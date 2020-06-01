УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Деканоидзе рассказала, планирует ли сменить Авакова во главе МВД Украины

1 июня 2020, 20:53

Продолжается обсуждение вероятного назначения Хатии Деканоидзе на большие посты в Украине.

Деканоидзе
Хатия Деканоидзе / УНИАН

Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе опровергла слухи о своем возможном назначении на должность руководителя МВД или Государственной налоговой службы, которые активно в последнее время циркулируют в СМИ.

Соответствующую информацию она опубликовала в социальной сети Facebook ‒ в комментариях под постом известного журналиста Евгения Кузьменко.

"Наслушавшись слухов про то, что приехавшая в Киев Хатия Деканоидзе претендует (одновременно) на должности главтаможенника, шефа МВД и шефа налоговой, хочу прояснить ситуацию. Скажи, Хатия, ты кем у нас будешь?", ‒ недвусмысленно спросил он.

Деканоидзе назвала сведения о ее вероятных назначениях на высокие государственные посты сплетнями и фейками.

"Я на должность не претендую и не собираюсь. Но всегда буду болеть за сильную Украину", - заявила она.

Напомним, ранее Хатия Деканоидзе опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (ныне руководитель Исполнительного комитета Национального совета реформ) продвигает ее на должность главы украинской таможни. По словам политика, она сейчас активнейшим образом готовится к будущим парламентским выборам в Грузии.

новости Украины полиция Хатия Деканоидзе Арсен Аваков МВД
Сейчас вы просматриваете новость «Деканоидзе рассказала, планирует ли сменить Авакова во главе МВД Украины». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:07
Умер Мирослав Скорик - легендарный украинский композитор
21:00
"Досадная неприятность": Разумков высказался о выходке минера в Киеве
20:53
Деканоидзе рассказала, планирует ли сменить Авакова во главе МВД Украины
20:27
Трамп в беседе с Путиным позвал Россию на саммит G7
20:26
Открытие пляжей в Киеве: выяснились дата и условия
20:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
20:07
"Попка как персик": голая Шурыгина взбудоражила провокационным фото
19:55
Журналист поведал о главной дилемме президента Зеленского
19:43
Пустят не всех: пограничники уточнили, кому можно ехать в Польшу Видео
18:44
Пам'ятаю - Alyona Alyona записала песню ко Дню защиты детей Видео
18:36
В Украине анонсировали подготовку роста счетов за газ для населения Видео
18:32
У Зеленского захотели ограничить число журналистов, которых допустят к президенту
18:18
В Госпогранслужбе рассказали, можно ли поехать за границу по цифровому паспорту
18:09
Как бороться с комплексами у детей - совет от Аллы Костромичевой
18:06
Поправки в Конституцию: Путин объявил дату, когда решится судьба РФ Видео
17:58
Сами виноваты: в украинском учебнике решили оправдать воров и насильников
17:54
В Одессе поймали школьницу, распространявшую детское порно
17:44
Полицейские в Миннеаполисе обстреляли журналистов – видео
17:13
Омбудсмен Кулеба предложил запретить в Украине суррогатное материнство для иностранцев
17:05
Ветер Любви 2 сезон - что было в 65 и 66 серии 01-06-2020
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять