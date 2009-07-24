Рада сработала в вето

Первая попытка открыть заседание оказалась провальной: депутаты от Партии регионов традиционно заблокировали трибуну, требуя повышения социальных стандартов, и выражали решимость стоять до последнего. Однако со второй попытки Рада завелась. Согласовав повестку дня, состоящую из полдюжины вопросов, парламентарии начали работать. Платой за открытие заседания стало публичное обещание с парламентской трибуны лидера проправительственной фракции БЮТ Ивана Кириленко, что «социальные» требования «регионалов» будут непременно выполнены. Однако, судя по всему, эффективность работы Рады в этот погожий летний день будет сведена к нулю. В частности, председатель парламента Литвин уже спрогнозировал вето Президента на наиболее резонансные законопроекты, утвержденные парламентом. Среди них, в частности, изменения в закон о выборах главы государства и решения по рекапитализации банков. При этом, правда, спикер оговорился, что вето на изменения в избирательный закон депутаты, скорее всего, преодолеют. Кроме того, под угрозу вето попал принятый парламентом закон о дополнительных мерах по финансовому оздоровлению банков, которым, среди прочего, регламентируется создание санационного банка. Первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Станислав Аржевитин заявил, что научно-экспертное управление парламента усмотрело неконституционность ряда положений этого законопроекта. Между тем, народные депутаты от БЮТ уже собрали подписи за проведение нового внеочередного заседания, которое может состояться в августе.