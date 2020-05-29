Александр Ткаченко: Рейтинг Кличко самом деле переоценен

Ткаченко розповів, чому виріс рейтинг Кличка

Народний депутат України від "Слуги народу", голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики, потенційний кандидат в мери Києва Олександр Ткаченко в інтерв'ю Главреду розповів про причини зростання рейтингу Кличка, праймеріз в СН, проблеми столиці та темну конячку на посаду мера Києва.

- Рейтинг Кличка, як кандидата в мери Києва згідно з останніми соцопитуваннями виріс на кілька відсотків в порівнянні з осінніми рейтингами, а ваш, навпаки, просів. Чому так сталося?

- Рейтинг потенційно кожного кандидата від Слуги Народу розпорошений. По замірам, які ми маємо, — реальні цифри єдиного кандидата від Слуги Народу — 25,6%. І це на даний момент. Тобто справжній розрив значно менший, а це ще не почалась офіційна виборча кампанія і боротьба. Тому не варто переоцінювати рейтинг Кличко.

- А за рахунок чого, на вашу думку, набрав Кличко?

- На сьогодні Кличко став уособленням боротьби з коронавірусом у Києві, хоча насправді низькі показники захворювання — заслуга центральних органів влади, які достатньо оперативно відреагували на загрозу. Кличко був форватором цього руху, але з моменту, коли ми повернемося до звичного життя — знову стануть нагальними старі проблеми міста. Вони були протягом останніх п’яти років і зараз ситуація тільки погіршилась.

Згідно дослідження групи Рейтинг у квітні 2020, найбільшими проблемами для вирішення у Києві є медичне обслуговування, зокрема, його доступність та якість. Послуги ЖКГ — обслуговування прибудинкових територій, тарифи, наявність гарячої води у крані, інститут домоуправителів. Ситуація на дорогах та тротуарах — найбільш видима проблема, яку ми відчуваємо кожного дня, і зараз особливо гостро. Щодень на дороги виїжджає до 1 мільйона авто, це "штурм" Києва. А подивіться, що зараз відбувається з містом під час дощів. Громадський транспорт, його якість, пріоритет над іншим транспортом та регулярність сполучення. Боротьба з корупцією — питання громадського контролю за бюджетом та прозорість управління, оптимізації процесу самоуправління, адже корупційний податок за експертними оцінками сягає до 20% і навіть більше. Економіка та створення робочих місць — питання яке буде набувати все більшої важливості з кожним днем, можу точно це стверджувати, спираючись на мій досвід роботи з МСБ. Освіта та освітня інфраструктура — одне з головних питань для всіх батьків та молоді. Уявіть, ви переїхали до новобудови, а в школу дитину віддати неможливо — черга. Хоча, це вже і так є. Можна навіть не уявляти… Екологія — зважаючи на осінні та весняні задимлення та наш вихід в топ світу по забрудненню повітря, ми можемо ствердно говорити, що це питання стосується абсолютно кожного. Наприклад, Дарницька ТЕЦ, яка труїть киян, а на звернення активістів до міської влади усім байдуже.

Ми не можемо дозволити собі реагувати на проблеми що відбулися, коли міст уже впав, або гаряча вода вже залила всю вулицю. Зрозуміло, що електорально привабливо відкривати парки та робити косметичний ремонт. Але жодний мурал на врятує, якщо на Позняках смердить.

- Що можете сказати стосовно інших потенційних кандидатів?

- Щодо інших кандидатів, коли буде заявлено реальний перелік кандидатів — тоді давайте і говорити.

- Після пресконференції Володимира Зеленського зросла впевненість у тому, що кандидата від Слуги Народу на посаду мера Києва будуть обирати через праймеріз. Вас планують висувати, як одного з учасників? І взагалі, як ви бачите їх проведення?

- Праймеріз — правильне рішення, підтримую. До речі, більше половини підписів за проведення праймеріз всередині фракції було зібрано за дві години.

Всі розуміють, що це демократичний шлях, який не допустить боротьби і конфліктів всередині партії. А ще він забезпечує проведення виборів кандидата прозоро та демократично, таким чином обравши найсильнішого. Вже довкола нього партія і консолідує зусилля. Але важливо провести їх швидко, щоб знову мати об’єднану та переможну комнаду, як під час парламентських виборів, коли ми разом опікувалися перемогою всіх 13 кандидатів-мажоритарників.

Щодо механіки провдення — я сам запропонував формат і механіку праймеріз для Слуги Народу. Якщо хочете, називайте її "формулою Ткаченка". З цього приводу провів голосування у власному телеграм-каналі: серед майже 14 тисяч проголосувавших — 71% за.

Переконаний, що всі кандидати повинні відповідати жорстким критеріям: жити в Києві, знати проблеми столиці, пройти тести на профпридатність — як при прийомі на держслужбу, бездоганно володіти українською мовою і, звичайно ж, англійською не нижче intermediate, мати чітку програму розвитку Києва на п'ять років. А вже на цих підставах з трьох кандидатів, що набрали більшу кількість голосів, партія повинна висунути сильного кандидата в мери.

Така ж відкрита система підбору кандидатів потрібна і до КиївРади.

Реалізувати праймеріз і обрати кандидати можна на основі 3-4 соціологій, або, як пілотний проект, — в "Дії". Для проведення такого роду ініціатив додаток вже отримав зелене світло МВС і є підписаним у Кабміні, а отже Мінцфира зможе провести праймеріз технічно.

- Ваш колега з СН пан Трофимов заявив, що партія висуватиме когось третього. Хто ця темна конячка?

- Хто ця темна конячка — не знаю. Але нещодавно Віктор Ляшко заявив, що йому цікава посада мера Києва. Він чудовий спікер щодо теми коронавірусу. Але ж проблема коронавірусу нікуди ще не зникла. Думаю йому було б краще на ній зосередитись.

- Хто ваш головний конкурент всередині фракції на праймеріз?

- Конкурентами є всі хто може податися на праймеріз. Можливо, де з ким я навіть товаришую. А де з ким — ні.

- Є інформація, що Вам запропонували крісло міністра культури. Вам надходила така пропозиція?

- Давайте коментувати по суті справи. Головний виклик, з яким повинен впоратися потенційний міністр на період кризи — зробити все, щоб мінімізувати втрати для культури і креативних індустрій. У першу чергу, мова йде про збереження фінансування. Протягом двох місяців міністра не призначено. Процес затягнувся. І, на мій погляд, в.о. міністра культури Світлана Фоменко за цей час показала, що може впоратися із кризовими ситуаціями, які перед нею стоять.

- Ви активно зустрічаєтесь з представниками сфери культури і культурних індустрій, захищали бюджет під час секвестру і просуваєте низку законів у Раді, які також пов’язані з культурою. Що в цьому розрізі ви зробили для столиці, як потенційний кандидат?

- У цьому контексті не можна розділяти на культуру та на не культуру, адже підприємства у сфері креативних індустрій — є малим та середнім бізнесом. Це 1 млн працівників, значний відсоток яких є киянами або проживають у столиці.

Великою кількістю питань ми вже займаємося кожного дня. У цих проблем є своя пріоритетність та релевантність по кожному окремому району Києва. Абсолютно все, що робимо для культури — впливає на місто. Але повноцінне вирішення цих питань потребує системного і стратегічного підходу.

Наприклад, щодо МСБ, то законопроект 3377 по підтримці бізнесу у сфері креативних індустрій, який ми просуваємо всім комітетом, став підґрунтям для плану антикризових заходів для всього малого та середнього бізнесу.

Повертаючись до міста, то можемо розповісти про Київський театр Опери, який потребує уваги, про охорону культурної спадщини, яка зазнає постійних атак з боку забудовників, про дві державні кіностудії Укркінохроніку та Кінематику, які активно розкрадають. За все це ми ведемо активну боротьбу, шукаємо варіанти підтримки та допомоги, залучаємо громадськість та правоохоронні органи.

До речі, продовожуючи щодо двох київських кіностудій, то у нас є всі підстави коментувати, що причетний до їх розкрадання відомий усім забудовник Денис Комарницький, який є частим гостем КМДА та спокійно ходить під руку з керівником аудит-служби, колишнім першим заступником Кличка — Геннадієм Плісом. Впевнений, що своїми звинуваченнями у рейдерстві вони намагаються вбити двох зайців: прикрити злочинну діяльність на кіностудіях і дискредитувати мене, щоб вплинути на результати праймеріз в "Слузі Народу".

З нашого боку, вже звернулися до правоохоронних органів, щоб нарешті знайти відповіді, як могли серед білого дня поцупити у держави територію двох київських кіностудій. І хто за це повинен понести відповідальність, включаючи колишніх чиновників Мінкультури. У цьому питанні у нас повне порозуміння всіх членів комітету. А справжні рейдери повинні нарешті то отримати по заслугах.

Розмовляла Інна Шпак