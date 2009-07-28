Россия снижает тон

Россия пошла на невиданный шаг. Главнокомандующий ВМФ Россия адмирал Владимир Высоцкий признал, что Россия нарушала соглашение о базировании Черноморского флота в Севастополе.

Похоже, Москва решила стать посговорчивей во «флотском вопросе», чтобы продлить пребывание своей базы в Украине



Украина трижды за последнее время выступала с заявлениями о нарушениях, связанных с пребыванием ЧФ. Правоохранительные органы в Крыму задерживали грузовики Черноморского флота, которые перевозили без каких-либо согласований с украинской стороной ракеты. С официальными заявлениями выступали в МИДе Украины, Совете национальной безопасности и обороны. Однако Россия делала вид, как будто никаких нарушений двусторонних соглашений не было.



«Никаких новых действий наши военные моряки не осуществляли. Поэтому действия украинской стороны для нас были сюрпризом. Такие действия наши моряки делали и ранее, и они полностью отвечают тем договоренностям, которые у нас есть относительно базирования флота в регионе», - об этом еще на прошлой неделе заявлял официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко.



Последнее признание главнокомандующего ВМФ РФ свидетельствует об одном – либо в российском МИДе плохо знают о том, чем занимается их военная база в Севастополе, либо же просто лукавили, обвиняя Украину в разжигании конфликта.



«Мы признаем, что со стороны Российской Федерации были нарушения в реализации базовых соглашений по базированию Черноморского флота в Севастополе», – признался главком ВМФ России Владимир Высоцкий. Это заявление кардинально отличалось от сказанного несколькими днями ранее Андреем Нестеренко. Высоцкий уточнил, что нарушения с российской стороны были связаны с неправильным оформлением документов при транспортировке опасных грузов. «Во-первых, нам нужно понимать две вещи: есть соответствующее соглашение, которое обе стороны должны скрупулезно выполнять. Я признаю, что по некоторым позициям были нарушения российской стороны», – заявил Высоцкий. «В конечном итоге, надо хорошо понимать, что если мы собираемся, скажем так, сосуществовать по серьезным задачам, то соглашение надо выполнять», – подчеркнул главком ВМФ. «Мы считаем, что это серьезно, виновные понесут наказания, причем тоже очень серьезные», – пообещал Высоцкий.



Украинское руководство должно быть довольно тому, что хоть в этом случае удалось доказать свою правоту в отношениях с Россией. Ведь подобные проблемы вокруг пребывания Черноморского флота РФ в Украине происходят не впервые. И все время российские дипломаты обвиняли в провоцировании конфликта Киев. Так было и в случае с маяками, которыми пользуются российские военные – хотя они не имеют прав арендовать большинство из навигационных объектов Украины. Так было и в случае с сотрудниками ФСБ, которые находились по непонятным причинам в составе Черноморского флота. Говорят, Владимир Путин очень разозлился, когда Киев решил урегулировать этот вопрос публично. Возможно, поэтому в украинском СБУ больше не вспоминают об инциденте. Хотя, по некоторым данным, сотрудники российской спецслужбы в ближайшее время все же покинут территорию Украины.



Чем объясняется нынешняя сговорчивость Москвы? Высоцкий выступил по-настоящему с сенсационным заявлением, и его вряд ли можно считать простой случайностью. Своими словами он серьезно «подставил» российский МИД.



По одной из версий, изменение российской позиции может быть связано с президентскими выборами в Украине. И многие российские эксперты как раз говорят об этом. Мол, в России заподозрили неладное: некоторые украинские политики попробуют разыграть карту Черноморского флота в ходе избирательной кампании. Поэтому, дескать, Москва и решила «зачистить» все предпосылки дальнейшего раздувания конфликта, чтобы никому из украинских политиков не пришло в голову поднимать рейтинг за счет российских моряков. Учитывая, что о ЧФ осмеливается говорить лишь Президент Виктор Ющенко, то можно предположить, что именно ему Россия и не хочет позволить пиариться на своей военной базе. Но эта гипотеза уж слишком странная и маловероятная – просто потому, что украинских избирателей в последнюю очередь интересует вопрос пребывания ЧФ в Крыму. Этой темой можно скорее «убить» рейтинг, чем поднять. Очевидно, поэтому большинство украинских политиков стараются вообще не говорить о нынешних проблемах с ЧФ или же о том, что российская база может остаться в Украине и после 2017 года.



Но существует еще одна, более вероятная версия: Россия пошла на мировую с Украиной по одной причине: Москва серьезно намерена договариваться с будущим президентом Украины о продлении срока пребывания ЧФ. Для этого российское руководство и решило продемонстрировать украинским избирателям: не бойтесь российских военных, в случае чего мы готовы учесть любые законные пожелания Украины, только оставьте флот после 2017 года… И этот расчет вполне логичен. Следующий президент будет находиться на своей должности с 2010 по 2015 годы. Если России не удастся договориться по поводу ЧФ в этот период, то уже в 2014-2015 годах придется начинать вывод своей базы. Трехлетний срок называется как наиболее оптимальный для этого. Эту версию, кстати, можно услышать и от украинских дипломатов. Хотя они не допускают, что будущий президент – кто бы им не стал – сможет добиться внесения изменений в Конституцию, которые бы позволяли нахождение на территории страны иностранной военной базы.



К слову, пресс-секретарь МИДа Украины Василий Кирилич уже заявил, что базирование ЧФ в Крыму до 2017 года является четкой государственной позицией. «Хотел бы подчеркнуть, что в вопросе по поводу срока базирования ЧФ РФ нет разных мнений, есть четкая государственная позиция, обнародованная на всех уровнях», - подчеркнул он.



Сложившуюся ситуацию прокомментировали «Главреду» военные эксперты из России и Украины – Александр Гольц и Михаил Самусь.





-- Александр Гольц: «Это в высшей степени разумный подход»

{1-}

Как так получилось, что главком ВМФ опроверг недавние заявления МИДа России?

МИД не решает вопросов жизнедеятельности ЧФ, а Высоцкому по должности эти вопросы надо решать. И ему нужны не столько некие политические акции и попытки ущучить партнеров, сколько решение конкретных проблем. Если он знает, что какие-то нарушения допускаются, то он совершенно справедливо сказал: проведем расследование, узнаем, поймем… Если есть нарушения, то надо избегать. Это в высшей степени разумный подход.



Приходилось слышать в среде украинских дипломатов, что Россия будет становиться более сговорчивой с Украиной в вопросе ЧФ с приближением 2017 года…

Я думаю, определенная логика в этом есть. Но надо понимать еще и то, что требуется большое время, чтобы российские военные осознали реальность: Украина – это уже другое, иностранное государство. И здесь надо строго действовать по тем же правилам, как действовала бы и Россия в отношении другой базы на территории другого иностранного государства. Особенно если руководство этого государства проявляет определенную недружественность. Здесь надо быть чрезвычайно аккуратным.



Можно сказать, что украинскому руководству, наконец, удалось дать понять России, что надо считаться с правилами независимого государства? Или об этом еще рано говорить?

Удалось. Другой вопрос, мы хорошо знаем, что украинское руководство предпринимало односторонние решения, которые выходят за рамки норм взаимоотношений в военной сфере двух государств. Вспомним прошлогодний указ Ющенко. Это, конечно, лежит вне существующей нормальной международной практики.



Чем может закончиться вспыхнувший на этом фоне дипломатический скандал?

Чем заканчиваются обычно дипломатические скандалы? Обменом, высылкой дипломатов…



Вы не заметили некоторых странностей в этом споре? Обычно дипломатические скандалы развиваются по такому сценарию: одна страна высылают дипломатов другой страны, та высылает такое же количество дипломатов в ответ. В Украине ничего подобного нет. МИД Украины не признает никакой высылки, в то же время российский министр иностранных дел выступает с острыми заявлениями, которые опять же не вносят ясности…

Просто есть разные формы высылки. Одна – объявление персоной нон грата. Вторая – дипломату не продляют аккредитацию, его не высылают, его не объявляют персоной нон грата. Ему просто не продляют аккредитацию и советуют покинуть страну пребыванию не в 24 часа, а в удобное для него время. Похоже, на таком уровне и произойдет обмен высылкой дипломатов. Честно сказать, мне все-таки кажется, что по мере развертывания предвыборной кампании в Украине определенные политические силы Украины будут пытаться делать проблему ЧФ одним из козырей в этой внутриполитической борьбе.



Но сработает ли это? До сих пор фактор ЧФ не играл никакой роли во внутренней борьбе…

Много раз когда меня спрашивали о российской внешней политике, я часто говорил: увы, российская внешняя политика во многих вопросах не поддается рациональному анализу. Боюсь, то же самое мы можем сказать и о многих внешнеполитических позициях украинского руководства.





-- Михаил Самусь: «Торги с Россией могут привести к потерям»



{2-} Почему Россия признала свою вину?

Потому что Украина правильно себя вела. Не было громких заявлений, а была просто работа правоохранительных органов, которые признали и зафиксировали нарушение ЧФ основных договоренностей о необходимости предупреждения украинской стороны о каких бы то ни было передвижениях военной техники и вооружений за пределами воинских частей. Факты нарушений зафиксированы и телевидением, и фотоматериалами, и протоколами, которые подписаны российскими военнослужащими. И тут нет никакого смысла заявлять, что не было нарушений. Это тот случай, когда Украина нормально сработала без каких-то громких заявлений.



Значит ли это, что ЧФ отныне будет аккуратнее в исполнении двусторонних соглашений?

Высоцкий сказал, что с ним приехала группа офицеров из главного штаба ВМФ РФ, которая останется в Севастополе и будет разбираться с фактами нарушений. Дело в том, что России подобные случаи ни к чему. Зачем ей показывать, что она не выполняет требования договоренностей. То есть она дает козыри украинской стороне, которая говорит: как с вами можно разговаривать о каком-то продлении пребывания ЧФ после 2017 года, если вы не уважаете законы Украинского государства? Это выходит на такой уровень. Поэтому думаю, что Кремль просто дал указание разобраться со всеми вопросами, поскольку на ровном месте Россия теряет свои позиции.



Приходилось слышать, что Россия станет сговорчивее с приближением 2017 года.

На самом деле есть четкая позиция Украины относительно 2017 года. Все зависит от Киева. Если Украина четко скажет, что никакого продолжения быть не может, то это одна ситуация. Если же у Украины будет нечеткая позиция, то это совсем другое дело. Вот недавно я слышал, как Сергей Тигипко заявил, что если Россия сделает нам экономически заманчивое предложение, тогда мы сможем начать переговоры по поводу 2017 года. Если же Украина начнет торговаться и свяжет пребывание ЧФ с ценой на газ или с другими экономическими или политическими дивидендами, то это будет не наилучший вариант. История показывает, что Украина пока не выигрывала, идя на подобные торги с Россией. РФ – сильное государство, и она уважает сильные государства, если Украина начнет торговаться, это будет проявлением ее слабости. Это приведет к тому, что никаких уступок со стороны РФ не последует. Если все перейдет на уровень торгов, то мы уподобимся Беларуси Лукашенко. Один год цену на газ для Беларуси снижают, а в следующем году ситуация меняется и цена на газ взлетает втрое. В случае с ЧФ может быть только политическое решение. То же касается и нынешних договоренностей о пребывании ЧФ в Украине. На самом деле Украина за это ничего не получает. Ни одной копейки. Происходит взаимозачет за бывший долг Украины. А откуда взялся долг Украины, за который ЧФ занимает огромную территорию нашей страны? Получается, что мы расплачиваемся за нерадивые действия людей, стоявших при власти в начале 1990-х годов. Теперь мы начинаем торговаться снова. Новые торги могут привести только к потерям.