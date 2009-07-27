Киевский день патриарха

Еще накануне визита патриарха РПЦ заявляла, что он носит исключительно пастырский характер. Вместе с тем, это не помешало предстоятелю Российской православной церкви встретится с рядом ведущих политиков Украины – Президентом Украины Виктором Ющенко, премьер-министром Юлией Тимошенко, лидером оппозиции Виктором Януковичем. С политиками патриарх обсудил проблемы православия в Украине. В частности, Кирилл заявил, что поместная православная церковь, о создании которой так много говорят в Украине, на самом деле уже существует и членами ее должны являться все православные верующие. Правда, еще перед визитом он отметил, что считает таковой Украинскую православную церковь Московского патриархата. В подтверждение своих слов патриарх не принял предложение о встрече предстоятеля Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарета. Ранее Филарет предложил патриарху Кириллу встретиться и обсудить "конструктивные пути преодоления церковного раскола и создания в Украине единой поместной церкви". Тему раскола обошел также Священный синод, заседание которого состоялось в Киеве впервые за почти трехсотлетнюю историю его существования. Кроме встречи с политиками и участия в Священном синоде Кирилл также провел богослужение на Владимирской горке, где присутствовало несколько тысяч человек.