Молдова испугалась цветной революции?

Ситуация в соседней Молдове крайне нервозная. Завтра, 29 июля, в этой стране пройдут повторные парламентские выборы.

Сегодня же молдавская власть не выдала аккредитацию десяткам зарубежных наблюдателей. Среди них - и украинцы.



Украинцам там не место

«Мотивация отказов в аккредитации совершенно непонятная. Логика вообще отсутствует. Как, например, понять, что супруги из одной делегации фактически были разделены? Мужу дали аккредитацию, а жене – нет», - с возмущением отметил в комментарии «Главреду» глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр Черненко.



Из Украины в Молдову прибыло всего 14 наблюдателей. Из них только двум ЦИК соседней страны позволила наблюдать за выборами. Нескольким украинцам инкриминировали административные нарушения – якобы они незаконно прибыли на территорию Молдовы. Проблема заключалась в том, что пограничники на молдавско-приднестровской границе не поставили штампы в загранпаспортах о пересечении границы. Хотя наблюдатели ехали обычным рейсовым автобусом Киев-Кишинев. Молдавская власть объясняет свое нежелание проставлять печати в паспортах тем, что Приднестровье - часть самой Молдовы. Почему же тогда молдавские пограничники работают внутри своей страны, а не на границе?



«Мы решили прекратить свою наблюдательскую миссию, поскольку существует опасность для наших наблюдателей. На государственном телевидении появились откровенно дискредитационные сюжеты. Мол, в Молдову приехали провокаторы, экспортеры революции. Мы возвращаемся в Украину, чтобы избежать каких бы то ни было инсинуаций», - отметил руководитель КИУ, которому, кстати, тоже отказали в аккредитации.



Он рассказал, что принимал участие в десятках наблюдательских миссий на постсоветском пространстве – и в Беларуси, и в странах Центральной Азии. «В 2005 году возникли определенные проблемы с аккредитацией только в Казахстане. Но в конечном итоге ее выдали. Случай с Молдовой – это прецедент», - отметил Черненко.



Красные испугались цветных революций



В чем же причина такого негостеприимства Молдовы? Тем более, что Молдова отличились фактической высылкой не только украинских наблюдателей. В частности, Кишинев попросил покинуть свою страну граждан Казахстана, России, Беларуси, Грузии. Отсюда напрашивается вывод, что дело вовсе не в наблюдателях, а в самой молдавской власти – собственно, в правящих коммунистах, которые готовы к самым радикальным действиям, чтобы сохранить свою власть.



МИД Грузии уже выразил удивление по поводу задержания грузинских наблюдателей в кишиневском аэропорту. Украинские дипломаты пока выясняют ситуацию. В Посольстве Украины в Молдове сообщили «Главреду», что в настоящий момент проверяются все детали инцидента. Дипломаты информировали, что украинский консул в молдавском городе Бельцы всячески помогал отечественным наблюдателям.



МИДу Украины действительно будет достаточно сложно отреагировать на случай с выдворением наблюдателей. С одной стороны, Киев пытается поддерживать максимально близкие отношения с молдавским руководством. С другой, существуют просто принципиальные вещи. Нынешнее руководство Украины, собственно, и пришло к власти за счет того, что выборы в Украине 2004 года проходили под многочисленным и жестким мониторингом наблюдателей со всего мира. Можно вспомнить, что второй тур выборов в Украине по результатам отчетов наблюдателей ОБСЕ не признали действительными в США, странах Европейского Союза.



Стремление Молдовы закрыться от внешнего мира вполне понятно. Правящие коммунисты стараются использовать последнюю возможность, дабы удержать власть. В апреле в Молдове уже состоялись выборы, на которых победу одержали коммунисты, но им не хватило одного голоса в парламенте для избрания президента – переманить депутата от оппозиции не удалось. Это и привело к тому, что завтра состоятся повторные выборы.



Напомним, оппозиционно настроенная молодежь сразу же после объявления первых результатов выборов вышла на улицы. Участники выступлений не верили в честность голосования и требовали новых выборов. Вылилось это в массовые беспорядки, поджоги в центре Кишинева, центральные органы молдавской власти фактически были разбиты. Молдова во всем обвинила «румынскую руку» - мол, именно румыны спровоцировали бунт молодых людей.



Теперь молдавская власть приложила максимум усилий, чтобы события начала апреля в стране не повторились. Армия, милиция находятся в состоянии полной готовности к чрезвычайному развитию поствыборной жизни. Попали «под раздачу», похоже, и наблюдатели.



Коммунисты перестраховываются на всякий случай



Чтобы представить предвыборную ситуацию в Молдове, «Главред» связался с директором Института общественных политик (Кишинев) Аркадием Барбарошие.



Могут ли в Молдове повториться апрельские беспорядки?

Возможность повторения апрельских событий очень маловероятная. Этому есть несколько объяснений. Сейчас в стране осталось очень мало студентов - многие из них уехали на заработки или же к родителям. Во-вторых, народ устал от всей этой борьбы. В-третьих, я думаю, что потенциальные организаторы выступлений находятся под пристальным наблюдением службы безопасности и полиции. В-четвертых, оппозиция не заявляла об организации никаких манифестаций. Весной, по крайней мере, такие заявления звучали. Хотя организатором апрельских акций была как раз не оппозиция. Думаю, что теперь она тоже не сможет организовать массовые акции. И, насколько я понимаю, полиция прошла очень серьезную подготовку. Она находится в полной боевой готовности.

Социологи в Молдове дают различные комментарии по поводу того, кто победит на выборах. Какие, по вашему мнению, шансы у коммунистов?

Я знаю о трех опросах, проведенных двумя компаниями. Первый провел наш Институт. Согласно этому опросу, проведенному в начале предвыборной кампании, коммунисты получали около 50-52 мест в парламенте из 101. Два опроса, проведенные Ассоциацией социологов и демографов, давали разные результаты – приблизительно 40-45 мест. Я думаю, что коммунисты вряд ли возьмут меньше блокирующего пакета по выборам президента в парламенте. То есть 42-45 мест они получат. Но все зависит от явки избирателей. Причем тут нужно учитывать, что электорат коммунистов очень дисциплинирован, он придет на выборы. Электорат Либеральной партии - преимущественно студенты, которых сейчас нет в стране: многие уехали на заработки, некоторые поехали домой к родителям, им нужны открепительные талоны, не все поедут их брать. Многие факторы могут повлиять.

Как себя в настоящий момент ведут коммунисты? То, что полиция находится в полной боеготовности, свидетельствует об их большой неуверенности...

Мне кажется, события апреля их многому научили. Хотя я после тех событий просто снял бы министра внутренних дел и руководителя службы безопасности. Но ничего этого не было сделано. Такое впечатление, что они были растеряны. Во всяком случае, президент Владимир Воронин. Такое впечатление, что власть сейчас готовится на всякий случай к возможному повторению событий. Но это очень маловероятно. С другой стороны, было несколько заявлений, свидетельствующих о том, что коммунисты готовы и проиграть. Скажем, Воронин сделал заявление о пяти принципах, на которых он готов сотрудничать в коалиции с другими партиями. Главный идеолог и руководитель предвыборного штаба Компартии Марк Ткачук просто сказал, что коммунисты могут проиграть, и ничего в этом страшного нет.