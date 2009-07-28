Кирилл помолился за Владимира

Вторник патриарх посвятил проведению божественной литургии в Киево-Печерской лавре в честь равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси. Богослужение затянулось настолько, что предстоятель РПЦ был вынужден отменить посещение места строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора Украинской православной церкви. Мероприятия с патриархом Кириллом сопровождают многочисленные приверженцы УПЦ МП и акции протестов сторонников украинской автокефалии.