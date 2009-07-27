Черноморский флот дает задний ход?

В последнее воскресенье июля в Севастополе состоялись торжества по случаю Дня военно-морского флота России. На протяжении целого ряда лет город на правах «своего» входит в перечень мест, где Москва с размахом чествует своих моряков. В этом году в самой России парады боевых кораблей удалось лицезреть Санкт-Петербургу, Балтийску, Североморску, Архангельску, Астрахани и Владивостоку.Чреда громких скандалов с участием ЧФ, пробежавших черной кошкой в российско-украинских отношениях за последние дни и недели, заставила многих гадать, каким будет праздник. Перевозка крылатых ракет и передвижение бронетехники по улицам Севастополя без согласования с украинской стороной, плюс мягкая высылка российского дипломата, курирующего ЧФ – именно с таким арсеналом проблем подошли стороны к праздничной дате. В прошлом году озабоченность Киева целым рядом вопросов функционирования Черноморского флота на своей территории натолкнулась на плохо скрываемую раздраженность со стороны официальных российских властей. Откровенно наплевав на позицию Украины, в 2008-м в Севастополе флот соседнего государства гулял, как хотел – выставлял бесконтрольно на внутренний рейд корабли, демонстрируя мускулы, много и громко стрелял. Но на этот раз все было иначе.В 2009-м российская сторона впервые спросила у Киева разрешение на проведение в Севастополе морского парада. Больше того, несмотря на ракеты и БТРы, на флагшток ракетного корабля на воздушной подушке «Бора», по традиции открывающего парад, вновь вернулся государственный флаг Украины. Год назад, по причине охлаждения отношений из-за ЧФ, российская сторона скомандовала своим морякам «жовто-блакитний прапор» спустить.Также к минимуму были сведены всевозможные стрельбы. Их заменила звуковая и визуальная имитация применения оружия кораблями. Впрочем, посетившим праздник десяткам тысяч зрителей было на что посмотреть – прямо в акватории Севастопольской бухты состоялись прохождение минно-тральных, противолодочных, ракетных кораблей и катеров, подводных сил, высадка морского десанта, показательные выступления морских пехотинцев, а также демонстрация возможностей спасателей Черноморского флота.Наравне со всеми, только в более комфортных условиях, за парадом смогли наблюдать гости праздника – российские и украинские VIP-персоны. В частности, на приглашение моряков-черноморцев откликнулись член Совета Федерации России Олег Толкачев, временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине Всеволод Лоскутов, представители регионов России. На празднике был замечен и находящийся в опале у Киева дипломат – советник посольства РФ в Украине Владимир Лысенко.С украинской стороны в торжествах приняли участие председатель Совмина Автономной Республики Крым Виктор Плакида, спикер парламента Крыма Анатолий Гриценко, мэр Севастополя Сергей Куницын, председатель Севастопольского городского совета Валерий Саратов, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Тенюх, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.Традиционно отметились на празднике и представители украинской политической элиты. На этот раз в их числе оказались народные депутаты Леонид Грач, Вадим Колесниченко и Иван Вернидубов.Однако главным участником мероприятий дня российского военно-морского флота в Севастополе стал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий, который свой визит на Черноморский флот пояснил так: «Черноморский флот, это как мы сами понимаем, флот очень серьезный с точки зрения серьезных геополитических проблем которые решаются сегодня и в Черном море, и в Средиземном море».Приняв вместе с командующим ЧФ РФ адмиралом Александром Клецковым парад кораблей, Владимир Высоцкий сделал ряд заявлений.Так, в частности, говоря о пополнении российского флота на Черном море новыми кораблями, Главком ВМФ отметил: «Я думаю, с десятого года мы начнем закладывать персонально по одному надводному кораблю дальней морской зоны и по одной подводной лодке для Черноморского флота России. Такие возможности сегодня есть, проработки все выполнены, и как бы не складывалась экономическая ситуация, эта программа будет одной из приоритетных».В свою очередь, касаясь вопроса сотрудничества Черноморского флота и Военно-Морских Сил Украины, Владимир Высоцкий заявил, что «сотрудничество у нас перспективное», и что «есть много интересных моментов, которые, в принципе, совместно должны решаться». К таким моментам он отнес операцию «Черноморская гармония» (аналог операции НАТО на Средиземном море «Активные усилия»), участниками которой в настоящее время являются Турция и Россия.«По сути дела у нас здесь единая позиция с Военно-Морскими Силами Украины, мы считаем, что эту задачу надо решать и решать только лишь опираясь на возможности черноморских государств. Всем остальным здесь, по большому счету, делать нечего. В гости – да, парады, кого угодно принимать, проводить какие-то определенные мероприятия, связанные с безопасностью судоходства, может быть да, а что касается проведения учений даже на двухстороннем, даже с самыми хорошими друзьями, приятелями, союзниками, я думаю, что это излишне. Я думаю, что все возможности черноморских государств, проблематику Черного моря решать самостоятельно в части касающихся военно-морских сил есть совершенно полностью, и никаких проблем здесь быть не должно. Я не думаю, что кто-то со стороны должен приходить и помогать нам тут строить наши отношения. Поэтому здесь эти позиции совпадают. Вопросы спасения на море, вопросы безопасности, вопросы оказания, скажем так, помощи, вопросы экологии, много вопросов. А если говорить на глубокую перспективу, то если хорошо подумать, могут возникнуть и совместные оперативные вопросы для решения совместных задач. Поэтому мы готовы поддержать любые положительные в этом плане устремления, в том числе и Военно-Морских Сил Украины, в нужном направлении», – заявил главнокомандующий российского ВМФ.Владимир Высоцкий также прокомментировал события с задержанием в Севастополе украинскими правоохранительными органами колонн военной техники Черноморского флота: «Здесь надо понимать хорошо нам две вещи. Есть соответствующее соглашение, по которому обе стороны должны скрупулезно, подчеркиваю, выполнять свои обязанности. Я признаю, что по некоторым позициям были нарушения российской стороны. В конечном итоге надо хорошо понимать, что если мы здесь собираемся, скажем так, сосуществовать и по серьезным задачам, то соглашение то надо выполнять. Это одна сторона вопроса. И группа офицеров, вот праздники завершены будут, именно Главкомата Военно-Морского флота эту ситуацию будет расследовать. Мы уже с понедельника займемся, проведем свое расследование. Если выявим виновных лиц, они будут наказаны даже серьезно».«Теперь что касается иных попыток которые иногда случаются, в том числе и в таких отношениях», – продолжил Главком – «Я хотел бы сказать, что позиция здесь и высшего руководства Украины она однозначна, и никто, нигде, никогда не говорил, что до 2017 года военно-морской флот России в части касающейся Черноморского флота из Севастополя уйдет. Никто, нигде и никогда. Поэтому когда делаются попытки, скажем так некоторыми, при чем это не верхнее руководство, сразу говорю, и даже не на местном уровне руководства, это где-то внизу какие-то конечно там элементы имеют место. В данной ситуации эта политика, на мой взгляд, совершенно не продуктивная, она не далекая и ни к чему хорошему не приведет. Надо понимать, что никто, нигде и никогда с позиции силы с военно-морским флотом России не говорил и разговаривать не будет».Впрочем, похоже, что внезапно возникшая готовность Москвы учитывать позицию Киева в вопросах пребывания ЧФ на украинской земле преследует вполне конкретные цели. Это решение «проблемы» 2017 года, которую Владимир Высоцкий дипломатично назвал «большой перспективой».«Спрашивать военных, а как вы там после семнадцатого года себя поведете, наверное, это тоже не правильно. Для этого есть соответствующее руководство, для этого есть президенты, правительства, в конечном итоге законодательная власть, они и должны решать. Вопрос в главном – я скажу, нам бы, на наш взгляд целесообразно было оставить часть сил Черноморского флота в Севастополе после семнадцатого года. Мы говорим о том, что Севастополь для нас, к сожалению, не является главной базой Черноморского флота, как это в соглашении от девяносто седьмого года записано, но является основной базой. И, безусловно, над этим надо работать. Но это только по согласию вместе с украинской стороной», – заявил руководитель российского ВМФ.Возможно, в ближайшей перспективе именно этот фактор станет определяющим в поведении российского Черноморского флота в Крыму и Севастополе. Однако, двигаясь к заветной цели, уже сейчас ЧФ не завоевывает, а теряет своих сторонников. Неприятным подарком к празднику для нынешних моряков-черноморцев стала малочисленная акция бывших военнослужащих ЧФ и членов их семей, пытающихся с 2008 года добиться от строительного управления Черноморского флота возврата в виде готовых квартир средств, инвестированных в коммерческий проект, реализуемый в Севастополе под патронатом российского Минобороны. Участники пикета у Графской пристани – места начала парадной церемонии, – говорят, что разочаровались во флоте, которому отдали свои годы, и в государстве, у которого есть такой флот. «Байкеров они могут встретить, провести колоссальные салюты, здесь праздник сегодня, не один миллион в воздух улетит, а наши квартиры, наши слезы до них не доходят. Москва слезам не верит, не зря говорят», – сетовали обманутые люди, вместе с тем искренне поздравляя простых моряков с днем российского флота.