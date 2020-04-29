У налоговой службы Украины появился новый глава

Кабмин назначил нового главу налоговой службы / Фото kmu.gov.ua

Кабинет министров в среду, 29 апреля, назначил председателем Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко.

Решение принято на заседании правительства, сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан.

Отметим, Любченко - налоговоик со стажем. Он ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц ГНС, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя ГНА.

В 1999-2003 годах Любченко работал первым замглавы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области.

После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.

Читайте такжеЧто означает увольнение Нефедова и Верланова для ЗеленскогоНапомним, ранее сообщалось, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Кроме того, были уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.