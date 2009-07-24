Российский флот набирает штрафные очки

В четверг состоялось еще два инцидента, связанных с перемещением военной техники российского флота по Севастополю без согласования с властями. Последний, четвертый по счету, инцидент произошел в ходе вчерашней генеральной репетиции морского парада по случаю празднования в Севастополе 26 июля дня ВМФ России. Сотрудники украинских правоохранительных органов перекрыли выезд с территории 57 яхт-клуба Черноморского флота колонне бронетранспортеров 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Около 20 единиц техники этого подразделения принимали участие в демонстрации эпизода высадки морского десанта в акватории Севастопольской бухты. По данным украинских правоохранителей, причиной задержания БТРов ЧФ послужило отсутствие согласования с украинской стороной вопроса передвижения по улицам города колонны военной техники. Данная норма предусмотрена п. 5 ст. 15 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года. В результате возникшего инцидента командование ЧФ РФ приняло решение эвакуировать бронетранспортеры и личный состав морской пехоты с территории яхт-клуба морем. Для этого российская сторона задействовала большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», а также четыре судна вспомогательного флота – два спасательных буксира и два морских водолазных судна. Погрузка принимавшей участие в генеральной репетиции парада техники и личного состава морской пехоты ЧФ продолжалась несколько часов. В пять вечера того же дня с завершением загрузки на десантный корабль «Азов» 10 БТРов конфликт был исчерпан. Данный инцидент стал четвертым за последний месяц и вторым за вчерашний день случаем нарушения со стороны ЧФ РФ двусторонних соглашений по Черноморскому флоту. 8 и 21 июля этого года украинскими правоохранительными органами уже пресекались попытки российской стороны осуществить без прохождения соответствующей процедуры согласования перевозку по улицам Севастополя противокорабельных ракет морского базирования. Кроме того, в четверг около 6 часов утра по местному времени в Нахимовском районе города в районе улицы Челюскинцев сотрудниками ГАИ Севастополя в очередной, третий раз была пресечена попытка незадекларированной перевозки ЧФ РФ двух крылатых ракет, состоящих на вооружении кораблей и катеров российского флота. В связи с последним инцидентом украинский МИД призвал Москву воздержаться «от возможных нарушений двусторонних соглашений по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины и законодательства Украины». В свою очередь, российские власти продолжают настаивать на том, что имеют все основания осуществлять перевозку опасных и иных грузов в местах базирования ЧФ РФ на территории Украины без согласования с украинскими компетентными органами. В частности, на этой неделе официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко заявил, что «действия, которые предпринимались нашими моряками, предпринимались и ранее и полностью соответствуют тем договоренностям, которые у нас имеются по базированию флота в регионе».