Министр пожаловался на работников сельхозпредприятия?

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, обеспокоенная проблемами села, приняла вчера участие в прямой телефонной линии с аграриями из разных уголков страны.

Мероприятие проходило в специально оборудованном помещении «Укртелекома», где премьер традиционно проводит селекторные совещания с главами областных государственных администраций по тем или иным актуальным для страны проблемам.



«Главред» попытался на частном случае разобраться, насколько действенными являются подобные способы решения проблем, стоящих перед государством.



Проблемы ли урожая или предстоящая избирательная кампания стали главной причиной общения Тимошенко с народом в режиме он-лайн – вопрос спорный, но официально мероприятие было посвящено разъяснению механизма работы Аграрного фонда.

Вопреки ожиданиям, среди более двадцати дозвонившихся граждан лишь нескольких человек живо интересовали вопросы, связанные с Аграрным фондом. В основном, люди просили решить их собственные проблемы или проблемы села, в котором они живут. Временами, в ходе разговора, расчувствовавшиеся от внимания премьера пожилые жительницы украинской глубинки называли Тимошенко по-свойски «Владимировна». Владимировна в ответ на такое обращение улыбалась и щедро раздавала приветы односельчанам дозвонившихся.

Все проблемы, высказанные в ходе телефонных разговоров, премьер пообещала решить незамедлительно. Делами дозвонившихся она поручила заняться бойкому и дисциплинированному министру аграрной политики Юрию Мельнику, однако предупредила его, что лично будет контролировать их выполнение: «Юрий Федорович, только попробуйте не позвонить, вы же не самоубийца», - под общий хохот пригрозила Мельнику Тимошенко. «Вы знаете мой нехороший характер, я обязательно каждый звонок проверю. Я позвоню через неделю, через две, через три и сделаю вывод по каждому руководителю министерства или центрального органа исполнительной власти – способны ли вы работать с людьми и давать результат или нет», - предупредила премьер.

«Главред» решил взять на себя смелость помочь премьер-министру проконтролировать, насколько быстро министр начнет решать вверенные ему проблемы граждан, и позвонил некоторым людям, которые оставляли номера своих телефонов прямо на совещании.

Результаты оказались противоречивыми. Так, например, один из дозвонившихся Михаил Фёдорович Зозуля, 72-летний житель города Александрия, просил решить проблему с документами о передаче в его частную собственность двух земельных участков. В разговоре с «Главредом» он рассказал об оперативной реакции на его звонок: «Сразу после разговора с Юлией Владимировной, мне перезвонили из Госкомзема и записали все данные и факты». «Мне очень понравилась такая оперативность. Не знаю, правда, как там дальше пойдёт разбирательство, но мне больше не на кого надеяться», - сказал житель Александрии.

Однако другой абонент оказался не так позитивно настроен. Светлана Витальевна Витковская звонила Юлии Владимировне, по её словам, от имени всего трудового коллектива сельскохозяйственного предприятия «Нива», что в селе Христиновка на Черкащине. «Ниву» собираются присоединить к Государственному предприятию «Исследовательское хозяйство «Христиновское». Реакция на ее звонок была такая же оперативная, но не так однозначна, как в первом случае. «Я знаю, что сразу после разговора сам министр Мельник позвонил директору «Христиновское» Николаю Архиповичу Передрию, и жаловался на наш коллектив. Они давно знакомы, ведь Мельник – наш земляк. Он родом из соседнего села Верхнянка», - сказала «Главреду» Светлана. Она ещё не знает, чем обернётся этот звонок для неё и её коллег, но надеется всё-таки на лучшее: «Если не Юлия Владимировна, то никто нам не поможет. У нас даже печать уже забрали, вывозят ячмень со складов. Там задействованы «большие люди», мы сами справиться не можем», - сетует Витковская.

Действительно, история с предприятием «Нива» довольно путанная. Неясно, почему Юрий Мельник, вопреки поручениям Премьера, связывался не непосредственно с дозвонившейся жительницей Христиновки, а со своим старым приятелем. Сам министр в интервью «Главреду» заявил, что никого по фамилии Передрий он не знает и, соответственно, никакого звонка быть не могло.

Тем не менее, Мельник оказался хорошо осведомленным относительно ситуации, сложившейся в Христиновке. Он сообщил, что небольшие сельхозпредприятия «Нива» и «Христиновское» – это два предприятия, которые имеют статус исследовательских хозяйств. Предприятия находятся рядом: их разъединяют только железнодорожные пути. На сегодня, это не очень большие предприятия. Одно из них, «Христиновское», успешное, а другое - «Нива», как подчеркнул министр «имеет 500 тысяч долгов по зарплате, добивается производительность продукции». «Есть огромное нежелание сделать научный комплекс эффективным. Два предприятия, расположены рядом, но развиваются совершенно по-разному. Менеджерам «Нивы» пора признать, что они «доуправлялись» до ручки. Поэтому я считаю, что абсолютно правильным управленческим решением будет объединить эти два предприятия», - убеждён Юрий Мельник. Министр пообещал лично посетить предприятие «Нива» в скором будущем.

В искренность намерений Светланы Витковской, дозвонившейся вчера на прямую линию к Юлии Тимошенко, Мельник не верит: «Я убеждён, что люди звонили по поручению бывшего начальства «Нивы», которое отстаивает свои корпоративные интересы».

Однако, сам Николай Передрий в разговоре с «Главредом» подтвердил, что разговор с Юрием Мельником всё-таки состоялся: «Юрий Фёдорович просто расспрашивал, как обстоят дела на предприятии. Что нужно делать. Я ответил, что просто надо работать, и больше ничего не надо делать».

Между тем, на следующий день после прямой телефонной линии Николай Передрий, директор «Христиновского», вызвал главного бухгалтера «Нивы» Любовь Кравчук на разговор. «Он сказал: «Хочешь работать – работай. Нечего вам ездить к Юлии Владимировне», - рассказала Любовь Кравчук «Главреду». Ранее мы просили дать нам срок – мы погасим все задолженности, восстановим нормальные темпы производства. Я уверена, что мы можем этого добиться. За полгода мы вылезем из долгов! Поэтому и просим не забирать нашу землю», - жалуется она.

Вместе с тем, у господина Передрия, напротив, есть претензии к госпоже Кравчук: «Там есть бухгалтер и приближённые люди, которые заварили эту кашу. Они боятся потерять работу. Несколько людей довели хозяйство до финала. Так что им теперь, орден дать?», - говорит он. Передрий утверждает, что никого увольнять не собирается: «Я сказал Любе, что людям надо выдать зарплату. Потребовал дать списки. Но Кравчук списки не дала. Я вообще не понимаю, чего они хотят. Вся история, по поводу которой звонили Премьеру – это выдумки склочных людей, которые боятся потерять работу», - утверждает господин директор.

Конечно, приведенный случай - всего лишь частность в масштабах страны, иллюстрация подхода власти к решению проблем простого украинца. В целом же, как утверждает Юрий Мельник, по проблемам остальных дозвонившихся ведётся активная работа. «Мы уже занимаемся практически всеми вопросами. И я, и мои заместители уже переговорили с людьми, которые звонили. На некоторые предприятия мы будем выезжать, потому что есть проблемы, которые необходимо решать на месте, создавать комиссии. Мы планируем решить вопросы в очень короткий срок. Дело в том, что большинство вопросов не есть новыми с точки зрения разработки нормативных актов министерства или обеспечения их финансированием. Многие вопросы не могут решиться только потому что люди мало проинформированы, они не знают, в какие двери стучать, вот мы и поможем им. Некоторые вопросы нуждаются в большем времени, но все они реальны для решения», - сказал Мельник «Главреду».