В Слуге народа рассказали, когда Рада назначит новых министров в правительство

Давид Арахамия / УНИАН

В четверг, 4 июня 2020 года, депутаты Верховной Рады IX созыва будут голосовать за кандидатуры на вакантные посты в Кабмине ‒ министра образования и науки, министра культуры и информационной политики, министра защиты окружающей среды, а также вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Соответствующее заявление в среду, 3 июня, сделал руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Именно на этой неделе, я надеюсь, что у нас будут четыре новых министра ‒ министр защиты окружающей среды, министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Где-то четыре, возможно, три человека, которые будут проголосованы. Если успеем, то это будет завтра", ‒ заявил он.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявлял о том, что выборы во временно оккупированных россиянами и террористами районах Донбасса одновременно с осенними местными выборами в Украине вероятны только в том случае, если Кремль пойдет на значительные уступки.