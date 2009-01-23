А це значить, що незалежно від того, коли відбудуться наступні вибори глави держави (а щодо цього немає згоди ані в ЦВК, ані серед парламентарів) – Віктор Ющенко вступив у останній рік президентської каденції.



«Главред» спробував оцінити здобутки та втрати чотирьох років президентства Ющенка і запитав у вітчизняних політичних експертів, яким може видатися для Віктора Андрійовича п’ятий рік його строку.



Політика



На сьогоднішній день можна констатувати: Президент, який здобув владу на хвилі народного піднесення і чотири роки тому користувався довірою переважної більшості населення України, сьогодні має рейтинг на межі статистичної похибки. Сам глава держави пояснює своє незавидне становище тим, що він – єдиний топ-політик, який регулярно піднімає такі «слизькі» теми як зближення України з НАТО чи Голодомор 1932-33 років.



Частково можна погоджуватися з цими президентськими оцінками. Але складається враження, що до нинішньої ситуації Ющенко йшов сам, довго і наполегливо. Спочатку, всупереч очікуванням і прогнозам, він не розпустив насторожено настроєний щодо себе парламент і навіть не спробував переглянути політреформу, яка відібрала у нього значну частину повноважень. Потім – не завадив розмиванню команди, яка була поруч з ним ще з 2002 року і, по суті, привела його в президентське крісло. Нарешті – так і не зміг сформувати власний політичний тил: всі спроби побудувати потужну пропрезидентську силу на базі блоку «Наша Україна» завершилися невдачею, а зараз «помаранчевий» НСНУ взагалі перебуває на грані зникнення з політичної карти України.



Окремо слід згадати про відносини Ющенка з урядами, яких за останні чотири роки було теж чотири. Більш-менш комфортно Президентові працювалося хіба що з Кабміном Юрія Єханурова. Інших же прем’єрів – і Віктора Януковича, і двічі Юлію Тимошенко – глава держави призначав під тиском обставин, і конструктивні стосунки з ними налагодити не вдавалося.



Лідер Партії регіонів здійснив масований наступ на позиції Президента, який неминуче повинен був закінчитися маргіналізацією поста глави держави. Зупинити Януковича вдалося лише ціною розпуску парламенту. Юлію Тимошенко Ющенко вважає своєю головною конкуренткою в майбутній боротьбі за другий президентський термін – і, схоже, небезпідставно. Працювати ж в одній упряжці з прямим суперником Віктору Андрійовичу виявилось надто важко: схоже, що розбіжностей з «помаранчевою» Тимошенко у Ющенка ще більше, ніж з «біло-синім» Януковичем...



В сухому залишку – невиконання президентської виборчої програми, втрата главою держави впливу на політичну ситуацію в державі, тотальне розчарування у недавньому кумирові більшості українців. І – примарні шанси перемогти на президентських виборах вдруге...



Економіка



Найбільшим реалізованим економічним досягненням «помаранчевої» влади і Президента Ющенка особисто став продаж «Криворіжсталі» за рекордну ціну іноземному інвестору. Щоправда, кошти від продажу найбільшого українського меткомбінату спрямували не на розвиток і модернізацію тих же мартенів, а на соціальні програми – іншими словами мільярди, які виклав за найбільший український меткомбінат Лакшмі Міттал, просто проїли. Подальша боротьба за Фонд держмайна із різними урядами перевела приватизацію у русло політичних змагань конкуруючих груп інтересів.



Звичайно, після вступу в дію змін до Конституції Віктор Ющенко не мав можливості активно впливати на формування економічної політики – ця функція перейшла до уряду. Отож, і ідеї аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди», й розробка нафтових родовищ Чорноморського шельфу, і становлення ринку землі, які лобіював Президент, наштовхувалися на шалений опір з боку чи не всіх урядів. Ющенко вимагав, щоб програма діяльності урядів дорівнювала його власній президентській програмі. Єдиним прем’єром, хто прислухався до цих побажань, був Юрій Єхануров. Щоправда, парадокс полягає у тому, що саме за прем’єрства Януковича, незважаючи на взаємопоборювання, програма Президента «10 кроків назустріч людям» просунулася у виконанні найбільше. Це, поміж іншим, не завадило Президентові ветувати проект державного бюджету на 2007 рік, запропонований урядом Януковича, мотивуючи такий крок недостатнім соціальним наповненням основного фінансового документа.



Внутрішні протиріччя Віктора Ющенко проявилися у тому, що маючи ліберальні погляди на економіку, він постійно підвищував соціальні зобов’язання, примушуючи уряд збільшувати соціальний сектор бюджету до максимуму. Саме завдяки наполяганням Президента виплати при народженні дитини зростали з року в рік: це давало можливість говорити про те, що завдяки такій соціальній політиці значно збільшилася народжуваність. Мабуть, саме ця ініціатива Ющенка може вважатися найбільш успішною – скажімо, тема доступного житла, якою теж переймався Президент, так і не набула більш-менш виразних рис і планів реалізації. До того ж економічна криза, яка боляче вдарила по будівельній галузі, призупинила й ті починання, яких вдалося домогтися Президенту.



Зовнішня політика



Зовнішньополітичну спрямованість чинного Президента можна було легко передбачити ще до його інавгурації. І справа тут не в тому, що прихильності до Віктора Ющенка не приховував офіційний Вашингтон, – на прозахідну орієнтацію він був просто приречений. Кремль не пробачив Ющенкові своєї поразки на виборах-2004, і всі спроби українського президента знайти спільну мову з північним сусідом закінчувалися однаково. Остаточно ж стосунки з Росією Ющенко зіпсував, коли демонстративно підтримав Грузію в ході минулорічного осетинського конфлікту і взяв участь у мітингу на тбіліському Майдані Свободи...



За ласкою Кремля Ющенко і не гнався. У його планах було перетворення України на регіонального лідера, альтернативного Росії. Першим кроком до цього стало формальне утворення нової міжнародної організації – Спільноти демократичного вибору, – яку в Москві одразу назвали «клубом ворогів Росії». Втім, наповнити цей проект реальним змістом так і не вдалося, і він почив у Бозі – разом з ГУАМом, якому свого часу теж видавалися неабиякі аванси...



Не набагато краще просувалися справи і у стосунках України з тими організаціями, до яких прагнув вести її Ющенко – Європейським Союзом та НАТО. Так, цього року очікується підписання угоди про асоціацію з ЄС, але брюсельські бюрократи так само уникають давати Україні чітку перспективу членства у Союзі. Початок переговорів з введення безвізового режиму для українців з перспективою їх завершення до 2012 року – це максимум, чого може добитися наша держава від Європи зараз...



Не сталося очікуваного прориву і у справі зближення України з Північноатлантичним альянсом. Представники Партії регіонів, які ще так недавно підтримували курс уряду Віктора Януковича на інтеграцію в НАТО, раптом стали переконаними противниками євроатлантизму. Не в останню чергу через антинатівські акції в українському парламенті та за його межами Україна не отримала запрошення до ПДЧ на минулорічному Бухарестському саміті Альянсу.



Втім, дорікнути з цього приводу можна і Вікторові Ющенку, який за роки свого президентства не зробив практично нічого для того, аби пересічний українець взнав про НАТО більше і не був жертвою пропаганди вітчизняних та закордонних захисників нашої держави від «натівського чобота». Сьогодні, коли тема вступу України до Північноатлантичного альянсу поляризувала український політикум і суспільство, наша держава знаходиться ще далі від вступу до НАТО, ніж перед приходом «пронатівського» Ющенка на пост президента...



Але попри те, провальною зовнішньополітичну діяльність Ющенка назвати теж не можна. Вступ України до ВТО, здобуття нею права на проведення «Євро-2012», підйом на новий рівень стосунків нашої держави з США – роль Президента у цих успіхах України важко переоцінити. Однак чи перекривають ці здобутки втрачені нашою державою через внутрішньополітичні чвари та банальний недогляд можливості?



Гуманітарна політика



Віктор Ющенко став першим Президентом України, який у своїй діяльності надавав гуманітарній сфері принаймні стільки ж уваги, як зовнішній політиці чи економіці. Інша справа, що переважна більшість гуманітарних ініціатив глави держави наражалися на шалену критику з боку його опонентів.



Слід визнати, що закиди в бік Ющенка нерідко бувають виправданими. Вшанування жертв Голодомору подекуди перетворювалось на соцзмагання між місцевими керівниками – на чиїй дільниці свічок у вікнах буде більше. Допомога великих бізнесменів у відбудові пам’яток української історії і справді нагадує спосіб втертися в довіру до глави держави...



Проте – всі крапки над «і» розставить історія. І, можливо, прийдешні покоління згадуватимуть Ющенка саме як Президента, який докладав усіх зусиль для створення в Україні єдиної помісної православної церкви, для визнання вояків УПА борцями за незалежність України, який доносив світові правду про Голодомор, заклав перший камінь у фундамент «Мистецького арсеналу» та відбудував Батурин.



І цього насправді вже немало. Адже можна прискіпливо аналізувати численні помилки нинішнього Президента, дискутувати про слушність окремих його рішень та оцінювати його шанси на другу каденцію. Однак головне його досягнення полягає в тому, що він примусив українців подивитися на себе та свою країну іншими очима.



Володимир Фесенко, керівник Центру політичного аналізу "Пента"



{1-} Поточний рік – це рік, коли Президент Ющенко повинен буде, якщо сказати пафосно, прийняти для себе доленосні рішення. Або присвятити його тому, щоб реанімувати хоча б примарні й теоретичні, але шанси на другий президентський термін. Або ж гідно завершити, навіть під час економічної кризи, свою президентську каденцію.



Він може не чіплятися за можливість залишитися Президентом, не грати роль «кульгавої качки» і гідно завершити свою президентську каденцію. Президент Ющенко ще може зробити все можливе для мінімізації наслідків економічної кризи, для того, щоб залишитися в історії президентом, який зробив не все, але багато серйозних речей для країни.





Кость Бондаренко, директор Інституту проблем управління ім. Горшеніна:



{2-} Зараз довкола Президента сформувалося кілька груп впливу, кожна з яких намагається запропонувати йому свою концепцію його діяльності в нинішніх умовах. Хтось пропонує не балотуватися на другий термін і визначитися зі спадкоємцем, хтось – переформатувати політичний простір через вибори, хтось – зробити все можливе, щоб вийти у другий тур із, наприклад, Черновецьким, брутально усунувши інших конкурентів, а хтось переконує його, що він може перемогти на президентських виборах навіть у конкурентній боротьбі, застосувавши правильні технології і месседжі...



Друга половина року пройде під знаком боротьби і, відповідно, ця боротьба залежатиме від того, наскільки Президент буде здатним проявити свою волю і рішучість – в тому числі в бізнесовому послабленні своїх опонентів, і започаткуванні чітких доктрин чи то в плані реформ, чи в бажанні взяти країну на ручне управління.



Думаю, Віктор Ющенко навряд чи зможе повторити слова Леоніда Кучми в кінці його першої каденції про те, що «країна побачить іншого президента», маючи на увазі себе самого. Але його слова можуть виявитися пророчими, тому що мені здається, що Україна таки побачить іншого президента – з іншим іменем і прізвищем. Ющенко виявився ілюстрацією до тези Віктора Гюго, який сказав, що була велика доба, але вона отримала мізерне покоління...



Анатолій Луценко, директор GMT Group



{3-} У п’ятому році президентства Віктора Ющенка буде розігруватися поліваріантний сценарій. Головне питання полягатиме в тому, чи буде він балотуватися на другий термін.



Якщо балотування буде, то Президент, його оточення і штаб сконцентруються на популістських кроках, спрямованих на відвоювання електоральних позицій. Це відбуватиметься на фоні того, що в Юлії Тимошенко зараз не найкраща електоральна позиція.



Можливих кризових сценаріїв, про які часто говорять, я гадаю, не буде. Ескалація якихось конфліктів навряд чи принесе Ющенкові якусь користь. Радше навпаки – в електоральному плані це призведе лише до втрат.



Якщо ж буде ухвалено рішення не йти на вибори, то Віктор Ющенко буде робити такі кроки, щоб позитивно запам’ятатися суспільству та красиво фінішувати.