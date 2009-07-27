Юлія Тимошенко: Після перемоги мені ніхто більше не буде заважати

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко дала інтерв’ю телеканалу ICTV

Юліє Володимирівно, добрий день. Дякуємо, що знайшли для нас час. Отже, перше запитання. Ви – одна з небагатьох державних діячів, котра дуже оптимістично налаштована з приводу української економіки. Це видно по звітах на засіданнях Кабміну. Ви часто говорите про те, що у нас є зріст. На чому ґрунтується Ваш оптимізм?



Мій оптимізм базується на чіткому знанні ситуації. На відсутності істерії. На відсутності клікушества і, безумовно, на антикризовій програмі, яку ми виконуємо з першого дня кризи. Крім того, вже 4 місяці поспіль державна статистична служба реєструє зростання обсягів виробництва промисловості. Невелике. Були місяці, коли по півтора відсотки. Останній місяць ми вже маємо – червень до травня – майже 3,2% зростання промислового виробництва. Сільське господарство – це те, що тримає Україну взагалі на плаву. Тому що це єдина галузь, яка по відношенню до минулого року дає впевнений приріст. І саме тому у мене є оптимізм. Тому що я бачу, що дуже важко, через великі проблеми, але економіка України починає одужувати. І не хочеться вірити в другу хвилю кризи.



Не хочеться... але коли бачиш - я зараз говорю просто як громадяни - коли бачиш вивіску на обміннику, цей курс, коли заїжджаєш на автозаправку, ціна на бензин - т не дуже віриться, що ми зростаємо. Як ви можете прокоментувати це?



По-перше, курс гривня – долар, ви знаєте, що це по Конституції компетенція Національного банку. Це не компетенція Уряду. І я можу ще раз сказати, що якщо б дійсно сьогодні по-іншому вести політику Національного банку, то всі макроекономічні показники, фінансовий стан країни говорять про те, що гривня мусить бути 6 – 6,50 за долар. І це значить, що у нас є, при правильній політиці, шанс поставити гривню на місце. Що стосується цін на нафту, на нафтопродукти: з першого дня, коли почали підніматися світові ціни на нафту, ми боремося з монополіями. Антимонопольний комітет робить все для того, щоб шахраї, які монопольно встановлюють ціни на нафтопродукти – на бензин, дизельне пальне – були поставлені на місце. Але в той же час, об’єктивна реальність в тому, що світові ціни на нафту зараз стрімко зростають. І з початку кризи вони зросли вже вдвічі.



Скажіть будь-ласка, Ви як Прем’єр-міністр, як людина, яка взагалі знає ситуацію, Ви можете дати якийсь прогноз – це те, що цікавить усіх – щодо долара, щодо ціни на пальне. Восени що буде? Що буде після президентських виборів? Чи не чекає нас обвал і друга хвиля?



Ну, по-перше, другу хвилю в світі економісти сьогодні не прогнозують. Є деякі заключення, які нібито говорять, що таке можливе. Але насправді більшість економістів і фінансистів світу вважають, що найгірше падіння світ вже пройшов. І зараз Україна разом зі світом починає вирівнювати свої економічні показники. І я, наприклад, можу сказати, чим я як прем’єр-міністр, сьогодні все ж таки пишаюся. Тим, що багато країн під час кризи скоротили і рівень пенсій, і рівень пільг, деякі країни зовсім прибрали будь-які пільги людям. Майже всі країни так чи інакше пройшли через зниження суттєве заробітної плати. Я як прем’єр-міністр не допустила зниження пенсій, зниження заробітних плат в державній, бюджетній сфері, на державних підприємствах ні на копійку. І крім того, як би важко нам не було, я роблю все, щоб виплачувати день в день і пенсії, і заробітні плати в бюджетній сфері. Але за приватний сектор – чи виплачуються заробітні плати – відповідає виключно Генеральна прокуратура. І тому мої прогнози – вони оптимістичні, які базуються по-перше, на світових оцінках економістів з досить високими іменами; по-друге, на оцінці економічної ситуації в Україні, ми потрошку вирівнюємося і наступне, це – я вірю в нашу антикризову програму. Зараз, наприклад, ми почали наступний етап антикризової програми для металургів. Ми створили для гірничо-металургійного комплексу унікальні пільгові умови для того, щоб вони мали можливість виробляти метал і реалізовувати на ринках. Зараз ми цю пільгову програму пролонгували до кінця року. Для аграріїв: ми сьогодні відкрили можливості закупити в аграріїв зерно по тим цінам, які для них є рентабельними, більше ніж на три мільярда гривень.



У нас є велика проблема, ми ж її знаємо - нема де зберігати зерно, і тому зернотрейдери ну просто процвітають в нас. І за прогнозами на цей рік, знову буде велике свято зернотрейдерів. Що з селянами? Наскільки дієвим буде те, що держава викупить, як Ви сказали, за рентабельною ціною у фермерів зерно? Все ж таки, чи це покриє всіх фермерів абсолютно? Чи кожен зможе здати збіжжя за ціною, яку пропонує держава? Чи все ж таки у нас залишається проблема зберігання? Що з цим в загалі робити, як Ви можете прокоментувати ситуацію?



Україна в минулому році зібрала рекордний врожай за всі часи – вдвічі більше. Зрозуміло, що ніяка інфраструктура, ні портові елеватори, ні просто елеватори для зберігання, ні транспортна система до такого врожаю не була готова. Крім того, далеко до 2008 року на користь зернотрейдерів приватизували всі елеватори по суті справи в країні, залишилися крохи у держави. І сьогодні все це спрацьовує на мінус для аграріїв. Аграріїв просто давлять монопольною ціною. Пропонують їм сьогодні ціни за зерно 600, 700, 800 гривень за тонну, що є повністю для аграріїв збитковим. Це бандитизм: простий трейдерський бандитизм. Захистити сьогодні селян можна тільки разом з селянами від цієї біди. І тому сьогодні наш уряд – перший за всі часи – створив Аграрний фонд в бюджеті. Саме в кризу цей Аграрний фонд сьогодні працює, коли банківська система паралізована. Ми будемо купувати у селян зерно по заставним цінам. Що це таке – заставні ціни? Це коли вони віддають за 60 відсотків вартості ринкової ціни, але якщо вони хочуть потім в пік ціновий на ринку продати це зерно, то вони можуть забрати у держави, продати зерно за максимальні ціни і повернути державі ці 60 відсотків заставної ціни. От так працює сьогодні Уряд. Ми відкрили закупку по всім регіонам, і зараз я ставлю під контроль повністю збір заявок на закупівлю у селян зерна і, безумовно, саму закупівлю. Ми закупимо на 3 мільярди гривень зерна у селян. Крім того, ми для зернотрейдерів поставили дуже важкі умови. Ми сказали, що повертати їм експортне ПДВ будемо тільки в тому випадку, якщо вони пред’являть документи, що вони закупили зерно безпосередньо у сільськогосподарських виробників по ціні не нижче мінімальних ринкових. А не за дисконтні ціни, які просто неможливі для виробника. І ми будемо саме так повертати їм ПДВ. Тому у нас є досить сильні важелі, якими зараз ми будемо працювати. І до речі, от дуже добре питання ви задали відносно наявності елеваторів. Дійсно сьогодні в країні не вистачає елеваторів. Це історична проблема. Не сьогодні народилась. Але ми уклали з двома країнами – це Канада і Японія – всі необхідні документи для того, щоб побудувати елеватори в Україні. Причому від 1000 тонн зберігання, 3000, 5000 і 10 тисяч тонн зберігання. Для того, щоб віддати їх якраз сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, щоб селяни були власниками цих елеваторів. Ми цю програму до кінця року вже почнемо втілювати в життя.



Повернімося до соціальних виплат. Ви сказали, що Ви виплачуєте до копійки. Який тоді Ваш коментар щодо ситуації з законопроектом Партії Регіонів, про підвищення мінімальних зарплат і пенсій, через який так багато і довго блокували Раду, ну і так ділі, Ви знаєте цю ситуацію. Як Ви можете її прокоментувати? І чому, до речі, чому ваша політична сила виступає проти?



Ну, по-перше, ми реальні люди, реальні політики і дійсно наша команда має професійних економістів і фінансистів. І тому ми добре розуміємо, що обіцянками людей годувати – як це робить Партія Регіонів – які не підкріплені фінансовими ресурсами, це є просто на сьогоднішній день руйнація останньої стабільності фінансової в країні. І можна сьогодні сказати, що мінімальна заробітна плата, як говорять регіони, мусить складати 3000 гривень. Але в той же час і Азаров, і Янукович розуміють, що під час кризи навіть половини цих грошей в бюджеті немає. Для цього потрібно втричі мати більші доходи бюджету, ніж вони були за останні роки. Це – чисто передвиборча програма, де грають на почуттях людей, на їх надіях, абсолютно пустими ідеями, які нічим не підтримані, ніякими грошима. І, безумовно, Уряд не можу піти на такі авантюри. Якщо би сьогодні не фінансова криза, то я як Прем’єр-міністр, перша б ініціювала підняття і пенсій, і заробітних плат, і інших соціальних виплат, не чекаючи блокування від Партії Регіонів. Партія Регіонів просто діє за принципом „чим гірше, тим краще”. І руйнує сьогодні роботу Верховної Ради, руйнує сьогодні фінансову систему задля того, щоб набрати додаткові бали на президентські вибори. Але це безжалісно по відношенню до країни.



Від господарських питань до актуальних політичних і, взагалі, до актуальної теми тижня. Справа Гонгадзе. Існує думка, що арешт Олексія Пукача - це заздалегідь спланована акція, перед виборами. Який Ваш коментар з цього приводу?



Ну одразу перший коментар, який би зробила будь-яка людина: для мене дуже боляче, що 9 років на цьому політиканствують, але жодного разу – хоча могли це завжди зробити – Генеральна прокуратура не довела цю справу до логічного завершення. І я дуже сподіваюся, знову – чисто по-людськи сподіваюся - що цей раз вже не шісток підставлятимуть для розбору, а що будуть оголошені і понесуть відповідальність справжні замовники вбивства Гії.



Як ви думаєте, цього разу це буде?



Дуже хочу в це вірити. Не можна більше так знущатися над пам’яттю Гії, над родиною, над мамою Гії, і над країною – насправді.



Якщо Ви виграєте президентські перегони, якими будуть перші рішення Ваші як президента України?



Я можу точно сказати, що цю президентську кампанію ми виграємо. Але після того, як виграємо, нам ніхто – мені особисто – ніхто не буде більше заважати, ніхто не буде більше псувати темп роботи, динаміку роботи, результати роботи. І я спробую втілити мрії українців в життя. Тому що я точно знаю, чого вони очікують від влади і точно знаю, як досягнути. Потрібна консолідація зусиль і достатньо потужна влада, щоб поставити той хаос, який на сьогоднішній день в країні, в вірне, абсолютно впорядковане русло. Я знаю, як це робити, але точно знаю, що якщо я переможу на президентських виборах, то країна заощадить на утриманні першої леді.



І останнє запитання, таке суто людське, коли ви відпочиваєте?



Ю.Тимошенко: Насправді працювати доводиться багато. Але в той же час я відчуваю, що це все ж таки дає свої результати. І скільки б істерично не кричали політики, ми цю кризу таки переборемо. Я це вже відчуваю, відчуваю пульс одужання.



Чи можна сказати, що вересень не буде катастрофічним для народу України в фінансовому сенсі?



В це мені хочеться вірити. Але ми, як завжди готуємося до песимістичних варіантів, але очікуємо все ж таки одужання економіки.



Дякую Вам, ще раз дякую, що Ви знайшли час і успіхів.



Дякую дуже.



На все добре.



Текст інтерв’ю надано прес-службою Уряду