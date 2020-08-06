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Лукашенко в пылу эмоций рассказал, что будет делать в случае аннексии Беларуси

6 августа 2020, 20:07

Лукашенко не верит, что Россия может аннексировать Беларусь.

Лукашенко
Лукашенко пообещал воевать в случае военного вторжения России / Скриншот В гостях у Дмитрия Гордона

Несмотря на сложные отношения Беларуси с Россией, Москва никогда не пойдет на аннексию республики. Если будут попытки забрать белорусскую землю – агрессор столкнется с жестким вооруженным сопротивлением.

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

На вопрос Гордона о том, не переживает ли Лукашенко после аннексии Крыма, что Беларусь – следующая на очереди после Украины по спровоцированным Россией территориальным потерям, белорусский президент дал эмоциональный и категоричный ответ.Читайте также"Лукашенко в панике": эксперт рассказал, выдаст ли Беларусь боевиков ЧВК Вагнера Украине

"Нет, никогда и даже сейчас, в том числе несмотря на эти острые взаимоотношения. Никогда. Потому что я знал детали, не все там так было по великому, как вы сегодня представляете: "А, спланировали, захватили…" и прочее. Вы просто безалаберно и бестолково отнеслись к территории", – сказал Лукашенко.

Также он пообещал, что будет воевать с агрессором, который придет на его землю с целью оккупационной деятельности.

"Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать…там бы легло уже тысячи человек… конечно, вы что, это же твоя земля, твои люди – как ты мог не воевать!" – резко подчеркнул Лукашенко.Читайте такжеПутин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину

Ранее Лукашенко заявил, что считает Путина своим другом и старшим братом, с которым у него непростые и напряженные отношения.

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