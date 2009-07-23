Как Байден учил украинцев жить

«Я думаю, будет неправильно, если мы ограничимся только пересмотром и оценками итогов Джозефа Байдена в Украину по той простой причине, что это визит не самодостаточный. Он является компонентом целого ряда шагов, которые я бы определил как новая евразийская политика США».«Смена администраций в Соединенных Штатах, формирование команды нового президента во времени и пространстве совпало с глубокими изменениями в контексте экономического кризиса. Поэтому те планы и расчеты, которые были целесообразны в период администрации Буша, оказались сейчас недееспособными. Новая евразийская политика – это попытка США повлиять на мироустройство после мирового кризиса, учитывая, что сами Штаты стали одним из его очагов».«Новые американские лидеры достаточно откровенно говорят о возможности смены глобальной военно-политической парадигмы. Саммит «двадцатки» в Лондоне в начале года продемонстрировал готовность и понимание и Обамы, и руководства России начать новый период разоружения. И дело не только в демонтаже мирового оборонного комплекса. Дело, прежде всего, в том, что глобальное разоружение может стать одним из наиболее эффективных инструментов преодоления глобального экономического кризиса. Это путь к технологическому перевооружению на скоординированной, коллективной основе».«Одним из последствий этих инициатив и Обамы, и Медведева в Лондоне стало движение «Global zero» – «разоружение до конца» - которое является одним из знаковых событий, сопровождающих перемены в американской политике».Новая евразийская политика разворачивается по четырем направлениям:1.Россия;2.Условно – новоевропейское. «Это те страны, которые являются кандидатами и в Евросоюз, и в НАТО, но имеют особое положение. Это Беларусь, Украина, Молдова, Грузия;3.Средняя Азия, Кавказ;4.Ближний Восток».«По каждому из этих направлений уже определяются особые подходы, отличные от эпохи Буша. В отношении России уже используется термин «перезагрузка». Скорее всего, речь идет о признании Соединенными Штатами модели многополюсности».«Речь идет об инвестициях, о сотрудничестве в высокотехнологических сферах. В случае Украины это и энергетика, и космос, и транспортная инфраструктура, новые технологии связи».«Байден, по некоторым оценкам, считается одним из тех, кто разделяет идею Нового Ближнего Востока или Большого Востока. Суть этого проекта состоит в том, что Ближний Восток, так же, как совсем недавно постсоветское пространство, требует глубокой экономической и политической перестройки – как в плане режимов, так и в плане геополитической карты. А для этого необходимы новые союзники, новые условия. Поэтому Россия нужна США сейчас и как перспективный союзник».«Что касается Средней Азии и Кавказа – США рассматривают эту зону как зону конкуренции, причем как с Россией, так и с Евросоюзом, который крайне активен в среднеазиатском направлении. Тот, кто будет главным политическим протектором этого региона, тот и будет определять энергетическую политику ближайших 20-50 лет».«Никоим образом нельзя разрывать визит Байдена в Киев и в Тбилиси. Это два взаимосвязанных визита. Это один вояж к двум стратегическим союзникам, где преследовались схожие политико-психологические цели. Во-первых, это обеспечение баланса интересов США на постсоветском пространстве. С одной стороны, идет перезагрузка отношений с Россией. Второе направление – подтвердить неизменность отношений стратегического партнерства с Киевом и Тбилиси. Подтвердить прозападным политическим элитам Грузии и Украины, что им ничего не угрожает и ими не будут жертвовать во имя улучшения отношений с Россией. Это был главный мессидж, который Байден повторял неоднократно».«Вряд ли США будут поддерживать одного или двух кандидатов из всего многообразия претендентов. Те встречи, которые провел Байден, показали, что США очень аккуратны и ведут мониторинг всех участников. Но они будут заинтересованы в том, чтобы будущий украинский режим сохранил западный вектор и не создавал конфликтов с Россией».«Аккуратная критика нереализованного Майдана свидетельствует о том, что США готовы работать не только с помаранчевыми политиками».«Особое внимание наши СМИ обратили на связь этого визита с президентскими выборами. Это напоминает «украиноцентризм». Многие наши политики, эксперты, журналисты думают, что наша внутренняя политика – это чуть ли не пуп Вселенной. Ничего подобного. Наши президентские выборы американцев интересуют постольку поскольку».«По отношению к президентским выборам - никакой прямой публичной поддержки кого-то из кандидатов не будет. Американцы так действовали в 2004 году - они не поддерживали Ющенко напрямую, хотя Ющенко был им более близок и симпатичен.Андрей абсолютно прав – американцам не принципиально, кто конкретно победит на выборах. США – не Россия, поэтому они никого прямо на этих выборах поддерживать не будут. Но при этом они попытаются любого победителя президентских выборов ввести в контекст своей политики».«Сейчас для них важно провести зондаж – кто есть кто в стране, кто как думает, - не на встречах и митингах, а в прямых встречах тет-а-тет с вице-президентом США».«Знаковой мне кажется фраза Байдена, сказанная им после переговоров в Грузии – он подтвердил то, что США поддерживают демократию в Грузии, поддерживают целостность Грузии, но при этом «мы не даем физических гарантий, мы не готовы физически защищать Грузию, если на то не будет воли народа». Эта осторожность, которая присутствовала и в Украине, где Байден намекнул, что обещания Майдана нужно выполнять – это проявило достаточно сдержанное, критическое отношение американской администрации к нынешней украинской власти и готовность поддержать новые перемены».«Три мессиджа, прозвучавшие из уст Байдена, я рассматриваю как знаковые: «вам нужны реформы»; «вам нужна консолидация, потому что политические конфликты в системе власти блокируют развитие и девальвируют власть»; «вам нужно углубление демократизации».«США, конечно же, будут заинтересованы в сохранении прозападного курса Украины. Но при этом готовы учитывать и особые интересы других центров силы, в частности, интересы России».«На мой взгляд, переговоры носили рабочий, даже в какой-то степени периферийный характер, они не стали сенсационными, но не стали и разочарованием». «На этих переговорах Украина не получила никаких новых обещаний и преференций ни в вопросе НАТО, ни в вопросе поддержки экономики. Более того, была взвешенная продуманная критика.Я думаю, что в целом украинская политическая элита услышала главный мессидж – США готовы к переменам в Украине. В случае если эти перемены сохранят прозападный стиль и риторику украинской политики, США примут их».«Я бы назвал ее «воспитательно-просветительской» по отношению к украинским элитам. Это выступление является программным, очень содержательным и откровенным, где Байден сформулировал, может быть, не столько позицию администрации США по отношению к Украине и украинским делам, сколько собственное видение этих вопросов».«Обратите внимание – Байден начал и закончил свое выступление с воспоминания о Майдане. На встречах с потенциальными претендентами на пост президента он нигде не проявлял своих политико-идеологических симпатий. А вот в этом выступлении в Украинском доме он четко показал, что ему как политику ближе – ценности Майдана, ценности демократии».«Критика была, и очень серьезная. Почему обещания, данные на Майдане, не исполняются? Байден дал ответ – потому что украинская власть разделена, потому что в Украине нет эффективного правительства».«Поколение, которое начинает революцию, очень редко ее заканчивает». Это тезис, обращенный не к Ющенко и не к Януковичу. Это тезис, обращенный к молодому поколению украинцев. Американцы мыслят не только интересами диалога с политической элитой. Они ведут диалог с молодым поколением, в том числе и с политической элитой».«Принципиально важный геополитический тезис Байдена: принцип разделения сфер влияния – это не просто вчерашний день, это принцип XIX века. Поэтому сейчас американцы исходят из принципа суверенитета государств, которым жертвовать не будут».«Успокаивая украинскую элиту, Байден дал понять, что Америка подтверждает те гарантии безопасности, которые в свое время были даны в Будапештском протоколе. Но проблема остается, потому что многие политики в Украине, и не только в Украине, прекрасно понимают, что эти гарантии – гарантии на бумаге.Тему НАТО Байден не поднимал, но о праве суверенного выбора союзника Байден говорил. Это был аккуратный намек на то, что нужно считаться с этим правом. Другое дело, что это право украинского руководства можно признавать только тогда, когда его будет поддерживать не только правящая элита, но и большая часть украинского населения».«Скорее всего, до окончания срока президентских полномочий Ющенко официальной встречи Ющенко с Обамой не будет. А вот встречи другого уровня, не в рамках официального визита, могут быть. Я не исключаю, что это может произойти во время визита Ющенко в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею. На мой взгляд, здесь сделан определенный реверанс, знак благодарности Ющенко со стороны американского руководства. Если хотите, это прощальный подарок новой американской администрации Президенту Ющенко. Тем не менее, полноценные официальные контакты, скорее всего, уже будут с новым президентом Украины».«Еще один интересный тезис – тезис о компромиссе. Байден четко сказал: «В демократии компромисс – признак силы, а не признак слабости». Банальная, казалось бы, вещь. Но вспомните – недавние переговоры о создании большой коалиции. На мой взгляд, это в известной мере сигнал к украинскому руководству о том, что Америка не против иметь дело с союзом ведущих политических сил, который будет построен на принципах компромисса. Относится ли это к союзу БЮТ и ПР – это другой вопрос. Но то, что американцы приветствуют компромисс ведущих политических сил – я думаю, этот сигнал был сделан однозначно».«Один из тезисов, прозвучавший в выступлении, на мой взгляд, имеет принципиальное значение для Украины – экономическая свобода Украины напрямую зависит от ее энергетической свободы. Мы много говорим об обеспечении так называемой энергетической независимости Украины, но почти ничего не делаем для этого. И Байдену приходится снова воспитывать, просветительствовать об этом. Он привел конкретную цифру: в Украине энергозатраты в три раза больше, чем в Польше. Это изъян и источник нашей энергозависимости».«Эта речь по стилистке, по риторике была проповеднической, но очень содержательной и очень откровенной. В речи в Киеве Байден расставил очень много важных для Украины акцентов. США не отказываются от идеологических критериев своей внешней политики. Прагматизм – прагматизмом, но ценностные принципы остаются для них принципиально важными».