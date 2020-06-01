Деканоидзе рассказала, планирует ли сменить Авакова во главе МВД Украины

Хатия Деканоидзе / УНИАН

Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе опровергла слухи о своем возможном назначении на должность руководителя МВД или Государственной налоговой службы, которые активно в последнее время циркулируют в СМИ.

Соответствующую информацию она опубликовала в социальной сети Facebook ‒ в комментариях под постом известного журналиста Евгения Кузьменко.

"Наслушавшись слухов про то, что приехавшая в Киев Хатия Деканоидзе претендует (одновременно) на должности главтаможенника, шефа МВД и шефа налоговой, хочу прояснить ситуацию. Скажи, Хатия, ты кем у нас будешь?", ‒ недвусмысленно спросил он.

Деканоидзе назвала сведения о ее вероятных назначениях на высокие государственные посты сплетнями и фейками.

"Я на должность не претендую и не собираюсь. Но всегда буду болеть за сильную Украину", - заявила она.

Напомним, ранее Хатия Деканоидзе опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (ныне руководитель Исполнительного комитета Национального совета реформ) продвигает ее на должность главы украинской таможни. По словам политика, она сейчас активнейшим образом готовится к будущим парламентским выборам в Грузии.