень часто с американскими делегациями привозят даже воду из США. Возможно, поэтому гость и предпочел Кока-колу.



От Москвы не спрятаться

Визит действительно удался. Он, без всякого сомнения, был больше символичным, поскольку никакие конкретные решения по его итогам не принимались. Единственное: Ющенко и Байден договорились о создании Украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству. Не исключено, что ее первое заседание осенью в Вашингтоне изъявит желание посетить и Виктор Андреевич. Таким образом, у него может появиться возможность встретиться с Бараком Обамой. Хотя самым вероятным (и едва ли не единственным) считается вариант, когда оба президента встретятся во время Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке.



В России визит не остался незамеченным. И уже с этой точки зрения его можно считать удачным. По крайней мере, у российского руководства теперь должно исчезнуть желание приписывать американским политикам слова, якобы Обама готов считаться с интересами России на постсоветском пространстве.



МИД России уже с возмущением отметил, что в Москве обратили внимание на явно не случайно подобранные страны и время для визита Байдена. Сегодня он как раз отправляется в Грузию. Будет вполне логичным ожидать, что визиты вице-президента США в Киев и Тбилиси поставят жирную точку в российско-американской перезагрузке. Но это только раскроет сущность российского политикума, живущего ценностями позапрошлого века, когда дела во всем мире могли вершиться двумя-тремя великими странами.