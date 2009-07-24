Пукач как технология

Одним из его жителей до прошлой недели был наиболее разыскиваемый преступник Украины – генерал Алексей Пукач. Правда, здесь его знали как Петра Загорулько, капитана дальнего плавания. «Ну, моряк и моряк – он все время в тельняшке ходил», – говорит Слава Чикотун, фермер из соседнего села Стетковцы. Это он в прошлом году искал сначала в родных Стетковцах, а затем в Молочках дом для своей сестры Лидии, ее сына и сожителя, которого она назвала двоюродным братом умершего мужа, Петра. И нашел – дом на околице Молочков, которые и сами находятся на околице Житомирщины. «Автобусы здесь ходят редко. Мы в самом тупике находимся – между Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областями. То есть оно так, что можно если что быстренько и на Винниччину смотаться, и на Хмельнитчину», – описывает географическое расположение Молочков сельский голова Петр Кривицкий. Лидия Загорулько купила дом летом прошлого года. Зарегистрировалась в селе 18 сентября. Кривицкий вспоминает: «Спрашиваю, а чего же ваш муж не прописывается? А она: это не муж, это моего покойного мужа брат, он сейчас на пенсии, прописан в Киеве, капитан дальнего плавания. Приехал со мной помочь мне сделать ремонт в этом доме, по хозяйству». Этого объяснения для сельского головы оказалось достаточно, и больше о регистрации речь не заходила. Да и сам Петр не давал повода для каких-то замечаний в свой адрес. Они завели хозяйство – трех коров, свиней, кроликов, гусей, кур. Впоследствии написали в сельский совет заявление на выделение им дополнительных сорока соток земли – и вели привычный для села образ жизни. Сначала Петру сельское хозяйство давалось трудно. «Первые дни он не умел, не мог... О корове все рассказывали. Нужно было корову через мостик на другой берег реки перевести - он ее и толкал, и за хвост тянул, – смеется молодая женщина около сельмага. – А затем втянулся». «Красивый мужчина был. Интеллигентный. Сразу видно, что непростой человек. Потому что Лида – сразу видно, наша, из простых», – в один голос характеризуют бывшего односельчанина жители Молочков. Женщина, которая живет на соседней улице, вспоминает: «Бороду носил и не матерился. Мы еще думали, что то он в вере какой-то ненашей». «На молодых засматривался», – не без гордости говорит соседка Петра и Лидии и тут же добавляет: «Но не гулял никогда. Ничего такого». Ничем особенным на фоне других сельских жителей Петр не выделялся. Разве что соседей сначала настораживало, что Лидия называет своего сожителя Алексеем, Лешой. Однако женщина реагировала на вопрос смехом: «Это я «по приколу». А еще было подозрительно, что Петр слишком уже преувеличивал свой возраст: говорил, что ему то 68, то 72. Седина и борода действительно старили 56-летнего Алексея Пукача, однако объяснение, мол, в море человек стареет медленнее, односельчан не удовлетворяли. «По рукам же, по телосложению видно, что он младше!» – говорит Оксана, начальница местного отделения связи. В остальном же – ничего особенного. Петр освоил трактор, который одолжили у родственников Лидии, обходил коров, косил, рыбачил, выписывал «Газету по-українськи» и журнал «Хозяин», иногда выпивал с местными мужиками – когда звал их помочь по хозяйству. «Он выпить может столько, что тебе и не снилось», – говорит один из тех, кто когда-то пропускал по рюмке с Петром. «Да он он если себе 50 наливает, то остальным – дважды по сто», – говорит его коллега Витек. Он хвастается тем, что трижды привозил Загорулько сено и каждый раз пил с Петром у него дома: «Хотя самогон у них забористый: четыре стакана – и отрубишься». Жили Петр и Лидия якобы за счет молока, которое Лидия регулярно сдавала на приемный пункт. Хотя соседи этому не очень верят: «Я с Лидой как-то на базар в Любар ездила, и она там продукты покупала слишком уже дорогие. Говорит, мол, мой того и того есть не будет. Конечно, они не за счет молока жили, была какая-то заначка». Время от времени на каникулы к ним приезжал Андрей, сын Лидии, студент одного из луганских вузов. Он помогал родителям по хозяйству и иногда ездил по селу на белом микроавтобусе. Петр за руль садился крайне редко, разве что в среду: чтобы доехать в центр села «на базар». Отказывал, даже когда соседи просили подвезти кого-то из них в больницу: говорил, что не имеет водительских прав. Однажды, с месяц назад, когда Андрей подвозил сельскую ребятню к речке искупаться, кто-то из мальчишек случайно заметил, что из бардачка машины выпало удостоверение. В нем была фотография «дяди Петра», только без бороды, и фамилия «Пукач». Придя домой, мальчуган рассказал об этом матери, однако она не придала словам сына значения. Идиллия для Пукача закончилась в прошлый вторник. Еще за четыре дня до этого жители Молочков заметили, что по селу на автомобилях ездят неизвестные люди, одетые в какие-то лохмотья. «Представлялись рыбаками, хотя больше были похожи на каких-то бомжей», – вспоминают люди. За неделю до этого милиция проводила в селе рейд: «отрабатывали» бабушек, которые нелегально выращивали на огородах мак, поэтому в Молочках заподозрили, что неизвестные в рваных кедах и потертых спортивных штанах – наркоманы. «Сосед заметил, что трое в кустах прячутся, – рассказывает одна из жительниц соседней с Загорулько улицы. – Подходит и спрашивает: что вы за одни? А они: да вот грибы собираем. Но где же здесь те грибы? Если бы пили, если бы девушки с ними, то было бы понятно... Так они ему корочки показали, он и отстал». О том, что в селе работают эсбэушники, на то время знали и в сельсовете. «Там рядом завгар наш живет, Толик. Так он позвонил в милицию, те пробили номер и говорят ему: не трогай их в любом случае, ребята работают», – смеется сельский голова. Вечером во вторник дом Загорулько окружили. Один из соседей как раз собирался накосить скотине на утро: «Отхожу от дома, вижу – лежат ребята в траве, уже обмундированные, в бронежилетах, шлемах, с автоматами. Они на меня глянули, шикнули, я с косой так и пошел домой, спрятался». Около девяти Петра взяли. Никакого сопротивления тот не оказывал. К дому Загорулько съехалась куча машин. В селе сначала по-доброму обрадовались: наконец к Петру какие-то гости приехали, по-видимому, тоже моряки. Потом, когда люди в черном начали собирать по соседям понятых, поняли: никакие это не гости... Еще несколько часов Пукача держали в доме, ожидая прибытия дополнительной охраны. Ночью – повезли на Киев. «Вчера по телевизору говорили, что Лида убежала, но это неправда. Она еще сегодня утром коров доила, я видела. С ней просто в доме эсбэушник сидит, и ей сказали никому не открывать», – сообщает соседка Загорулько. Сначала по селу поползли слухи о мешках с деньгами и чуть ли не тоннах боеприпасов, изъятых у Петра-Алексея. Однако понятые клянутся: ничего подобного в доме Загорулько не нашли, вспоминали разве о двух куртках и костюме – «красивые шмотки». Впрочем, односельчане подозревают, что при понятых изъяли далеко не все найденные у Загорулько вещи. «Моя малышка видела, что у Андрея пистолет есть», – говорит одна из соседок. А другая вспоминает: «У нас дома на краю села, как-то лисы повадились – гусей таскали. Так Лида говорит: нужно, мол, наше ружье взять и хотя бы их напугать. Значит, было у них ружье». В любом случае жители Молочков сходятся на одном: всю правду об их бывшем односельчанине они не узнают никогда. Хоть как это ни странно, они и не горят желанием знать эту правду. Вообще в Молочки стоило съездить лишь для того, чтобы прийти к шокирующему выводу: все село как один – на стороне задержанного Алексея Пукача. «Он страшно культурный был, трудолюбивый. Никогда не «ебкнет», не прикрикнет. Пьяным его никто не видел. Идеальный мужчина, одним словом», – сходятся во мнении местные женщины. «Нормальный был мужик», – кратко характеризуют Пукача мужчины. «А что убил журналиста, – так не сам же убил, наверное, приказали. А что он должен был делать? Потому что здесь он никому ничего плохого никогда не сделал», – защищает его прежняя односельчанка. А около сельской почты пришлось найти еще более рьяную защитницу человека, которого обвиняют в совершении одного из самых громких преступлений современной Украины: «Если честно, мне его жаль. Я понимаю, что он – убийца Гонгадзе, чьего-то отца и чьего-то сына. Но я на сто процентов уверена, что это был не его личный выбор. Если мне дали приказ какую-то свою работу выполнять, я ее выполняю, и не переступаю эту грань. Он же его убил не через то, чтобы мобильник украсть, а чере то, что ему приказали. И это – не только мое мнение, вам процентов 80 людей в селе скажут, что они бы его даже если бы узнали, то не сдали бы». Логика бывших земляков Пукача шокирует. Конечно, «моя хата с краю, ничего не знаю» испокон веков было чуть ли не национальным лозунгом украинцев, но в Молочках эта максима превзошла самое себя и приобрела причудливую нечеловеческую форму. «Он ни о чем из своего прошлого рассказывать не хотел, и мы у него не расспрашивали, – спокойно объясняют бывшие односельчане Пукача. – Вот и вы приезжайте, живите, и мы у вас ничего не спросим, если красть не будете или драться по пьяному». Поэтому почему бы не допустить, что на другом конце Молочков или в каком-то из соседних сел в каком-то недавно проданном доме вскоре поселится еще один «Петр», в бардачке машины которого местный мальчишка как-то найдет документы с фамилией, например, «Лозинский». А родители мальчика не обратят внимания на находку: а что, не крадет человек, не буянит... И, возможно, будут правы. Спецоперация доблестных украинских силовиков, которые умело задержали особо опасного преступника, который коварно спрятался в дебрях украинской глубинки, с другой стороны телеекрана кажется не больше плохо поставленного шоу. «За те четыре дня, что его «пасли», он, если бы хотел, сто раз мог убежать», – признают в Молочках. Значит, не хотел, – делают выводы крестьяне. В отдельно взятых Молочках «героический чин» СБУ и политиков, которые сейчас пиарятся на нем, воспринимают совсем по-другому. Пукача на самом деле защищают не только через то, что он не пил и не матерился. Возможно, не осознавая этого, жители Молочков становятся на защиту бывшего односельчанина по вполне рациональной причине: он олицетворяет для них противостояние с действующей властью, которую здесь, мягко говоря, не жалуют. «Не нужно о нас думать, что мы глупее «городских». Понятно, что один политик перед одними выборами обещал поймать убийц Гонгадзе, а теперь, перед другими выборами – их чисто случайно ловит», – говорит жительница Молочков. «Он объявил Год села, а сам ничего не делает, видя, что это село нагнули! – переходит на нецензурную лексику другой местный житель. – Сколько стоит вода, которую ты сейчас пьешь? Три гривни? А моя жена сегодня литр молока сдавала государству за 80 копеек. Зато Пукача нашли – вот тебе и Год села». «А я тоже думаю, что он сдался сам. Потому что лучше в тюрьме сидеть, чем здесь жить. Здесь нужно вкалывать. Свежий воздух? – жительница соседней с Пукачевой улицы показывает большую косую рану. – Вот вам свежий воздух! Я пальцем едва шевелю, а у меня три коровы, двое телят, три лошади, свиньи, козы, кролики, куры, больной муж и огород. Ясно, что он здесь год прожил и понял, что если как такая жизнь, то лучше сидеть в камере»... Украинские политики и политологи один впереди другого рассуждают, кому на руку играет Молочкинский арест, кто сможет «подняться» на судебном процессе над Алексеем Пукачем, который уже обещает стать наиболее интересным политическим шоу грядущей кампании, и кого он сможет «утопить». А в Молочках между тем люди уже сделали собственные выводы по этому делу – жестокие, циничные и вряд ли справедливые. Однако то, что эти выводы вовсе не совпадают с теми, которые уже сейчас предлагает своим согражданам власть, – это тревожный звоночек для этой власти. А получить такой сигнал не от отдельно взятого села в семь сотен жителей, а от целого озлобленного народа, готового оправдать убийство журналиста приказом начальника, и который, как ему кажется, научился отличать реальные дела от предвыборных технологий, – это больше, чем серьезно...