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Сможет ли Россия избавиться от санкций в условиях пандемии: в МИД дали прогноз

18 мая 2020, 11:41

Пандемия коронавируса - это не повод для снятия санкций с России.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба оценил риски снятия санкций с России / РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, есть ли у России шансы избавиться от санкций в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

По его словам, россияне в этот раз зашли издалека и во время пандемии начали раскачивать тему, что нужно снимать санкции "в гуманитарных целях", для совместной борьбы с вирусом. Однако, эту историю Украина вместе с партнерами погасила.

"Сейчас такого нарратива нет. Они еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия - это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права", - сказал Кулеба в интервью РБК-Украина.

Глава МИД Украины добавил, что ослабление санкций летом в Европейском союзе находится в зоне контролируемого риска.

"Конечно, с осени опять начнутся стенания и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года, когда перед каждым полугодовым продлением санкций возникает вопрос: стоит ли их продлевать, эффективны они, или нет. Это тоже уже очень затяжная борьба, в которую все втянулись", - отметил он.

Напомним, ранее Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Украина пресекла эту попытку. 

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Как сообщал Главред, 13 марта Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкций в отношении лиц и организаций, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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