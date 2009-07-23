Виктор Черномырдин: От украинских выборов комфорта не ждем

Виктор Черномырдин, советник президента России по торгово-экономическим связям с СНГ, свой первый визит в новой должности совершил на Украину.

Он прибыл в Киев одновременно с американским вице-президентом Джо Байденом. О своем нынешнем визите и «смотринах» киевских политиков Черномырдин рассказал корреспонденту «Известий в Украине» Вячеславу Шрамовичу.

Кандидатом на пост министра иностранных дел Украины называют Петра Порошенко. Он был невъездным в Россию. Как вы оцениваете его кандидатуру?

Ну, сейчас-то мы его уже пускаем. Это внутренний вопрос Украины — кого считают нужным назначать, тот пусть и работает.

Чему был посвящен ваш теперешний визит в Киев? Вы - противовес Байдену?

Мой визит касался наших межгосударственных отношений. Обстановка на Украине меняется, и ее надо как-то оценить. Украина идет к президентским выборам. А по информации, которая прошла в прессе, могут быть еще и досрочные парламентские выборы. Это непростой вопрос, и прежде всего для самой Украины. Но и нам нужно следить за развитием ситуации. Кроме того, мой визит касался и экономических вопросов, а именно — работы российских компаний и банков на Украине. Это важный сегмент нашей экономики, хотелось бы, чтобы ничего не приостанавливалось, и было понимание с обеих сторон. Так что сейчас я работал с вопросами, которыми, по сути, занимался все эти годы. Пока я еще не остыл, не отошел, мне проще заниматься этим.

Во время визита Байден сказал, что «перезагрузка» отношений России и Америки не навредит Украине. Это так?

Наши отношения с Соединенными Штатами — это наши отношения. Украина к ним никакого отношения не имеет. У нас свои проблемы, свои программы сотрудничества. Нам есть чем заниматься и есть что «перезагружать». Визит президента США в Россию очень многое дал. Думаю, американский президент почерпнул для себя много интересного из этой поездки в части понимания российской политики. А Украина живет своей жизнью. И, наверное, вице-президент Байден все правильно сказал. Киеву не стоит болезненно относиться к «перезагрузке». У него свои отношения с США. При чем здесь Россия?

Вы тоже проводили предвыборные смотрины украинских политиков? С кем встречались?

Виделся в парламенте со спикером Владимиром Литвиным. Также была встреча с руководством Партии регионов, в частности с Виктором Януковичем. Встречался и с Арсением Яценюком. Я давно обещал с ним увидеться, и сейчас это удалось. У нас был интересный разговор. Состоялась встреча с Сергеем Тигипко. Это тоже очень интересная личность. Я его знаю еще с 90-х годов, когда он работал в правительстве. В общем, у меня прошли хорошие встречи.

Думаю, что после прошлых президентских выборов на Украине поняли, что Россия будет работать с тем президентом, которого изберут украинцы. Всех кандидатов в президенты мы знаем, и достаточно неплохо. С некоторыми из них мы работали многие годы.

Ставить или не ставить на кого-то — это не наш вопрос. Главное, чтобы украинцы сделали правильный выбор и правильно проголосовали, избрали себе достойного президента. В прошлый раз мы говорили, что будем работать с тем президентом, которого изберут — и работали с ним. Работали и с премьерами: с одним, со вторым, с третьим, четвертым, пятым. Для России нет кого-то, кто был бы комфортнее для нас. Главный комфорт для нас — позитивное развитие отношений между странами. Мы должны их оберегать. А комфорт может быть за столом, но не в межгосударственных отношениях.

На Украину едет Патриарх Русской православной церкви Кирилл. В некоторых регионах готовятся протесты против его визита. Как этот визит повлияет на отношения Украины и России?

Это только разговоры. Думаю, никаких протестов не будет. Патриарх едет сюда со своей задачей и со своей программой — он работает с верующими. Кирилл сразу объявил, что его первый иностранный визит будет на Украину. Тут живет большая часть паствы, которая относится к Московскому Патриархату. Поэтому Кирилл едет общаться со своими верующими. Мы помним, как проходил визит Патриарха Алексия II сюда. Тогда тоже были разговоры — мол, что-то там готовится. Но в результате ничего подобного не произошло. Мы видели, как хорошо встречали патриарха, как его сопровождали. Не думаю, что сейчас случится что-то плохое. Все пройдет нормально.

Мы знаем позицию украинского президента относительно единой поместной церкви. Есть и позиция Русской православной церкви. Однако нужно помнить, что наша главная задача — единение. Над этим надо работать. А мы все делим.

Как вам работается на новой должности?

Я даже не был в своем новом кабинете, все никак туда не дойду. Но все еще будет. Прожив восемь лет в Киеве, я приехал сюда, как домой. Но наблюдая московскую жизнь, могу отметить, что мне импонирует, как там напряженно работают президент, правительство и парламент. Никто в отпуск не уходит, а это дорогого стоит. На Украине я такого, к сожалению, не видел.