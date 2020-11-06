Арестович допустил крах договоренностей Зеленского и Путина по Донбассу

Если Путин даст команду, Россия за неделю выведет войска с Донбасса, утверждает Алексей Арестович.
Делегация Киева в ТКГ по Донбассу видит возможным проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 31 марта 2021 года. Однако для этого президент России Владимир Путин должен обеспечить вывод российских войск с оккупированных территорий. При этом не исключен вариант срыва договоренностей РФ и Украины по Донбассу.
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, если Путин даст команду, россияне выведут свой войска с оккупированной Россией и боевиками "ЛДНР" территории за неделю. Тогда появится возможность организовать избирательный процесс на данных территориях 31 марта 2021 года.
Он напомнил, что Путин в ходе саммита Нормандского формата, который прошел в Париже 9 декабря, подписал протокол по плану действий касательно Донбасса. Существует риск, что договоренности могут быть сорваны.Читайте такжеРоссия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ
"Подпись Путина стоит под этим протоколом. Он выполняется частично российской стороной и есть угроза, что вообще будет сорван. Вот возникает вопрос - хочет ли Путин сохранить лицо и вывести войска и вообще урегулировать конфликт на Донбассе. Потому что определенные признаки того есть", - подчеркнул Арестович.
Конфликт на Донбассе
- Председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября заявил, что Киев разработал план по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке Украины. Инициатива предусматривает демилитаризацию ОРДЛО и передачу захваченной украинско-российской границы под контроль Киева.
- По словам Кравчука, войска с оккупированного Донбасса можно вывести уже в начале 2021 года. В таком случае появится возможность для проведения местных выборов в марте.
- В Кремле раскритиковали инициативу Киева и считают, что такой механизм урегулирования конфликта не соответствует Минским соглашениям.