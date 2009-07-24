Тарас Чорновил об исполнителях, организаторах и заказчиках убийства отца

Сразу же после задержания Пукача Тарас Чорновил обратился в Генеральну прокуратуру Украины с заявлением о выяснении причастности экс-генерала к убийству Вячеслава Чорновила. ГПУ быстро отреагировала на заявление и подтвердила намерение проверить все имеющиеся факты.Однако в ответе Генпрокурора отмечалось, что «в уголовном деле нет на сегодняшний день материалов о причастности Пукача». Тарас Вячеславович считает это обстоятельство довольно странным, поскольку знает, что по крайней мере в 2005 году, когда следствие было возобновлено, имя Пукача там четко фигурировало, «его участие и его причастность тогда серьезно обсуждались следствием и были зафиксированы ряд фактов». «Это, в частности, уничтожение оперативного дела о слежке, хранившегося на тот момент в Кировоградском УВД. Буквально за день до выезда следственной группы из Киева все хранившиеся до того времени материалы были совершенно преднамеренно уничтоженные», - рассказал Тарас Чорновил.Если сейчас у следствия нет соответствующих материалов, это значит, что Генпрокуратура «скрывает, уничтожила или не хочет их видеть», - предполагает нардеп.Тарас Вячеславович рассказал, что сохранившихся материальных доказательств, к сожалению, немного. Это «поверхностные допросы людей, которые могут быть свидетелями обстоятельств пребывания Вячеслава Чорновила в Кировограде, совершенно противоречивые показания участников трагедии, непосредственно находившихся в КамАЗе, которые путаются и всякий раз дают абсолютно разноречивые показания». Вместе с тем, «не было никаких материалов от непосредственных организаторов этого убийства. Фактически людей, которые могли дать какие-то показания, на сегодняшний день уже нет в живых. Это генерал Кравченко, бывший министр внутренних дел, это генерал Фере, который с 2003 года находился в коматозном состоянии и недавно тоже умер и уже не сможет дать никаких показаний. И единственный свидетель – Пукач – выглядел совершенно недосягаемым для следственных органов».Несмотря на «странные обстоятельства», благодаря которым Пукач оказался в руках правоохранителей, Тарас Чорновил считает, что именно сегодня Генеральная прокуратура имеет уникальную возможность довести дело о гибели лидера НРУ до логического завершения. По его словам, у ГПУ «наконец есть за весь последний период весь инструментарий для того, чтобы раскрыть дело».Вместе с тем, Тарас Чорновил сомневается в «объективности и должном уровне расследования этого дела», поскольку происходили «странные сливы информации наружу». «Я имею в виду не только дикую информацию об эксгумации, которая прорывалась все время, но и прямой слив секретной следственной информации, через Секретариат Президента», - объяснил народный депутат.По словам Тараса Вячеславовича, «официальные и полуофициальные вещи» дают основания утверждать, что «Алексей Пукач лично курировал слежку за Вячеславом Чорновилом во время его последней поездки в Кировоград».Об этом свидетельствует ряд фактов, а именно: «приблизительно после 11-12 часов дня стало точно известно, что Вячеслав Чорновил не будет ночевать в Кировограде и едет на Киев, хотя предварительно обсуждались планы ночевки там. Моментально после этого группа наблюдения, которая зафиксировала этот факт, дала команду, и Куделя, шофер КамАЗа, выехал из Александрополья Днепропетровской области - не так, как отправляется каждый шофер за почти тысячу километров – в 6-7 утра. Он выехал в 12.30. То есть фактически команда, поступившая от Алексея Пукача из Кировограда, была передана, по некоторым данным, тогдашнему заместителю министра внутренних дел по юго-восточному региону, параллельно руководителю Днепропетровского областного управления внутренних дел Смирнову, и стала отправной точкой отсчета для отправления КамАЗа, который должен был перекрыть дорогу в районе Борисполя», - рассказывает Тарас Чорновил.Кроме того, у народного депутата есть информация о том, что в машине, сопровождавшей Вячеслава Чорновила и Геннадия Удовенко в течение всего пути, «по крайней мере от Черкасс и почти до самого места катастрофы», тоже находился Алексей Пукач, «который на месте непосредственно контролировал выполнение задачи по уничтожению Вячеслава Чорновила».«Есть очень много косвенных доказательств и моментов», - рассказывает Тарас Вячеславович. В частности, стремительное повышение по карьерной лестнице основных фигурантов дела. «Резко пошла вгору карьера следователя Пастушенко, который фактически развалил следствие на первом этапе в 1999 году. То же самое Пукач. Очень быстро после того с не самой высокой, не самой влиятельной должности руководителя внешней разведки МВД он поднялся до руководителя уголовного розыска и получил квартиру в престижном районе города Киева. Министром внутренних дел с заместителя министра стал господин Смирнов».В первую очередь, это Куделя. Во вторую очередь – это Шолом, который тоже ехал в КамАЗе». Судьба последнего удивительная и трагическая одновременно: «через какое-то время после аварии он снова возвращается к себе в район, начинает сильно пить, что-то якобы начинает там спьяну рассказывать, приезжают странные гости из Киева, человек резко умирает». Спустя некоторое время эксгумация показывает в останках «колоссальное количество ядовитых веществ, значительно превышающее смертельную дозу».Николай Степаненко, уполномоченный министра внутренних дел, - «второй непосредственный участник». «Очевидно, была еще группа исполнителей». В частности, «Григорий Омельченко и покойный Александр Ермак называли фамилию тогдашнего руководителя киевского милицейского подразделения «Сокол» Ненашенко и некоторых других».Организаторов убийства, по мнению Тараса Чорновила, возглавлял генерал Фере. «В нее входил, очевидно, Пукач. Мог входить тогдашний заместитель министра внутренних дел Смирнов», - предполагает народный депутат.Но в отношении заказчиков убийства у Тараса Вячеславовича нет ответа. Есть только несколько предположений. Они основываются на логическом выводе: если были задействованы заместители министра, «а сам министр дал прямую команду прикрыть дело через несколько часов после убийства, пока не были проведены никакие следственные действия, кроме осмотра места происшествия», - «ясно, что при таких обстоятельствах это не могло пройти без участия высшего руководства страны».По мнению Тараса Чорновила, версии о причастности к убийству главы Народного Руха Павла Лазаренко или Евгения Марчука «не выдерживают критики». Хотя Тарас Вячеславович не скрывает, что «у отца с обоими этими людьми были очень проблемные отношения, очень напряженные и даже, можно сказать, враждебные».Более вероятной народный депутат считает версию о варианте «под Кучму». По словам Тараса Чорновила, экс-президент Украины вряд ли осмелился бы отдавать приказ о физическом уничтожении Вячеслава Чорновила, поскольку «момент личного уважения к Чорновила» у него сохранялся. Тарас Вячеславович считает, что, скорее всего, инициатива убрать с дороги неугодного Чорновила исходила от «определенных групп людей, в частности, из избирательных штабов Кучмы, которые были особенно заинтересованы в его переизбрании на второй срок и которые боялись ломки старой системы, согласно которой во втором туре против Кучмы должен был выйти только коммунист и никто другой». «Эти люди могли быть готовы ко всему. Поэтому мне кажется, что в этом варианте есть своя логика», - считает Тарас Чорновил.Следующий вариант, связанный с первым, - «вариант под Ющенко». «В 1997 году проводились очень серьезные совещания по поводу того, как на будущее развить Виктора Андреевича в единого общенационального лидера и будущего президента. В эти группы входили все, кроме Вячеслава Чорновила и части Народного Руха Украины – именно той части, которая поддерживала Чорновила». Мотивом для уничтожения Чорновила могло послужить то, что в то время он «фактически перекрывал путь для такого всеобщего национально-демократического объединения под Ющенко как будущего лидера».«Я не думаю, что эта версия может быть отдельной и самодостаточной», - добавляет нардеп. «Если еще учесть, что в тот момент Виктор Ющенко был заместителем Александра Волкова в одном из штабов Кучмы, то я думаю, что эти версии могут иметь определенную, незначительную, привязку друг к другу».«Чорновил для Ющенко был определенным конкурентом, был противником, никогда там большой любви и привязанности не было, но это не основание для меня, чтобы его в чем-то обвинять», - подчеркнул Тарас Чорновил.По мнению Тараса Чорновила, есть по меньшей мере два вероятных мотива убийства его отца. Первый – «проблема очень строго выстроенной системы выборов президента на 1999 год, когда четко была поставлена задача: во втором туре должен встретиться Кучма с Симоненко, и ни с кем иным. Все вставшие на пути должны быть устранены». Однако, по словам Тараса Вячеславовича, даже если Вячеслав Чорновил и принял бы участие в президентских выборах, то вряд ли одержал бы на них победу, поскольку «там были задействованы такие усилия, такие финансовые ресурсы, такие фальсификации, что победить ему было невозможно».Второй мотив - Чорновил являлся серьезным препятствием в сдаче украинской газотранспортной системы России. «Об этом мало говорят, но во второй половине 1990-х эта попытка была как никогда близка к реализации», - отмечает нардеп. «Среди украинских политиков, работавших тогда на эту идею, тоже было достаточно тех, кто могли очень сильно хотеть его убийства».«Но я еще раз повторяю: у меня на сегодняшний день нет ответа на вопрос, кто заказал убийство моего отца. И я боюсь, что даже после всех допросов Пукача, когда мы, возможно, получим полную картину этого преступления, ответа, тоже не будет. Пукач – не такой человек, которого вызывали на личные разговоры к Кучме. Я думаю, единственным передаточным звеном с ним был даже не Кравченко, а Фере». Ни Кравченко, ни Фере нет в живых. А значит...